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Xã hội

Nhiều trường nội trú mới khang trang chuẩn bị cho năm học 2026-2027

Sáng 5/9, lễ khánh thành các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền đã diễn ra đồng thời với lễ khai giảng năm học mới 2026 - 2027.

Bình Nguyên
Thủ tướng và các đại biểu thực hiện nghi thức khánh thành Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Mường Khương - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc
Thủ tướng và các đại biểu thực hiện nghi thức khánh thành Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Mường Khương - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc
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Trường PTDTNT Tiểu học và THCS Mường Khương được đầu tư xây dựng khang trang, hiện đại. Trường có tổng diện tích gần 5ha, gồm 9 khối nhà đồng bộ, đáp ứng điều kiện học tập, sinh hoạt và nội trú cho 980 học sinh, với tổng mức đầu tư ban đầu 215 tỉ đồng. Ảnh Trọng Bảo
Trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Mường Khương là một trong bốn trường của tỉnh Lào Cai hoàn thành mục tiêu xây dựng. (Ảnh Đại Thắng)

Trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Mường Khương là một trong bốn trường của tỉnh Lào Cai hoàn thành mục tiêu xây dựng. (Ảnh Đại Thắng)

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc tới dự Lễ khánh thành và khai giảng năm học mới 2026-2027 tại điểm cầu Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Thanh Nưa (Điện Biên) - Ảnh: VGP.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc tới dự Lễ khánh thành và khai giảng năm học mới 2026-2027 tại điểm cầu Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Thanh Nưa (Điện Biên) - Ảnh: VGP.

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Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu và các đại biểu cắt băng khánh thành Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Tiểu học & Trung học cơ sở Tây Giang (Đà Nẵng). Ảnh: chinhphu.vn/Thu Sa
Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà cùng các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở A Lưới 3 (TP Huế). Ảnh N.H
Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà cùng các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở A Lưới 3 (TP Huế). Ảnh N.H
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Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Si Pa Phìn, xã biên giới Si Pa Phìn, tỉnh Điện Biên sẵn sàng cho ngày khai giảng năm học mới 2026 - 2027. Ảnh: Xuân Tư - TTXVN

Cờ Đảng, cờ Tổ quốc được trang trí dọc các dãy nhà, tạo sắc màu nổi bật trong khuôn viên Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Sam Mứn, tỉnh Điện Biên. Ảnh: Xuân Tư - TTXVN

Trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Sơn Kim 1 và Trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Hương Khê (Hà Tĩnh) được khởi công năm 2025 với tổng mức đầu tư gần 300 tỷ đồng, đến nay đã cơ bản hoàn thành, đủ điều kiện vận hành và hoạt động, dạy học.Ảnh: NT
Trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Sơn Kim 1 và Trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Hương Khê (Hà Tĩnh) được khởi công năm 2025 với tổng mức đầu tư gần 300 tỷ đồng, đến nay đã cơ bản hoàn thành, đủ điều kiện vận hành và hoạt động, dạy học.Ảnh: NT

Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS xã Anh Sơn (Nghệ An). Năm học 2026 - 2027, Trường có 1.246 học sinh đăng ký bán trú và 241 học sinh đăng ký nội trú. Ảnh Bá Thăng

#Trường nội trú #giáo dục #năm học 2026 #Đầu tư giáo dục #học sinh #Trường nội trú

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