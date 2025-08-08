Hà Nội

Xã hội

Nhặt được của rơi, 2 người phụ nữ tìm người trả lại

Nhặt được 01 chiếc điện thoại và 01 máy tính bảng, 2 người phụ nữ ở xã Đồng Lộc (Hà Tĩnh) đã đến cơ quan Công an trình báo, tìm cách trả lại.

Hạo Nhiên

Ngày 08/08, thông tin từ Công an xã Đồng Lộc (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa phối hợp cùng người dân trả lại tài sản cho người đánh rơi.

Trước đó, Công an xã Đồng Lộc tiếp nhận từ chị Nguyễn Thị Huệ và chị Thân Thị Tâm (cùng trú tại thôn Kim Thành, xã Đồng Lộc) 1 chiếc điện thoại và 1 máy tính bảng do hai chị nhặt được trên đường đi làm về.

528638968-1070079631964473-7210468414635101540-n.jpg
Chị Tâm, chị Huệ nhờ lực lượng Công an trả lại tài sản cho người đánh rơi.

Sau quá trình xác minh, Công an xã Đồng Lộc đã xác định người đánh rơi tài sản nói trên là chị Nguyễn Thị Đào (SN: 1981, trú tại thôn Đông Nam, xã Can Lộc) nên đã liên hệ trả lại tài sản cho chị Đào.

Nhận lại được tài sản, chị Đào bày tỏ sự vui mừng, gửi lời cảm ơn đến chị Tâm, chị Huệ và lực lượng Công an đã giúp mình tìm lại được tài sản bị đánh rơi.

>>> Mời độc giả xem thêm video Công an TP HCM trao trả tài sản cho du khách nước ngoài đánh rơi.

(Nguồn: SGGP)
Bài liên quan

Xã hội

Du khách nước ngoài xúc động khi nhận lại tài sản bị đánh rơi

Sau khi nhận lại tài sản bị đánh rơi, du khách Pháp xúc động cảm ơn lực lượng công an vì hành động tận tâm.

Ngày 4/8, thông tin từ Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh - Công an TP Đà Nẵng xác nhận, đơn vị này vừa trao trả lại tài sản cho du khách nước ngoài đánh rơi.

Trước đó, khi thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, nắm tình hình người nước ngoài cư trú trên địa bàn phường Hòa Cường, đồng chí Đại úy Nguyễn Mạnh Hùng – cán bộ Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh, Công an TP Đà Nẵng – đã tiếp nhận một chiếc ví da màu đen do người dân nhặt được.

Xem chi tiết

Xã hội

Nhặt được túi xách có nhiều tài sản, 2 nữ công nhân tìm người trả lại

Sau khi nhặt được túi xách chứa nhiều tài sản, 2 nữ nhân viên Công ty Môi trường Đô thị Hà Tĩnh đã đến cơ quan Công an trình báo.

Ngày 31/7, thông tin từ Công an xã Thạch Hà (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa phối hợp cùng 2 nữ nhân viên Công ty Môi trường Đô thị Hà Tĩnh tiến hành trao trả tài sản cho người đánh rơi.

Trước đó, vào khoảng 9h20 ngày 31/7, trong quá trình làm việc, chị Trần Thị Vương và chị Nguyễn Thị Tâm Chung (nhân viên công ty Môi trường Đô thị Hà Tĩnh) nhặt được 1 chiếc túi da tại khu vực Quốc lộ 1A (xã Thạch Hà), bên trong chiếc túi có 9,5 triệu đồng, 01 điện thoại và một số giấy tờ tùy thân.

Xem chi tiết

Xã hội

Hành động đẹp của tài xế taxi trả lại tài sản cho người đánh rơi

Phát hiện chiếc ví để quên trên xe, lái xe taxi hãng Thanh Nga đã đến Công an phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm trình báo để trao trả cho khách hàng bỏ quên.

Ngày 8/8, Công an TP Hà Nội cho biết, khoảng 9h ngày 3/8/2024, anh Nguyễn Văn Anh (SN 1987, trú tại Lý Nhân, Hà Nam; là lái xe taxi hãng Thanh Nga) có chở 01 khách hàng, là nam giới, đến số 40 Lê Thái Tổ. Khi khách xuống xe, anh Nguyễn Văn Anh kiểm tra xe, phát hiện khách làm rơi một ví da màu nâu, bên trong có gần 8 triệu đồng, 23 USD, 5 Pound Anh và một thẻ căn cước công dân mang tên Phan Quang Việt (SN 1962; trú tại TP HCM). Anh Nguyễn Văn Anh đã mang chiếc ví tới trình báo Công an phường Hàng Trống nhờ lực lượng Công an tìm và trao trả cho người bị mất.
Hanh dong dep cua tai xe taxi tra lai tai san cho nguoi danh roi

Anh Nguyễn Văn Anh đến Công an phường trình báo. 
Xem chi tiết

