Thanh Liệt đón năm học mới: Những ngôi trường bước sang trang mới sau sắp xếp

Sáng 5/9, thầy và trò các trường tại Thanh Liệt, Hà Nội nô nức dự khai giảng năm học 2026-2027; trong đó, có những ngôi trường bước vào năm học mới sau sắp xếp.

Rộn ràng ngày khai trường

Sáng 5/9, trong không khí cả nước đồng loạt tổ chức lễ khai giảng năm học 2026-2027, thầy và trò các trường trên địa bàn phường Thanh Liệt, Hà Nội cũng có mặt từ sớm, chuẩn bị cho ngày hội lớn của năm học mới.

Tại Trường Tiểu học Tân Triều, từ sáng sớm, sân trường đã rộn ràng tiếng nói cười. Học sinh trong những bộ đồng phục mới háo hức đến trường; các bậc phụ huynh đưa con tới lớp, nhiều người tranh thủ ghi lại những khoảnh khắc đầu tiên của con trong ngày khai trường.

Không khí rộn ràng tại Trường Tiểu học Tân Triều sáng 5/9, khi thầy và trò bước vào lễ khai giảng năm học 2026-2027.

Đặc biệt, với học sinh lớp 1, ngày 5/9 mang một ý nghĩa khác. Đây là lần đầu các em chính thức bước vào môi trường tiểu học, làm quen với lớp học, thầy cô và những người bạn mới.

Những học sinh lớp 1 háo hức trong ngày đầu tiên chính thức bước vào môi trường tiểu học.

Không ít em còn bỡ ngỡ, nhưng sự háo hức hiện rõ trên từng gương mặt. Những cái nắm tay của cha mẹ, những bó hoa nhỏ hay khoảnh khắc học sinh bước qua cổng trường trở thành những hình ảnh đặc trưng của ngày khai giảng.

Những khoảnh khắc bỡ ngỡ, háo hức của học sinh trong ngày đầu năm học mới.

Trao đổi với PV Báo Tri thức và Cuộc sống, thầy Cung Quốc Trưởng, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tân Triều, cho biết ngày khai giảng luôn là dấu mốc đặc biệt, nhất là với những học sinh lớp 1 lần đầu bước vào môi trường tiểu học.

“Chúng tôi mong muốn các em có một ngày khai trường thật vui, thật ý nghĩa và khởi đầu năm học bằng tâm thế tự tin, hào hứng”, thầy Cung Quốc Trưởng chia sẻ.

Thầy Cung Quốc Trưởng, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tân Triều, chia sẻ về những kỳ vọng trong năm học mới.

Theo Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tân Triều, trong năm học 2026-2027, nhà trường tiếp tục tập trung nâng cao chất lượng giáo dục, xây dựng môi trường học tập an toàn, thân thiện và tạo điều kiện để học sinh phát triển toàn diện.

Nhà trường cũng mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành của cha mẹ học sinh trong quá trình chăm sóc, giáo dục các em.

Khai giảng trong một diện mạo mới

Nếu Tiểu học Tân Triều mang đến những cảm xúc của các học sinh đầu cấp, thì tại Trường THCS Phạm Tu, ngày khai giảng năm nay còn mở ra một chặng đường mới đối với cả thầy và trò.

Đây là năm học đầu tiên Trường THCS Phạm Tu hoạt động trong mô hình mới sau quá trình sắp xếp, tổ chức lại. Từ các nhà trường trước đây, một tập thể mới đang được hình thành, với yêu cầu vừa ổn định tổ chức, vừa kế thừa những giá trị, truyền thống và thế mạnh đã được xây dựng trong nhiều năm.

Trường THCS Phạm Tu bước vào năm học 2026-2027 với diện mạo mới sau quá trình sắp xếp, tổ chức lại.

Không khí ngày khai giảng vì thế cũng mang một ý nghĩa đặc biệt. Bên cạnh niềm vui bước vào năm học mới, đây còn là thời điểm thầy và trò cùng bắt đầu hành trình xây dựng một mái trường chung.

Thầy và trò Trường THCS Phạm Tu trong lễ khai giảng năm học 2026-2027.

Trao đổi với PV, cô Nguyễn Khánh Huyền, Hiệu trưởng Trường THCS Phạm Tu, cho biết: "Lễ khai giảng năm học này có ý nghĩa đặc biệt, bởi đây là lễ khai giảng đầu tiên của Trường THCS Phạm Tu sau khi sáp nhập từ ba nhà trường. Mỗi đơn vị trước đây đều có truyền thống, thế mạnh và những giá trị riêng được vun đắp qua nhiều thế hệ. Vì vậy, điều chúng tôi đặc biệt quan tâm là xây dựng sự đoàn kết, đồng thuận trong đội ngũ, đồng thời giúp học sinh nhanh chóng hòa nhập, gắn bó và cảm nhận đây thực sự là ngôi trường chung của mình”.

Cô Nguyễn Khánh Huyền, Hiệu trưởng Trường THCS Phạm Tu, tại lễ khai giảng năm học 2026-2027.

Theo Hiệu trưởng nhà trường, trong năm học đầu tiên sau sáp nhập, nhiệm vụ trọng tâm là nhanh chóng ổn định tổ chức, duy trì nền nếp, kỷ cương và chất lượng dạy học; đồng thời kế thừa, phát huy những thế mạnh của ba đơn vị trước đây để tạo nên sức mạnh chung.

“Chúng tôi kỳ vọng sự sáp nhập sẽ mở ra một chặng đường phát triển mới, nơi những giá trị tốt đẹp được tiếp nối, những thế mạnh được cộng hưởng. Từ đó, tập thể cán bộ, giáo viên và học sinh cùng chung sức xây dựng Trường THCS Phạm Tu trở thành một ngôi trường đoàn kết, an toàn, chất lượng và hạnh phúc”, cô Nguyễn Khánh Huyền chia sẻ.

Việc hình thành một nhà trường mới không chỉ là thay đổi về tên gọi hay mô hình tổ chức. Với đội ngũ giáo viên, đó còn là quá trình làm quen, phối hợp và cùng xây dựng những cách thức làm việc phù hợp; với học sinh, đó là hành trình thích nghi với những thay đổi trong môi trường học tập.

Giáo viên và học sinh cùng làm quen, gắn kết trong năm học đầu tiên của Trường THCS Phạm Tu sau sắp xếp.

Ở phía học sinh, những thay đổi về tên trường hay mô hình tổ chức có lẽ được cảm nhận trước hết qua những điều gần gũi nhất: lớp học, thầy cô, bạn bè và những trải nghiệm trong một năm học mới.

Một năm học, một chặng đường mới

Tiếng trống khai trường vang lên không chỉ báo hiệu năm học mới bắt đầu, mà tại THCS Phạm Tu còn đánh dấu bước khởi đầu của một hành trình mới.

Những bó hoa tươi thắm thay lời chúc mừng, gửi gắm kỳ vọng về một năm học mới nhiều thành công tới Ban Giám hiệu nhà trường.

Từ những ngôi trường trước đây, một tập thể mới đang từng bước được hình thành. Phía trước vẫn còn những yêu cầu về ổn định tổ chức, xây dựng sự gắn kết và tạo sự đồng thuận trong đội ngũ, nhưng cũng mở ra cơ hội để các giá trị, kinh nghiệm và thế mạnh được kết nối trong một môi trường giáo dục mới.

Với Tiểu học Tân Triều, năm học mới bắt đầu bằng sự háo hức của những học sinh lần đầu bước vào lớp 1. Với THCS Phạm Tu, năm học mới lại gắn với một dấu mốc đặc biệt khi thầy và trò cùng làm quen với một mái trường mới.

Dù ở những điểm xuất phát khác nhau, điều được kỳ vọng vẫn là một năm học ổn định, hiệu quả, nơi mỗi học sinh được học tập, rèn luyện và trưởng thành trong một môi trường an toàn, thân thiện.

Thầy và trò Trường THCS Phạm Tu hướng tới một năm học mới với những kỳ vọng và hành trình mới.

Ngày khai giảng rồi sẽ khép lại, nhưng với thầy và trò các nhà trường, một năm học mới thực sự chỉ vừa bắt đầu.