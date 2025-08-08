Nhặt được của rơi, 2 người phụ nữ tìm người trả lại

Nhặt được 01 chiếc điện thoại và 01 máy tính bảng, 2 người phụ nữ ở xã Đồng Lộc (Hà Tĩnh) đã đến cơ quan Công an trình báo, tìm cách trả lại.

Ngày 08/08, thông tin từ Công an xã Đồng Lộc (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa phối hợp cùng người dân trả lại tài sản cho người đánh rơi.

Trước đó, Công an xã Đồng Lộc tiếp nhận từ chị Nguyễn Thị Huệ và chị Thân Thị Tâm (cùng trú tại thôn Kim Thành, xã Đồng Lộc) 1 chiếc điện thoại và 1 máy tính bảng do hai chị nhặt được trên đường đi làm về.

Chị Tâm, chị Huệ nhờ lực lượng Công an trả lại tài sản cho người đánh rơi.



Sau quá trình xác minh, Công an xã Đồng Lộc đã xác định người đánh rơi tài sản nói trên là chị Nguyễn Thị Đào (SN: 1981, trú tại thôn Đông Nam, xã Can Lộc) nên đã liên hệ trả lại tài sản cho chị Đào.

Nhận lại được tài sản, chị Đào bày tỏ sự vui mừng, gửi lời cảm ơn đến chị Tâm, chị Huệ và lực lượng Công an đã giúp mình tìm lại được tài sản bị đánh rơi.

>>> Mời độc giả xem thêm video Công an TP HCM trao trả tài sản cho du khách nước ngoài đánh rơi.