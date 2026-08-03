Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Quân sự - Thế giới

Toàn cảnh vụ cháy phà chở hơn 270 người ngoài khơi Indonesia

Một chiếc phà của Indonesia chở 271 người đã bốc cháy ở vùng biển ngoài khơi đảo Java, khiến ít nhất 5 người thiệt mạng và hàng chục người mất tích.

An An (Theo AP)

AP dẫn thông tin từ Cơ quan Tìm kiếm và Cứu hộ Quốc gia Indonesia (Basarnas) cho biết, phà Mutiara Sentosa 2, chở 232 hành khách và 39 thành viên thủy thủ đoàn, đang trên đường từ thành phố Surabaya, thành phố lớn thứ hai của Indonesia ở Đông Java đến thành phố Makassar ở Nam Sulawesi, thì hỏa hoạn bùng phát vào khoảng 6h đến 7h sáng ngày 2/8 ở vùng biển ngoài khơi huyện Sumenep.

Thông báo của Basarnas cho biết, công ty vận hành phà PT Atosim Lampung Pelayaran đã báo cáo vụ việc cho văn phòng tìm kiếm cứu nạn Surabaya khoảng một giờ sau đó. Công ty cho biết họ nhận được thông tin từ thuyền trưởng rằng con phà đang bốc cháy gần mũi phía bắc đảo Madura, nhưng sau đó mất liên lạc.

apindonesia.jpg
Khói bốc lên dày từ phà Mutiara Santosa 2 sau khi con phà bốc cháy ở vùng biển ngoài khơi đảo Madura, Indonesia, ngày 2/8/2026. Ảnh: BASARNAS/AP.

Đến 9h45 sáng, các nhà chức trách xác định chiếc phà đang ở vị trí cách đảo Buruan Sapudi khoảng 19 hải lý về phía bắc sau khi liên lạc với tàu chở hàng Meratus Project 3 gần đó. Tuy nhiên, tàu Meratus Project 3 không thể tiếp cận gần phà đang cháy vì đang chở hàng dễ cháy.

Đoạn video do Cơ quan Tìm kiếm và Cứu hộ Quốc gia Indonesia công bố cho thấy khói đen dày đặc bốc lên từ một bên của phà và lan rộng khắp phần lớn con tàu, trong khi các video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy những hành khách, hầu hết đều mặc áo phao, hoảng sợ, tập trung trên boong và các khu vực phía trên của con tàu chờ được cứu hộ, một số người nhảy xuống biển khi ngọn lửa và khói đen bốc lên từ con phà đang cháy.

Theo thông báo, con phà gần như bị lửa bao trùm hoàn toàn, hành khách tập trung trên cầu và mũi phà. Một tàu kéo và một tàu khác đi ngang qua đã tiến vào và bắt đầu sơ tán hành khách ngay trước 10 giờ sáng, theo tuyên bố.

Đến chiều 2/8, một số tàu thuyền gần đó đã cứu được 225 hành khách và thủy thủ đoàn, đồng thời tìm thấy 5 thi thể. Ít nhất 41 người vẫn còn mất tích.

Nguyên nhân vụ cháy vẫn đang được điều tra.

Các đội tìm kiếm và cứu hộ đã điều động một tàu cứu hộ từ Surabaya. Nhà chức trách ước tính sẽ mất khoảng 6 giờ để đến hiện trường. Hải quân Indonesia cũng đã điều động một tàu chiến để hỗ trợ,...

Con phà dài 160m và rộng 25m phục vụ tuyến đường Surabaya-Makassar, một hành trình thường mất khoảng 40 giờ và chủ yếu được sử dụng bởi khách du lịch nội địa và vận chuyển hàng hóa giữa Java và Sulawesi.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Cháy nhà 2 tầng ở Ấn Độ, 7 người thiệt mạng hồi tháng 10/2024

Nguồn video: HTV - Đài Hà Nội
#phà chở hơn 270 người bốc cháy ngoài khơi Indonesia #Indonesia #đảo Java #cháy phà ở Indonesia #hỏa hoạn trên phà chở khách ở Indonesia

Bài liên quan

Quân sự - Thế giới

Hai tàu chở dầu bị tấn công, bốc cháy trên Biển Đỏ

Sáng 23/7, lực lượng Houthi do Iran hậu thuẫn ở Yemen tuyên bố đã tấn công 2 tàu chở dầu của Ả Rập Xê Út trên Biển Đỏ.

AP đưa tin, lực lượng Houthi tuyên bố đã tấn công hai tàu chở dầu là Encelia và Layla ở Biển Đỏ, gây ra hỏa hoạn trên cả hai tàu.

Đây là vụ tấn công tàu đầu tiên được báo cáo kể từ khi Houthi tuyên bố phong tỏa hoạt động vận chuyển hàng hóa có liên hệ với Ả Rập Xê Út qua eo biển Bab el-Mandeb. Houthi tuyên bố động thái này nhằm trả đũa việc Ả Rập Xê Út phong tỏa Yemen và tấn công vào sân bay quốc tế ở thủ đô Sanaa gần đây.

Xem chi tiết

Quân sự - Thế giới

Diễn biến vụ cháy quán pub ở Thái Lan, ít nhất 27 người chết

Hỏa hoạn bùng phát tại một quán pub ở thủ đô Bangkok, Thái Lan, rạng sáng ngày 13/7 đã khiến ít nhất 27 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương.

AP dẫn lời giới chức địa phương cho biết, đám cháy đã bao trùm một quán pub tại Bangkok vào rạng sáng ngày 13/7, khiến ít nhất 27 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương trước khi lực lượng cứu hỏa khống chế được ngọn lửa.

Đoạn video được lực lượng cứu hộ chia sẻ trên mạng cho thấy ngọn lửa dữ dội bùng phát và khói cuồn cuộn bốc ra từ cửa trước của quán pub Na Ladprao ở phía bắc thủ đô Thái Lan. Nhiều người cố gắng chạy thoát khi khói đen dày đặc bốc lên trời. Các nhân viên cứu hộ cho biết vụ cháy được báo cáo vào khoảng nửa đêm.

Xem chi tiết

Quân sự - Thế giới

Cháy rừng hoành hành ở Pháp - Tây Ban Nha, hơn 200.000 người phải sơ tán

Những đám cháy rừng đang bùng phát dữ dội tại khu vực tây nam nước Pháp và miền trung Tây Ban Nha, buộc chính quyền phải sơ tán khoảng 200.000 người dân.

Lực lượng cứu hỏa và chính quyền tại cả hai quốc gia châu Âu đều bất ngờ trước mức độ dữ dội của các đám cháy rừng, vốn được "tiếp sức" bởi nhiệt độ cao và tác động lâu dài của biến đổi khí hậu. Lính cứu hỏa ở Tây Ban Nha thừa nhận những đám cháy lan nhanh và dữ dội đến mức không thể đối đầu trực diện.

Hơn 200.000 người phải sơ tán, hàng chục lính cứu hỏa Pháp bị thương

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới