Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Đám cưới độc đáo tổ chức ở vườn dừa 10.000m² viral mạng xã hội

Cộng đồng trẻ

Đám cưới độc đáo tổ chức ở vườn dừa 10.000m² viral mạng xã hội

Đoạn video ngắn ghi lại khung cảnh đám cưới được tổ chức ở vườn dừa rộng lớn thu hút hàng triệu lượt xem chỉ sau vài ngày đăng tải.

Trầm Phương
Mới đây, những hình ảnh về một đám cưới "độc nhất vô nhị" được tổ chức ngay trong khuôn viên một vườn dừa rộng tới 10.000m² tại miền Tây đã nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý trên các nền tảng mạng xã hội.
Mới đây, những hình ảnh về một đám cưới "độc nhất vô nhị" được tổ chức ngay trong khuôn viên một vườn dừa rộng tới 10.000m² tại miền Tây đã nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý trên các nền tảng mạng xã hội.
Không cần nhà hàng sang trọng hay khách sạn 5 sao, không gian xanh mướt, đậm chất miệt vườn này đã mang đến một trải nghiệm thị giác vô cùng thú vị và gần gũi.
Không cần nhà hàng sang trọng hay khách sạn 5 sao, không gian xanh mướt, đậm chất miệt vườn này đã mang đến một trải nghiệm thị giác vô cùng thú vị và gần gũi.
Khác với những rạp cưới truyền thống thường được dựng trên đường lộ hay sân nhà, gia chủ của đám cưới này đã quyết định tận dụng chính lợi thế sân vườn của gia đình. Với diện tích lên đến 1 mẫu (10.000m²), hàng trăm bàn tiệc được sắp xếp khéo léo dọc theo các lối đi giữa những hàng dừa và cau thẳng tắp.
Khác với những rạp cưới truyền thống thường được dựng trên đường lộ hay sân nhà, gia chủ của đám cưới này đã quyết định tận dụng chính lợi thế sân vườn của gia đình. Với diện tích lên đến 1 mẫu (10.000m²), hàng trăm bàn tiệc được sắp xếp khéo léo dọc theo các lối đi giữa những hàng dừa và cau thẳng tắp.
Điểm đặc biệt nhất chính là sự kết hợp hài hòa giữa hệ thống mương vũng đặc trưng của miền Tây và các dãy bàn tiệc. Thực khách ngồi dự tiệc không chỉ được tận hưởng bóng mát từ những tán lá dừa mà còn cảm nhận được làn gió mát rượi thổi lên từ mặt nước, tạo nên một không gian thoáng đãng, dễ chịu.
Điểm đặc biệt nhất chính là sự kết hợp hài hòa giữa hệ thống mương vũng đặc trưng của miền Tây và các dãy bàn tiệc. Thực khách ngồi dự tiệc không chỉ được tận hưởng bóng mát từ những tán lá dừa mà còn cảm nhận được làn gió mát rượi thổi lên từ mặt nước, tạo nên một không gian thoáng đãng, dễ chịu.
Dù được tổ chức giữa vườn, nhưng khâu chuẩn bị và trang trí lại cho thấy sự chỉn chu và đầu tư. Bàn tiệc sử dụng tông màu đỏ - trắng nổi bật, tạo nên sự tương phản rực rỡ trên nền xanh của cây lá. Góc check-in được thiết kế tối giản với phông nền trắng, điểm xuyết những nhành hoa đỏ và trắng, vừa hiện đại lại vừa giữ được nét thanh lịch.
Dù được tổ chức giữa vườn, nhưng khâu chuẩn bị và trang trí lại cho thấy sự chỉn chu và đầu tư. Bàn tiệc sử dụng tông màu đỏ - trắng nổi bật, tạo nên sự tương phản rực rỡ trên nền xanh của cây lá. Góc check-in được thiết kế tối giản với phông nền trắng, điểm xuyết những nhành hoa đỏ và trắng, vừa hiện đại lại vừa giữ được nét thanh lịch.
Thay vì đặt trên bàn gỗ, các mâm quả cưới (bưởi, cam, quýt...) được đặt trên những đống rơm vàng óng, gợi nhớ đến không gian làng quê Việt Nam xưa cũ.
Thay vì đặt trên bàn gỗ, các mâm quả cưới (bưởi, cam, quýt...) được đặt trên những đống rơm vàng óng, gợi nhớ đến không gian làng quê Việt Nam xưa cũ.
Được biết, đoạn video được quay trong đám cưới của Bùi Minh Tân và Lữ Thị Thiên Lý (cùng quê Trà Vinh, nay là tỉnh Vĩnh Long). Đám cưới được tổ chức tại nhà trai vào ngày 21/12 vừa qua.
Được biết, đoạn video được quay trong đám cưới của Bùi Minh Tân và Lữ Thị Thiên Lý (cùng quê Trà Vinh, nay là tỉnh Vĩnh Long). Đám cưới được tổ chức tại nhà trai vào ngày 21/12 vừa qua.
Ngay sau khi những hình ảnh này được đăng tải, cộng đồng mạng đã dành không ít lời khen ngợi cho ý tưởng của cô dâu chú rể. "Đây mới đúng chất đám cưới miền Tây, vừa mát mẻ lại vừa sang theo một cách rất riêng, không lẫn vào đâu được." - Một tài khoản Facebook bình luận.
Ngay sau khi những hình ảnh này được đăng tải, cộng đồng mạng đã dành không ít lời khen ngợi cho ý tưởng của cô dâu chú rể. "Đây mới đúng chất đám cưới miền Tây, vừa mát mẻ lại vừa sang theo một cách rất riêng, không lẫn vào đâu được." - Một tài khoản Facebook bình luận.
Nhiều ý kiến còn cho rằng, việc tổ chức ngoài trời giữa vườn dừa như thế này không chỉ giúp tiết kiệm chi phí thuê mặt bằng mà còn tạo ra một kỷ niệm khó quên cho cả chủ nhà lẫn khách mời.
Nhiều ý kiến còn cho rằng, việc tổ chức ngoài trời giữa vườn dừa như thế này không chỉ giúp tiết kiệm chi phí thuê mặt bằng mà còn tạo ra một kỷ niệm khó quên cho cả chủ nhà lẫn khách mời.
Trầm Phương
#đám cưới #vườn dừa #viral #mạng xã hội #đám cưới đặc biệt #đám cưới viral mạng

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT