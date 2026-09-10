Cháy phà chở khách ở Philippines, nhiều người thiệt mạng và mất tích

Vụ hỏa hoạn xảy ra trên một phà chở khách ở vùng biển ngoài khơi phía Tây Philippines, khiến ít nhất 5 người thiệt mạng và nhiều người khác mất tích.

AP đưa tin, phà MV June Aster khởi hành từ Manila hôm 9/9 và đang ở gần Coron thuộc tỉnh Palawan thì đám cháy bùng phát.

Chuẩn Đô đốc Noemie Cayabyab cho biết trên phà khi đó có 134 người, gồm 117 hành khách và 17 thành viên thủy thủ đoàn.

Vụ hỏa hoạn trên phà khiến ít nhất 5 người thiệt mạng và hàng chục người khác vẫn mất tích. Ảnh: CGD-Palawan.

Theo thông tin từ Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Philippines (PCG), vụ hỏa hoạn khiến ít nhất 5 người thiệt mạng và hàng chục người khác vẫn mất tích.

"Đến nay, 42 người đã được cứu sống và các nỗ lực tìm kiếm vẫn đang diễn ra", Chuẩn Đô đốc Noemie Cayabyab thông tin.

Hình ảnh từ hiện trường cho thấy các nhân viên của Lực lượng Bảo vệ Bờ biển đưa áo phao cho những người sống sót trong khi chiếc phà bốc cháy ở phía sau. Những chiếc thuyền nhỏ cũng hỗ trợ đưa người sống sót vào vùng nước nông.

Theo Cục Quản lý Đất đai và Khí hậu Palawan, đơn vị Bảo vệ Môi trường Hàng hải đã chuẩn bị thiết bị ứng phó sự cố tràn dầu để thực hiện các biện pháp phòng ngừa đối với khả năng tràn các vật liệu nguy hiểm ngoài khơi vùng biển.

Các nhà chức trách đã mở cuộc điều tra nguyên nhân vụ hỏa hoạn.

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