Xã hội

Nhiều trường học ở Nghệ An, Hà Tĩnh hoãn tựu trường, nghỉ học ngày mai

Trước diễn biến phức tạp của bão số 5 Kajiki, để đảm bảo an toàn cho học sinh nhiều trường học ở Nghệ An, Hà Tĩnh hoãn lịch tựu trường, nghỉ học vào sáng 25/8.

Thanh Hà

Theo kế hoạch năm học do UBND tỉnh phê duyệt, học sinh Nghệ An sẽ tựu trường vào ngày 25/8. Tuy nhiên, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự đoán trong ngày 25/8, bão số 5 sẽ đổ bộ đất liền khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị, gió cấp 8-10, vùng gần tâm bão cấp 11-13 và giật cấp 14-15.

Trước tình hình này, một số trường học trên địa bàn tỉnh Nghệ An quyết định tạm hoãn lịch tựu trường vào sáng 25/8.

Các trường lùi kế hoạch đón trẻ bao gồm trường Tiểu học Vinh Tân, trường THPT Quế Phong, trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Nhôn Mai, trường Tiểu học Cửa Nam 1, trường Mầm non Lê Mao, trường Tiểu học Lê Mao, trường THCS Đặng Chánh Kỷ...

bna-anh-my-ha-25.jpg
Nhiều trường học ở Nghệ An, Hà Tĩnh hoãn tựu trường và nghỉ học vì bão Kajiki

Các trường cho biết học sinh được ở nhà tránh bão và sẽ tựu trường khi nhà trường có thông báo mới.

Trong khi đó, tại tỉnh Hà Tĩnh, trước diễn biến phức tạp của bão số 5, Sở GD&ĐT Hà Tĩnh đã ban hành văn bản chỉ đạo các đơn vị giáo dục cho học sinh tạm nghỉ học để ứng phó với mưa bão.

Theo đó, hơn 67.000 học sinh các khối 1, 9 và 12 trên toàn tỉnh sẽ nghỉ trong hai ngày 25 và 26/8. Việc tổ chức dạy học trở lại sẽ căn cứ vào diễn biến thời tiết và chỉ đạo của cấp có thẩm quyền.

Sở GD&ĐT đồng thời yêu cầu các đơn vị theo dõi chặt chẽ diễn biến bão trên các phương tiện thông tin đại chúng, chủ động xử lý tình huống, tổ chức trực 24/24 giờ, cùng với đó là chuẩn bị phương án di dời hồ sơ, tài liệu, thiết bị đến nơi an toàn.

Công tác kiểm tra, rà soát cơ sở vật chất trường lớp, đặc biệt tại những hạng mục xuống cấp, có nguy cơ mất an toàn khi mưa lớn, ngập úng, sạt lở cũng được triển khai.

Bên cạnh đó, các trường được yêu cầu phối hợp với chính quyền và đoàn thể địa phương để ứng phó, khắc phục hậu quả do bão gây ra, đồng thời chuẩn bị điều kiện khai giảng năm học 2025-2026.

Trong thời gian học sinh nghỉ, công tác tuyên truyền, giáo dục kỹ năng phòng tránh rủi ro thiên tai, đuối nước, sạt lở và an toàn giao thông sẽ được đẩy mạnh. Các kênh liên lạc với phụ huynh cũng được duy trì để quản lý học sinh, hạn chế nguy cơ mất an toàn.

Xã hội

Bão số 5 giật cấp 16, gây mưa lớn, nguy cơ ngập lụt và sạt lở đất

Hiện tâm bão cách Nghệ An khoảng 470 km, Hà Tĩnh 450 km, cách Bắc Quảng Trị 390 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất cấp 13–14 (134–166 km/h), giật cấp 16.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, hồi 16h ngày 24/8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,6 độ Vĩ Bắc; 109,9 độ Kinh Đông, cách Nghệ An khoảng 470 km, cách Hà Tĩnh khoảng 450 km về phía Đông Đông Nam, cách Bắc Quảng Trị khoảng 390 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13-14 (134-166km/giờ), giật cấp 16. Bão di chuyển theo hướng Tây với tốc độ khoảng 20km/h và còn có khả năng mạnh thêm.

dbqg-xtnd-20250824-1615.gif
Dự báo đường đi và hướng di chuyển của tâm bão số 5.
Xem chi tiết

Xã hội

Nông dân Hà Tĩnh “chạy đua” gặt lúa non tránh bão số 5 Kajiki

Với phương châm "xanh nhà hơn già đồng", nông dân ở Hà Tĩnh đang khẩn trương gặt lúa non, chạy đua với bão số 5 Kajiki.

z6939741652269-384755d25656fa90b1a24c5a1bcbe168.jpg
Dù lúa mới chín được 80%, nhưng người dân các xã Cẩm Bình, Đồng Tiến, Thạch Lạc, Thiên Cầm, Xuân Lộc, Trường Lưu... (tỉnh Hà Tĩnh) vẫn khẩn trương thuê máy cơ giới để thu hoạch, nhằm chạy đua với bão số 5 Kajiki đang tiến sát vào đất liền.
z6939740811293-7167029e993282ab97e39bc753ea1a0c.jpg
Từ sáng sớm 24/8, nhiều hộ dân ở xã Cẩm Bình đã tranh thủ từng giờ nắng trước bão số 5 để gặt lúa. “Trước giờ bão đổ bộ dù biết gặt sớm có thể giảm năng suất và chất lượng lúa nhưng bà con vẫn phải tranh thủ gặt. Lúa dù chỉ mới chín đạt 80% nhưng chúng tôi vẫn thu hoạch nhanh gọn kẻo sợ bão vào, nước lũ về sẽ gây ngập úng và nảy mầm…”, ông Nguyễn Văn Tùng, chia sẻ.
Xem chi tiết

Xã hội

Hà Tĩnh gia cố đê biển sạt lở, sẵn sàng sơ tán người dân đến nơi an toàn

Nhằm hạn chế đê biển bị sạt lở, ăn sâu vào đất liền khi bão số 5 Kajiki đổ bộ, UBND xã Đan Hải (Hà Tĩnh) đã huy động hơn 400 người gia cố các điểm xung yếu.

Khẩn trương gia cố đê Hội Thống

Ngày 24/8, thông tin từ UBND xã Đan Hải (Hà Tĩnh) cho biết, nhằm đảm bảo an toàn, lực lượng chức năng đã huy động hơn 400 cán bộ, chiến sĩ, dân quân tự vệ, đoàn thanh niên cùng người dân để gia cố các điểm xung yếu trên tuyến đê Hội Thống, đoạn qua thôn Tân Châu Ninh.

Xem chi tiết

