Bị chỉ trích 'ăn mặc mát mẻ để vẽ tranh', nữ họa sĩ có màn đáp trả độc đáo

Cộng đồng trẻ

Bị chỉ trích 'ăn mặc mát mẻ để vẽ tranh', nữ họa sĩ có màn đáp trả độc đáo

Sau những ồn ào xoay quanh việc bị cho là 'khoe thân để câu view', nữ họa sĩ Minh Thư đã có màn đáp trả đầy hài hước và độc đáo.

Trầm Phương
Trong cộng đồng những người yêu nghệ thuật gần đây, cái tên Phan Minh Thư (hay còn được biết đến với biệt danh "nữ họa sĩ triệu view") đang trở thành tâm điểm của sự chú ý. Không chỉ gây ấn tượng bởi những tác phẩm tranh đắp nổi 3D cầu kỳ, cô nàng còn vướng phải không ít ý kiến trái chiều về phong cách thời trang khi làm việc. (Ảnh: FBNV)
Sở hữu gương mặt thanh tú cùng vóc dáng quyến rũ, Minh Thư thường xuyên xuất hiện trong các video ghi lại quá trình sáng tác với những bộ trang phục tôn dáng như áo hai dây, váy ôm sát hay áo quây. Chính điều này đã khiến một bộ phận cư dân mạng để lại những bình luận tiêu cực. (Ảnh: FBNV)
Cụ thể, dưới một bài đăng, một tài khoản đã thẳng thừng chỉ trích: "Vẽ tranh mà mặc đồ sexy ưỡn ẹo, kiểu làm màu gọi vốn". Ý kiến này cho rằng cô đang dùng ngoại hình để "câu view" thay vì tập trung vào giá trị nghệ thuật thực sự của bức tranh. (Ảnh: FBNV)
Thay vì chọn cách tranh cãi gay gắt hay im lặng, Minh Thư đã chọn một cách đáp trả cực kỳ thông minh và hài hước. Trong video mới nhất, cô xuất hiện với một chiếc áo mưa màu tím trùm kín từ đầu đến chân, che hoàn toàn vóc dáng bên trong. (Ảnh: FBNV)
Nữ họa sĩ hóm hỉnh chia sẻ rằng nếu mặc đồ thoải mái bị coi là "mát mẻ", thì cô sẽ chọn trang phục "kín cổng cao tường" nhất có thể để vừa lòng dư luận. (Ảnh: FBNV)
Hình ảnh nữ họa sĩ cầm cọ vẽ một cách nghiêm túc trong bộ áo mưa đã khiến cộng đồng mạng được một phen "dở khóc dở cười". (Ảnh: FBNV)
Bỏ qua những tranh cãi về trang phục, không thể phủ nhận tài năng của Minh Thư trong lĩnh vực hội họa. Cô nổi tiếng với dòng tranh đắp nổi (textured art) - một kỹ thuật khó đòi hỏi sự tỉ mỉ và kiên nhẫn cực cao. (Ảnh: FBNV)
Các tác phẩm của cô thường lấy cảm hứng từ thiên nhiên như sóng biển, cánh buồm hay những rừng cây rực rỡ ánh nắng. (Ảnh: FBNV)
Qua các hình ảnh cận cảnh, có thể thấy cô sử dụng bay và các dụng cụ chuyên dụng để tạo khối, khiến bức tranh có chiều sâu và sống động như thật. (Ảnh: FBNV)
Những video của Minh Thư không chỉ truyền cảm hứng vẽ tranh mà còn mang lại cảm giác thư giãn (ASMR) cho người xem qua tiếng cọ xát của màu vẽ trên toan. (Ảnh: FBNV)
Trầm Phương
#họa sĩ #Minh Thư #tranh đắp nổi #thời trang #phản ứng #nghệ thuật

