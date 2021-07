"Đào mộ" clip của vợ, "streamer giàu nhất Việt Nam" nhận cái kết đắng

Xoài Non và Xemesis là cặp vợ chồng son giàu nhất nhì làng game Việt. Không chỉ tài sắc vẹn toàn, " streamer giàu nhất Việt Nam" và vợ thường xuyên lên sóng phát "cẩu lương" cho người hâm mộ bằng những khoảnh khắc trêu đùa đáng yêu cùng nhau. Mới đây, Xemesis lại có dịp được trêu hot girl Xoài Non tới bến khi bất ngờ "đào" lại được video TikTok của cô vợ xinh đẹp hồi chưa yêu nhau. Ngay sau khi đăng tải, ngoài việc hưởng ứng nhiệt tình công cuộc "trêu vợ" của Xemesis, các fan cũng không quên "chia buồn" anh chàng sắp phải ra sofa ngủ vì hành động liều lĩnh này. Thấy chồng bắt nạt, hot girl Xoài Non cũng đã kịp chia sẻ bức ảnh cô phạt Xemesis phải nằm trên sofa để "dằn mặt" vì dám "đào" lại quá khứ. Bức ảnh "dạy chồng" của Xoài Non sau đó cũng thu hút về hàng nghìn lượt tương tác và ủng hộ. Còn phía dưới bình luận, dân mạng để lại nhiều sắc thái biểu cảm như: "Anh ơi sao anh quả cảm quá vậy", "Bộ môn này mạo hiểm quá anh ơi" hay " Sofa gọi tên anh rồi"... Đây không phải lần đầu tiên cặp đôi này "combat" với nhau trên mạng xã hội. Trước đó cũng đã rất nhiều lần Xemesis mạnh mẽ "bật" cô vợ xinh đẹp và đều phải nhận cái kết đắng lòng. Sau màn "combat cực mạnh" giữa Xoài Non và Xemesis, các netizen, đặc biệt hội chị em đều khẳng định rằng: "Đúng là nhà phải có nóc!". Giữa tháng 11/2020, dư luận được dịp xuýt xoa vì đám cưới siêu khủng của streamer giàu nhất Việt Nam là Xemesis và hot girl Xoài Non. Tính tới thời điểm hiện tại, sau 8 tháng cả hai về chung nhà nên điều mà các fan mong chờ nhất là Xoài Non và Xemesis sớm sinh quý tử. Mời độc giả xem video: Hội "Tứ Hoàng Streamer" PewPew, ViruSs, Mixi Gaming, Xemesis - Nguồn: YAN News

