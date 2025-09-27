Hà Nội

Xã hội

Nhiều hồ chứa ở Hà Tĩnh đồng loạt xả tràn ứng phó bão số 10

Nhằm ứng phó với cơn bão số 10, hàng loạt hồ chứa ở Hà Tĩnh đã chủ động xả tràn hạ thấp mực nước.

Hạo Nhiên

Ngày 27/9, thông tin từ Công ty TNHH Thủy lợi Nam Hà Tĩnh cho biết, để hạ mực nước hồ Kẻ Gỗ, chủ động ứng phó với bão số 10, đơn vị đã vận hành điều tiết nước qua tràn Dốc Miếu với lưu lượng 10 m3/giây.

Theo đó, vào lúc 7h ngày 26/9, cao trình hồ Kẻ Gỗ là 27,48/32,5m, tương đương dung tích 213,3/345 triệu m3, đạt 61,83% so với thiết kế. Trước dự báo tình hình mưa bão diễn biến phức tạp, từ 8h ngày 27/9, Công ty TNHH Thủy lợi Nam Hà Tĩnh tăng lưu lượng điều tiết nước qua tràn Dốc Miếu với lưu lượng từ 20 - 120 m3/giây.

Ngoài ra, để chủ động ứng phó với bão số 10, Công ty TNHH Thủy lợi Nam Hà Tĩnh đã đồng loạt vận hành xả tràn 4 hồ chứa lớn trên địa bàn tỉnh, gồm: Sông Rác, Kim Sơn, Tàu Voi, Khe Xai.

43d3ff2b-e0c5-48e4-951e-64aaac2c48bf.jpg
Hồ Kẻ Gỗ điều tiết nước thông qua 2 cửa tràn xả lũ Dốc Miếu.

Việc xả tràn bắt đầu từ 8h ngày 27/9, lưu lượng từ 3 - 80 m3/giây. Thời điểm kết thúc căn cứ vào tình hình thời tiết và mực nước hồ.

Song song với việc chủ động xả tràn các hồ chứa lớn, mực nước 28 hồ chứa có dung tích nhỏ như: Thượng Tuy, Khe Giao, Đá Đen, Mạc Khê, Văn Võ, Mộc Hương, Đá Cát, Khe Lau, Khe Nậy, Đập Mưng... có tràn tự do, hiện nay, đã xấp xỉ ngang bằng cao trình ngưỡng tràn.

Trường hợp có mưa, mực nước các hồ này sẽ tăng lên và chảy qua tràn tự do với lưu lượng dự kiến 1 - 90 m3/giây.

Theo cập nhật mới của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, đến 10h ngày 27/9, bão số 10 ở khoảng 14.5 độ Vĩ Bắc; 114.9 độ Kinh Đông, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 370km về phía Đông Nam, cách Đà Nẵng khoảng 740km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất: Cấp 11-12 (103-117km/h), giật cấp 15.

Dự báo trong 3h tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 30km/h.

Xã hội

Bộ Y tế ban hành văn bản khẩn về bão số 10

Trước diễn biến phức tạp của bão số 10 (bão Bualoi) có khả năng ảnh hưởng nặng nề đến miền Bắc và miền Trung, Bộ Y tế đã ban hành văn bản khẩn.

Theo đó, Bộ Y tế vừa gửi công văn đến Sở Y tế các tỉnh, thành phố khu vực Bắc Bộ, Trung Bộ cùng các đơn vị trực thuộc tại miền Bắc và miền Trung, yêu cầu chủ động triển khai công tác y tế ứng phó với bão Bualoi.

Để đảm bảo an toàn cho nhân dân, Bộ Y tế nhấn mạnh các địa phương và đơn vị phải khẩn trương chấp hành nghiêm các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia và Bộ Y tế. Các biện pháp cần được triển khai với tinh thần quyết liệt, từ sớm, từ xa, chuẩn bị ở mức cao nhất và lường trước những kịch bản xấu nhất.

Xã hội

Hà Tĩnh cấm biển, lên phương án đối phó với bão số 10 Bualoi

Nhằm đối phó với cơn bão số 10 (bão Bualoi), tỉnh Hà Tĩnh đã đồng loạt phát lệnh khẩn cấp, triển khai phương án phòng, chống bão ở cấp độ cao nhất.

Ngày 27/9, theo thông tin từ Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh, toàn bộ 3.983 phương tiện tàu thuyền với 10.994 lao động của Hà Tĩnh đã vào bờ neo đậu an toàn. Lệnh cấm biển chính thức có hiệu lực từ 7h30 ngày 27/9/2025.

Ngoài việc quản lý tàu thuyền, công tác sơ tán dân tại các vùng nguy hiểm được đẩy mạnh. Căn cứ cường độ bão dự kiến (cấp 10-12), UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu các địa phương thực hiện ngay kịch bản ứng phó III, tập trung sơ tán 6.556 hộ/15.706 người tại các khu vực trọng điểm ven biển, cửa sông.

Xã hội

Bão Bualoi di chuyển nhanh với cường độ mạnh giật cấp 16, gây mưa nhiều nơi

Theo dự báo, bão Bualoi di chuyển rất nhanh (30–35 km/h, gần gấp đôi trung bình), cường độ mạnh, phạm vi ảnh hưởng rộng, gây tổng hợp nhiều loại hình thiên tai.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 17h ngày 26/9, tâm bão ở khoảng 12,7°N – 120,2°E. Sức gió mạnh nhất: cấp 11 (103–117 km/h), giật cấp 14. Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ ~35 km/h. Dự báo 1–2 giờ tới: Bão đi vào Biển Đông, trở thành bão số 10. Bão Bualoi di chuyển rất nhanh (30–35 km/h, gần gấp đôi trung bình), cường độ mạnh, phạm vi ảnh hưởng rộng. Có thể gây tổng hợp nhiều loại hình thiên tai: gió mạnh, mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt ven biển.

67-8374.gif
Dự báo đường đi và hướng di chuyển của tâm bão.
