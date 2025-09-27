Nhiều hồ chứa ở Hà Tĩnh đồng loạt xả tràn ứng phó bão số 10

Nhằm ứng phó với cơn bão số 10, hàng loạt hồ chứa ở Hà Tĩnh đã chủ động xả tràn hạ thấp mực nước.

Ngày 27/9, thông tin từ Công ty TNHH Thủy lợi Nam Hà Tĩnh cho biết, để hạ mực nước hồ Kẻ Gỗ, chủ động ứng phó với bão số 10, đơn vị đã vận hành điều tiết nước qua tràn Dốc Miếu với lưu lượng 10 m3/giây.

Theo đó, vào lúc 7h ngày 26/9, cao trình hồ Kẻ Gỗ là 27,48/32,5m, tương đương dung tích 213,3/345 triệu m3, đạt 61,83% so với thiết kế. Trước dự báo tình hình mưa bão diễn biến phức tạp, từ 8h ngày 27/9, Công ty TNHH Thủy lợi Nam Hà Tĩnh tăng lưu lượng điều tiết nước qua tràn Dốc Miếu với lưu lượng từ 20 - 120 m3/giây.

Ngoài ra, để chủ động ứng phó với bão số 10, Công ty TNHH Thủy lợi Nam Hà Tĩnh đã đồng loạt vận hành xả tràn 4 hồ chứa lớn trên địa bàn tỉnh, gồm: Sông Rác, Kim Sơn, Tàu Voi, Khe Xai.

Hồ Kẻ Gỗ điều tiết nước thông qua 2 cửa tràn xả lũ Dốc Miếu.

Việc xả tràn bắt đầu từ 8h ngày 27/9, lưu lượng từ 3 - 80 m3/giây. Thời điểm kết thúc căn cứ vào tình hình thời tiết và mực nước hồ.

Song song với việc chủ động xả tràn các hồ chứa lớn, mực nước 28 hồ chứa có dung tích nhỏ như: Thượng Tuy, Khe Giao, Đá Đen, Mạc Khê, Văn Võ, Mộc Hương, Đá Cát, Khe Lau, Khe Nậy, Đập Mưng... có tràn tự do, hiện nay, đã xấp xỉ ngang bằng cao trình ngưỡng tràn.

Trường hợp có mưa, mực nước các hồ này sẽ tăng lên và chảy qua tràn tự do với lưu lượng dự kiến 1 - 90 m3/giây.

Theo cập nhật mới của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, đến 10h ngày 27/9, bão số 10 ở khoảng 14.5 độ Vĩ Bắc; 114.9 độ Kinh Đông, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 370km về phía Đông Nam, cách Đà Nẵng khoảng 740km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất: Cấp 11-12 (103-117km/h), giật cấp 15.

Dự báo trong 3h tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 30km/h.