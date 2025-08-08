Hà Nội

Xã hội

Nhân viên ngân hàng phát hiện đồng nghiệp tử vong trong nhà kho

Kiểm tra nhà kho, nhân viên một ngân hàng trên địa bàn phường Thành Vinh (Nghệ An) tá hỏa phát hiện đồng nghiệp tử vong bất thường.

Thanh Hà

Chiều 8/8, thông tin từ lãnh đạo phường Thành Vinh (Nghệ An) cho biết, lực lượng chức năng đang khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân tử vong của một người đàn ông trong tòa nhà chi nhánh ngân hàng trên địa bàn.

Thông tin ban đầu, vào đầu giờ chiều cùng ngày, nhân viên làm việc tại chi nhánh của một ngân hàng trên đường Lê Hồng Phong (phường Thành Vinh) lên nhà kho tầng 3 để kiểm kê hàng hóa.

Khi mở cửa nhà vệ sinh trong nhà kho, nhân viên ngân hàng tá hỏa phát hiện một đồng nghiệp nam tử vong trong tư thế dựa vào tường. Sự việc sau đó được trình báo lực lượng chức năng.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt, bảo vệ hiện trường. Nạn nhân được xác định tử vong từ khoảng 3 ngày trước. Nạn nhân là anh N.T.C (37 tuổi, trú xã Đông Lộc, tỉnh Nghệ An).

Được biết, anh C. vừa chuyển đến làm việc tại ngân hàng từ hơn hai tháng trước.

Hiện, gia đình đã đến làm thủ tục đưa thi thể nạn nhân về mai táng theo phong tục địa phương.

>>> Mời độc giả xem thêm video Người đàn ông tử vong ở nhà riêng nghi bị sát hại:

(Nguồn: THĐT)
Bài liên quan

Xã hội

Thi thể người đàn ông được phát hiện ở cảng cá Phan Thiết

Người dân phát hiện thi thể một người đàn ông trôi vào bờ kè phía nam cảng cá Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng. Công an đang điều tra nguyên nhân.

Ngày 8/8, Công an phường Phan Thiết (tỉnh Lâm Đồng) phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra nguyên nhân vụ việc một người đàn ông tử vong tại khu vực cảng cá Phan Thiết.

529310169-1278748413617040-2550537868199661046-n.jpg
Người dân tập trung tại khu vực cảng cá Phan Thiết, nơi phát hiện thi thể người đàn ông.


Xã hội

Nam giới tử vong chưa rõ nguyên nhân, thi thể trôi trên sông Cà Ty

Người dân phát hiện thi thể nam giới nổi trên sông Cà Ty, đoạn qua phường Phan Thiết. Công an đang điều tra nguyên nhân tử vong và xác minh danh tính.

Chiều 6/8, người dân sinh sống ven sông Cà Ty, đoạn qua phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng phát hiện 1 thi thể nổi trên mặt nước, liền đưa vào bờ và trình báo cơ quan chức năng.

screenshot-1754480406.jpg
Nơi phát hiện thi thể.


Xã hội

Phát hiện thi thể người đàn ông cạnh xe máy ở Quảng Trị

Người dân xã Diên Sanh (Quảng Trị) bàng hoàng phát hiện thi thể người đàn ông nằm cạnh xe máy bên quốc lộ 15D, nên đã cấp báo chính quyền.

Ngày 5/8, thông tin từ UBND xã Diên Sanh (Quảng Trị) cho biết, cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân người đàn ông tử vong cạnh xe máy bên quốc lộ 15D.

Trước đó, vào khoảng 8h30 ngày 5/8, người đi đường bàng hoàng phát hiện người đàn ông tử vong cạnh chiếc xe máy nhãn hiệu WIN BKS 75K3 - 68xx gần mép bờ ruộng, bên phải tuyến quốc lộ 15D (đoạn qua xã Diên Sanh) nên cấp báo chính quyền.



