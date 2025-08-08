Nhân viên ngân hàng phát hiện đồng nghiệp tử vong trong nhà kho

Kiểm tra nhà kho, nhân viên một ngân hàng trên địa bàn phường Thành Vinh (Nghệ An) tá hỏa phát hiện đồng nghiệp tử vong bất thường.

Chiều 8/8, thông tin từ lãnh đạo phường Thành Vinh (Nghệ An) cho biết, lực lượng chức năng đang khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân tử vong của một người đàn ông trong tòa nhà chi nhánh ngân hàng trên địa bàn.

Thông tin ban đầu, vào đầu giờ chiều cùng ngày, nhân viên làm việc tại chi nhánh của một ngân hàng trên đường Lê Hồng Phong (phường Thành Vinh) lên nhà kho tầng 3 để kiểm kê hàng hóa.

Khi mở cửa nhà vệ sinh trong nhà kho, nhân viên ngân hàng tá hỏa phát hiện một đồng nghiệp nam tử vong trong tư thế dựa vào tường. Sự việc sau đó được trình báo lực lượng chức năng.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt, bảo vệ hiện trường. Nạn nhân được xác định tử vong từ khoảng 3 ngày trước. Nạn nhân là anh N.T.C (37 tuổi, trú xã Đông Lộc, tỉnh Nghệ An).

Được biết, anh C. vừa chuyển đến làm việc tại ngân hàng từ hơn hai tháng trước.

Hiện, gia đình đã đến làm thủ tục đưa thi thể nạn nhân về mai táng theo phong tục địa phương.

>>> Mời độc giả xem thêm video Người đàn ông tử vong ở nhà riêng nghi bị sát hại: