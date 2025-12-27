Đám cưới độc đáo tổ chức ở vườn dừa 10.000m² viral mạng xã hội

Đoạn video ngắn ghi lại khung cảnh đám cưới được tổ chức ở vườn dừa rộng lớn thu hút hàng triệu lượt xem chỉ sau vài ngày đăng tải.
Lexus vừa ra mắt bản nâng cấp cho dòng sedan IS 2026 với nhiều thay đổi, trong đó việc loại bỏ hoàn toàn tuỳ chọn động cơ 4 xy-lanh và V8 khiến giá tăng mạnh.
Thú nhồi bông, robot biết trò chuyện nhờ AI đang bùng nổ, nhưng các nhà nghiên cứu cảnh báo nguy cơ nội dung độc hại và xâm phạm quyền riêng tư trẻ em.
Sau 9 năm về chung một nhà, MC Trấn Thành và ca sĩ Hari Won vẫn giữ được sự gắn bó, ngọt ngào giữa showbiz nhiều biến động.
Sau những ồn ào xoay quanh việc bị cho là 'khoe thân để câu view', nữ họa sĩ Minh Thư đã có màn đáp trả đầy hài hước và độc đáo.
OpenAI ra mắt “Your Year with ChatGPT”, tính năng tổng kết năm mang đậm dấu ấn cá nhân, lấy cảm hứng từ Spotify Wrapped cho người dùng toàn cầu.
Nhìn từ trên cao, đại công trường thi công trên sông Hồng nhộn nhịp với sà lan, cần cẩu và đường công vụ vươn dài giữa lòng sông.
Lọt vào danh sách “Best in Travel 2026” của Lonely Planet, Quy Nhơn trở thành đại diện duy nhất của Việt Nam được vinh danh trên bản đồ du lịch toàn cầu.
Giữa hòn đảo Gozo nhỏ bé thuộc đảo quốc Malta, Ġgantija sừng sững như minh chứng sống động cho trí tuệ và niềm tin của con người tiền sử.
Với mức giá từ vài trăm nghìn đồng đến hàng triệu đồng/cành, hoa mộc lan có mùi thơm dễ chịu, được nhiều chị em mua về cắm.
Mới đây, nữ MC xinh đẹp làng LMHT Việt Nam Remind khiến cộng đồng mạng chao đảo với màn hóa thân thành Reze - 'Quỷ Bom' nổi tiếng trong manga Chainsaw Man.
Kết hôn năm 1993, Hoa hậu Diệu Hoa - doanh nhân Maneesh Dane khéo giữ lửa tình cảm vợ chồng.
Một bản dựng đã hé lộ chiếc SUV việt dã Hyundai Nubra mới, một ý tưởng táo bạo khác biệt hoàn toàn so với những gì người dùng từng thấy từ hãng Hyundai.
Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy tuổi Hợi hạnh phúc khi ở bên gia đình, hãy dũng cảm làm điều bản thân tin là đúng đắn.
Là căn nhà của một người lớn tuổi nhưng giới trẻ nhìn vào đều phải xuýt xoa vì cách decor quá xinh.
Bộ ảnh diện bikini thả dáng giữa trời tuyết của cô nàng reviewer 'Thâu đi đâu' ngay khi vừa đăng tải đã vấp phải những luồng ý kiến trái chiều.
Diệu My - con gái đầu lòng của Hoa hậu Diệu Hoa không hoạt động trong showbiz dù có lợi thế ngoại hình. Mới đây, Diệu Hoa chia sẻ thông tin kết hôn của ái nữ.
Các chuyên gia đã phát hiện một địa điểm chôn cất dưới nước có niên đại 7.000 năm tuổi, nó được tìm thấy ở độ sâu khoảng sáu mét dưới mặt biển.
Mùa săn mây trên Fansipan mang đến cảnh tượng tuyệt đẹp của biển mây trắng, bình minh rực rỡ và cảm giác chinh phục đỉnh núi thiêng của Tây Bắc.
Các nhà khảo cổ học ở Thổ Nhĩ Kỳ khai quật được một bức tượng cổ được cho là tạc nữ thần Hestia của Hy Lạp. Đôi mắt của bức tượng sống động như người thật.
Theo AFP, từ tháng 1/2026, Nhật Bản sẽ bắt đầu thử nghiệm khai thác đất hiếm dưới đáy biển sâu.