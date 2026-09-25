Thói quen ăn hạt mỗi ngày có thể mang lại lợi ích cho huyết áp

Phân tích dữ liệu lớn cho thấy ăn hạt đều đặn giúp giảm nguy cơ cao huyết áp, hỗ trợ sức khỏe tim mạch và duy trì cân nặng lý tưởng.

Nghiên cứu được công bố trên British Journal of Nutrition, tổng hợp dữ liệu của khoảng 143.000 người, trong đó có 20.665 trường hợp mắc cao huyết áp. Kết quả cho thấy, ăn khoảng 30-35g hạt mỗi ngày, tương đương một nắm nhỏ, có liên quan đến nguy cơ mắc bệnh thấp hơn 26%.

Khoảng một nắm hạt mỗi ngày có thể là lựa chọn tốt cho sức khỏe tim mạch. Ảnh: Marta Branco/Pexels.

Các nhà khoa học cho rằng lợi ích này đến từ các loại hạt có kali, chất xơ cùng nhiều hợp chất thực vật có lợi cho tim mạch.

Kali chẳng hạn, giúp cơ thể đào thải bớt natri và giúp mạch máu thư giãn. Các loại hạt cũng chứa L-arginine, chất được cơ thể sử dụng để tạo nitric oxide. Chất này giúp mạch máu giãn ra, nhờ đó máu lưu thông dễ dàng hơn.

Chất xơ lại tác động theo một cách khác. Khi xuống đường ruột, nó trở thành thức ăn cho các vi khuẩn có lợi. Quá trình này tạo ra một số hợp chất có liên quan đến khả năng kiểm soát huyết áp.

Các loại hạt thường giàu chất béo và năng lượng nên nhiều người có thể e ngại chúng dễ gây tăng cân. Tuy nhiên, các nghiên cứu trước đây lại cho thấy người thường xuyên ăn hạt có xu hướng ít bị béo phì hơn. Đây cũng là điểm có lợi với huyết áp, bởi thừa cân là một trong những yếu tố làm tăng nguy cơ mắc bệnh.

Không chỉ các loại hạt, nhiều thực phẩm có nguồn gốc thực vật khác cũng được ghi nhận có liên quan đến nguy cơ cao huyết áp thấp hơn. Trong những nghiên cứu trước, nhóm tác giả từng ghi nhận những người ăn nhiều rau quả, ngũ cốc nguyên hạt và các loại đậu đều it có nguy cơ huyết áp thấp hơn.

Chẳng hạn, những người ăn nhiều ngũ cốc nguyên hạt nhất có nguy cơ mắc cao huyết áp thấp hơn khoảng 26% so với nhóm ăn ít nhất. Với các loại đậu và đậu nành, mức chênh lệch lần lượt là 16% và 19%.

Những kết quả này khá phù hợp với cách ăn DASH và Địa Trung Hải, vốn đều có nhiều rau quả, ngũ cốc nguyên hạt, đậu và các loại hạt. Vì thế, thay vì xem một nắm hạt như món ăn có thể tự mình bảo vệ tim mạch, các tác giả cho rằng nó nên là một phần trong chế độ ăn đa dạng hơn.

Nghiên cứu phát hiện những người ăn hạt có nguy cơ cao huyết áp thấp hơn 26%, chứ không chứng minh rằng chỉ cần bắt đầu ăn một nắm hạt mỗi ngày thì nguy cơ của một người sẽ lập tức giảm đúng từng ấy.

Lý do là phần lớn dữ liệu được lấy từ các nghiên cứu quan sát. Người có thói quen ăn hạt cũng có thể ăn nhiều rau hơn, thường xuyên vận động hoặc duy trì lối sống lành mạnh hơn. Những yếu tố này đều có thể góp phần tạo nên sự khác biệt về huyết áp.

Nghiên cứu cũng chưa tách riêng hạt có muối và hạt không muối. Đây là điểm khá quan trọng bởi ăn nhiều muối lại làm tăng huyết áp. Vì vậy, nếu muốn thêm hạt vào khẩu phần hằng ngày, loại không muối sẽ là lựa chọn phù hợp hơn.