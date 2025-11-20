Hà Nội

Xã hội

Mưa lũ lịch sử ở Gia Lai: Nhiều người tử vong, nhiều nơi vẫn bị chia cắt

Đợt mưa lũ kéo dài hai ngày qua ở Gia Lai đã gây thiệt hại nặng nề về tài sản và cướp đi sinh mạng của nhiều người.

Theo Đức Anh/Người lao động

Theo ghi nhận của phóng viên vào rạng sáng 20-11, mưa tại phía Đông tỉnh Gia Lai đã giảm nhẹ so với hôm trước. Tuy nhiên, nhiều địa phương vẫn ngập sâu, giao thông bị chia cắt, nước lũ chưa có dấu hiệu rút.

Hiện trường vụ sạt lở khiến một người phụ nữ ở làng chài Hải Minh, phường Quy Nhơn tử vong
Hiện trường vụ sạt lở khiến một người phụ nữ ở làng chài Hải Minh, phường Quy Nhơn tử vong

Cơ quan chức năng cho biết mưa lớn kéo dài kết hợp với nước lũ dâng cao đã khiến hàng chục ngàn hộ dân ở phía Đông tỉnh Gia Lai bị ngập nặng.

Đây được đánh giá là đợt mưa lũ nghiêm trọng nhất trong nhiều năm qua và dự báo còn diễn biến phức tạp nếu thời tiết xấu kéo dài.

Ngoài thiệt hại nặng nề về tài sản, cũng đã ghi nhận nhiều trường hợp tử vong. Tại phường Quy Nhơn Đông, nạn nhân đầu tiên là ông H.M.H. (49 tuổi; trú tổ 12, khu phố 2), bị bại liệt nhiều năm, không thể đi lại.

Sáng 19-11, nước lũ tràn vào nhà khiến ông trượt khỏi giường và tử vong do đuối nước, trong khi chỉ có mẹ già ở nhà, không thể cứu kịp. Cùng phường, ông B.V.H. (70 tuổi; trú tổ 50, khu phố 6) cũng tử vong trong thời gian xảy ra lũ lớn, nguyên nhân đang được xác minh.

Tại làng chài Hải Minh, phường Quy Nhơn, đất đá từ taluy dương sạt lở đã đổ ập vào nhà vợ chồng bà Đ.T.C. (58 tuổi) vào rạng sáng 19-11. Chồng bà may mắn thoát ra ngoài, còn bà C. bị vùi lấp và đến 13 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng mới tìm thấy thi thể. Người dân cho biết đất đá sạt xuống nhanh, tạo tiếng nổ lớn như "bức tường đất", khiến nạn nhân không kịp chạy.

Nước lũ dâng cao, sắp tràn qua nóc nhà nên người dân Gia Lai phải tháo ngói để thoát ra bên ngoài
Nước lũ dâng cao, sắp tràn qua nóc nhà nên người dân Gia Lai phải tháo ngói để thoát ra bên ngoài

Trước diễn biến phức tạp, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn đã yêu cầu huy động toàn bộ hệ thống chính trị, công an, quân đội và chính quyền các xã, phường triển khai sơ tán dân khỏi vùng ngập sâu và nguy cơ sạt lở.

Các lực lượng trực 24/24 để cứu hộ, đồng thời rà soát hộ có người già, bệnh tật, khuyết tật để di dời đến nơi an toàn. Chính quyền cũng khuyến cáo người dân không đi qua các điểm ngập sâu, ngầm tràn khi mưa còn lớn.

