Học sinh trường nội trú biên giới Gia Lai hân hoan chào đón năm học mới

Sáng 5/9, hòa chung không khí phấn khởi của hơn 26 triệu học sinh, sinh viên cả nước cùng dự Lễ khai giảng năm học mới 2026-2027.

Tại Gia Lai, UBND tỉnh đã long trọng tổ chức Lễ khai giảng năm học 2026 – 2027 và khánh thành Trường Phổ thông nội trú liên cấp TH & THCS Ia Púch, tại xã Ia Púch.

Hồ Quốc Dũng - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ.

Tham dự buổi lễ về phía lãnh đạo Trung ương có các đồng chí: Hồ Quốc Dũng - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; Y Vinh Tơr – Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo; Lê Xuân Định – Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; Trần Anh Tiến, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ đại diện lãnh đạo một số Bộ, ban, ngành Trung ương.

Lãnh đạo tỉnh Gia Lai

Về phía tỉnh Gia Lai có các đồng chí: Thái Đại Ngọc - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Anh Tuấn - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Rah Lan Chung – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí đại diện lãnh đạo Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; lãnh đạo các Sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh.

Đặc biệt, chương trình được kết nối với Chương trình Lễ khai giảng của Trung ương trên sóng VTV và VOV.

Lễ khai giảng năm học 2026 – 2027 là một dấu mốc đặc biệt đối với tất cả học sinh Trường Phổ thông nội trú liên cấp TH & THCS Ia Púch

Theo đó, Lễ khai giảng năm học 2026 – 2027 là một dấu mốc đặc biệt đối với tất cả học sinh Trường Phổ thông nội trú liên cấp TH & THCS Ia Púch. Bởi đây là sự kiện đánh dấu sự khởi đầu của một hành trình học tập mới dưới ngôi trường Phổ thông nội trú liên cấp được Đảng, Nhà nước quan tâm đầu tư.

Trường Phổ thông nội trú liên cấp TH & THCS Ia Púch là 1 trong 7 trường nội trú liên cấp được triển khai xây dựng tại các xã biên giới của tỉnh theo Chủ trương của Bộ Chính trị trong năm 2025 – 2026. Trường có tổng kinh phí đầu tư hơn 175 tỷ đồng, được xây dựng trên diện tích hơn 5ha, có 12 hạng mục gồm: khối học bộ môn, nhà hiệu bộ, nhà ở học sinh, nhà công vụ giáo viên và các khối chức năng. Năm học 2026 – 2027, Trường PT nội trú liên cấp Ia Púch có 23 lớp từ khối lớp 1 đến lớp 9 với 752 học sinh.

Với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, sau gần 1 năm khẩn trương thi công, Trường PT nội trú liên cấp TH & THCS Ia Púch đã hoàn thành đúng tiến độ và sẵn sàng đưa vào vận hành trong năm học mới 2026 -2027

Lãnh đạo Trung ương và địa phương tặng quà cho các em học sinh

Thầy Phan Thành Tiến - Hiệu trưởng nhà trường, cho biết: Trong không khí vui tươi của ngày hội “Toàn dân đưa trẻ đến trường”, cùng với học sinh cả nước, thầy và trò các trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở tại các xã biên giới vui mừng đón năm học mới và chính thức được học tập, sinh hoạt trong những ngôi trường mới khang trang, đồng bộ.

Những ngôi trường nơi biên cương hôm nay là kết quả của một chủ trương lớn, đầy tính nhân văn của Đảng và Nhà nước; thể hiện sự quan tâm đặc biệt đối với giáo dục vùng biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đây không chỉ là nơi dạy và học, mà còn là mái nhà chung, nơi nuôi dưỡng tri thức, rèn luyện nhân cách và chắp cánh ước mơ cho các em học sinh.

Thay mặt các nhà trường, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước sự quan tâm của Đảng, Nhà nước; sự chỉ đạo, hỗ trợ của các cấp, các ngành, địa phương và các lực lượng đã chung sức để những ngôi trường được hoàn thành, đưa vào sử dụng trong năm học mới. Mỗi phòng học, mỗi khu nội trú hôm nay đều gửi gắm niềm tin của gia đình, xã hội và kỳ vọng về một tương lai tốt đẹp hơn cho các em.

“Kể từ hôm nay, chúng ta cùng xây dựng truyền thống cho những ngôi trường mới. Mỗi thầy cô cần tiếp tục nêu cao trách nhiệm, tình yêu nghề, tình thương học sinh; tổ chức tốt việc dạy học, chăm sóc và quản lý học sinh nội trú; giữ gìn, khai thác hiệu quả cơ sở vật chất; xây dựng môi trường giáo dục an toàn, kỷ cương, nhân văn và chất lượng, để phụ huynh thực sự yên tâm khi gửi gắm con em mình”. Thầy Phan Thành Tiến - Hiệu trưởng nhà trường nhấn mạnh