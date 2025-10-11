Hà Nội

Trường học ở Thái Nguyên ngập bùn đất, ngổn ngang sau lũ

Xã hội

Trường học ở Thái Nguyên ngập bùn đất, ngổn ngang sau lũ

Mưa lớn gây ngập lụt, làm hư hại nhiều trường học Thái Nguyên. Công tác dọn dẹp và sửa chữa đang được gấp rút triển khai.

Theo Ngọc Bích/Znews
Hoàn lưu của cơn bão số 11 đã gây mưa to, có nơi mưa rất to, lũ sông Cầu dâng cao khiến nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên ngập diện rộng. Nước rút để lại những lớp bùn đất dầy đặc, rác thải ngổn ngang tại các trường học.
Trong ảnh, cô Bùi Thị Thanh Hoàn, Hiệu trưởng trường Tiểu học và THCS 915 Gia Sàng (Thái Nguyên), đang phơi các loại hồ sơ bị ngập. Ảnh: FBNT.
Trong cơn lũ dữ, gia đình hai giáo viên ở gần trường đã bơi đến giúp trường chuyển đồ đạc nhưng nước lũ dâng quá cao, gây thiệt hại nặng nề.
Toàn bộ máy tính phòng ngoại ngữ đã ngập trong nước, bàn ghế, thiết bị hư hỏng nặng...
Hiện tại, ban giám hiệu, giáo viên nhà trường cùng lực lượng hỗ trợ đã tiến hành lau rửa các phòng học, sân trường, bàn ghế để các em học sinh sớm được đến trường. Ảnh: FBNT.
Trường Mầm non Liên Cơ cho biết nước nhấn chìm tầng 1 của 3 tòa nhà chính. Nhà ở của 50 cán bộ, giáo viên, nhân viên đều bị ngập sâu. Ảnh: FBNT.
Sau lũ, trường THPT Thái Nguyên cũng tan tành. Sức nước xiết xô đổ bàn ghế gỗ, đồ dùng.
. ﻿Lớp bùn non bao phủ trường học, dính quánh, pha lẫn rác rưởi. Nhiều thiết bị của trường không thể sử dụng được nữa. Ảnh: FBNT.
Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Na Rì nằm ngay sát dòng sông Bằng Giang, lũ lên, nước sông tràn vào trường, mực nước lúc cao nhất dâng cao lên đến tầng 2. Để đảm bảo an toàn, lực lượng chức năng đã di chuyển 270 học sinh đến nơi ở an toàn. Ngày 8/10, nước rút dần, các giáo viên của trường và lực lượng chức năng, nhân dân địa phương đã tập trung dọn dẹp bùn đất, rác sau ngập, lau rửa bàn ghế khắc phục hậu quả mưa lũ. Ảnh: Báo Thái Nguyên.
Trường Mầm non Huống Thượng cũng ngập trong biển nước. Các phòng học, thiết bị và đồ dùng dạy học bị hư hỏng. Lớp bùn non quánh đặc bám chặt lấy sàn nhà, sân trường và mọi vật dụng. Bàn ghế, giáo cụ chồng chất, móp méo, bị hư hỏng, xếp ngổn ngang ngoài sân trường. Ảnh: FBNT.
#Thái Nguyên lụt #Thái Nguyên #lũ lụt #trường học #thiệt hại #bùn đất

