Nhanh chóng tóm gọn tên cướp điện thoại táo tợn trên phố Hà Nội

Ngày 24/11, Công an phường Xuân Phương, TP Hà Nội cho biết, tối 23/11, đơn vị đã kịp thời truy bắt một đối tượng chuyên cướp giật điện thoại di động ngay khi hắn đang tìm cách tẩu tán tang vật.

Thời điểm đối tượng bị Công an bắt giữ.

Sự việc xảy ra khi các cán bộ Công an phường Xuân Phương đang thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ người dân hoàn thiện thủ tục đăng ký xe, bất ngờ, lực lượng này nhận được tin báo về một vụ cướp giật vừa xảy ra tại khu vực lân cận.

Dưới sự chỉ đạo của Trung tá Hoàng Tiến Thành- Trưởng Công an phường Xuân Phương, tổ công tác nhanh chóng triển khai truy tìm. Chỉ sau một thời gian ngắn, lực lượng đã phát hiện và khống chế thành công đối tượng tại ngõ 189 đường Cầu Diễn. Khi bị bắt, đối tượng này đang có hành vi nghi vấn nhằm tẩu tán chiếc điện thoại vừa cướp được.

Đối tượng bị bắt giữ được xác định là Trần Trọng Nghĩa (sinh năm 2004), trú tại tổ 4, Miêu Nha, phường Xuân Phương, Hà Nội. Toàn bộ tang vật liên quan đã được thu giữ.

Vụ việc hiện đang được Công an phường Xuân Phương tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

