Nhiều tàu cá ở Lâm Đồng bị chìm trong hoàn lưu bão số 13

Hoàn lưu bão số 13 khiến nước lũ dâng cao, sóng lớn tại Phan Rí Cửa và cảng La Gi làm 5 tàu cá của ngư dân bị đứt neo, chìm, thiệt hại hàng trăm triệu đồng.

Sáng 8/11, do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 13 Kalmaegi kết hợp mưa lớn và nước lũ dâng cao, nhiều tàu cá của ngư dân tỉnh Lâm Đồng bị đứt neo, trôi và chìm tại khu vực Phan Rí Cửa và cửa cảng La Gi.

Chiếc tàu bị chìm tại xã Phan Rí Cửa, Lâm Đồng. Ảnh: Trần Nguyên

Tại xã Phan Rí Cửa, hai tàu cá BTh 80681 TS của ông Châu Vũ Khuyên và tàu BTh 88320 TS của ông Trần Văn Đức bị đứt dây neo khi đang neo đậu trên sông Lũy, trôi ra cửa biển và chìm. Rất may không có thiệt hại về người, thiệt hại tài sản ước khoảng 310 triệu đồng.

Cùng thời điểm, tại khu vực cửa cảng La Gi, sóng lớn và nước dâng cao khiến ba tàu cá khác bị sóng đánh chìm. Khoảng 9h, tàu BTh 81196 TS của ông Nguyễn Thế Tính, ngụ phường La Gi, bị sóng đánh vỡ thân và chìm hoàn toàn, thiệt hại khoảng 200 triệu đồng.

Lực lượng biên phòng hỗ trợ ngư dân phường La Gi gia cố lại khu vực neo đậu sau khi tàu bị chìm. Ảnh: Trần Nguyên

Tiếp đó, khoảng 9h15, hai tàu BTh 85885 TS của ông Hoàng Đức Minh và BTh 86131 TS của ông Ngô Trọng Hiếu, cùng ngụ phường Phước Hội, bị dòng nước xiết làm nghiêng và chìm tại chỗ, thiệt hại đang được thống kê.

Ngay sau các sự cố, lực lượng biên phòng phối hợp với chính quyền địa phương đã có mặt hỗ trợ ngư dân khắc phục hậu quả.