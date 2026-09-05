Nhiều trường nội trú mới khang trang chuẩn bị cho năm học 2026-2027

Hòa chung không khí rộn rã của hàng triệu học sinh trên khắp cả nước, các trường học tại Hà Nội đồng loạt tổ chức Lễ Khai giảng năm học mới, năm học 2026-2027.

Hòa chung không khí Ngày hội “Toàn dân đưa trẻ đến trường”, sáng 5/9/2026, trẻ em mầm non, học sinh phổ thông Hà Nội cùng học sinh cả nước dự lễ khai giảng năm học 2026 - 2027. Đây là năm thứ hai lễ khai giảng được tổ chức thống nhất trên phạm vi toàn quốc và được thực hiện theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Tại Hà Nội, điểm cầu chính đặt tại Trường THCS Trần Duy Hưng, phường Yên Hòa, kết nối trực tuyến với điểm cầu trung tâm tại Trường Phổ thông Nội trú Tiểu học và THCS Mường Khương, tỉnh Lào Cai.

Dự lễ khai giảng tại điểm cầu Hà Nội có đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội. Cùng dự có Phó Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Thị Thanh Mai, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trương Việt Dũng; Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Trần Thị Phương Hoa; đại diện các sở, ban, ngành, các bậc cha mẹ học sinh, thầy cô giáo và học sinh nhà trường.