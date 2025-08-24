Nhiều trường học ở Nghệ An, Hà Tĩnh hoãn tựu trường, nghỉ học ngày mai

Trước diễn biến phức tạp của bão số 5 Kajiki, để đảm bảo an toàn cho học sinh nhiều trường học ở Nghệ An, Hà Tĩnh hoãn lịch tựu trường, nghỉ học vào sáng 25/8.

Theo kế hoạch năm học do UBND tỉnh phê duyệt, học sinh Nghệ An sẽ tựu trường vào ngày 25/8. Tuy nhiên, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự đoán trong ngày 25/8, bão số 5 sẽ đổ bộ đất liền khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị, gió cấp 8-10, vùng gần tâm bão cấp 11-13 và giật cấp 14-15.

Trước tình hình này, một số trường học trên địa bàn tỉnh Nghệ An quyết định tạm hoãn lịch tựu trường vào sáng 25/8.

Các trường lùi kế hoạch đón trẻ bao gồm trường Tiểu học Vinh Tân, trường THPT Quế Phong, trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Nhôn Mai, trường Tiểu học Cửa Nam 1, trường Mầm non Lê Mao, trường Tiểu học Lê Mao, trường THCS Đặng Chánh Kỷ...

Nhiều trường học ở Nghệ An, Hà Tĩnh hoãn tựu trường và nghỉ học vì bão Kajiki

Các trường cho biết học sinh được ở nhà tránh bão và sẽ tựu trường khi nhà trường có thông báo mới.

Trong khi đó, tại tỉnh Hà Tĩnh, trước diễn biến phức tạp của bão số 5, Sở GD&ĐT Hà Tĩnh đã ban hành văn bản chỉ đạo các đơn vị giáo dục cho học sinh tạm nghỉ học để ứng phó với mưa bão.

Theo đó, hơn 67.000 học sinh các khối 1, 9 và 12 trên toàn tỉnh sẽ nghỉ trong hai ngày 25 và 26/8. Việc tổ chức dạy học trở lại sẽ căn cứ vào diễn biến thời tiết và chỉ đạo của cấp có thẩm quyền.

Sở GD&ĐT đồng thời yêu cầu các đơn vị theo dõi chặt chẽ diễn biến bão trên các phương tiện thông tin đại chúng, chủ động xử lý tình huống, tổ chức trực 24/24 giờ, cùng với đó là chuẩn bị phương án di dời hồ sơ, tài liệu, thiết bị đến nơi an toàn.

Công tác kiểm tra, rà soát cơ sở vật chất trường lớp, đặc biệt tại những hạng mục xuống cấp, có nguy cơ mất an toàn khi mưa lớn, ngập úng, sạt lở cũng được triển khai.

Bên cạnh đó, các trường được yêu cầu phối hợp với chính quyền và đoàn thể địa phương để ứng phó, khắc phục hậu quả do bão gây ra, đồng thời chuẩn bị điều kiện khai giảng năm học 2025-2026.

Trong thời gian học sinh nghỉ, công tác tuyên truyền, giáo dục kỹ năng phòng tránh rủi ro thiên tai, đuối nước, sạt lở và an toàn giao thông sẽ được đẩy mạnh. Các kênh liên lạc với phụ huynh cũng được duy trì để quản lý học sinh, hạn chế nguy cơ mất an toàn.