Nhận biết sớm viêm khớp tự phát thiếu niên để bảo vệ trẻ

Các bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 2 cho biết, nhiều cha mẹ vẫn lầm tưởng đau nhức xương khớp là "bệnh của người già". Tuy nhiên, tình trạng này ở trẻ em được gọi chính xác là Viêm khớp tự phát thiếu niên (Juvenile Idiopathic Arthritis - JIA).

Đây là một bệnh tự miễn mạn tính, ảnh hưởng đến hàng triệu trẻ em. Bệnh gây viêm ở các khớp, dẫn đến đau, sưng và hạn chế vận động, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phát triển và tuổi thơ của trẻ.

Làm sao cha mẹ nhận biết sớm?

Các triệu chứng của bệnh có thể diễn biến âm thầm, cha mẹ cần đặc biệt chú ý nếu con có các biểu hiện sau:

Đau và sưng khớp: Khớp (đầu gối, cổ tay, mắt cá...) sưng to, nóng đỏ. Tình trạng đau thường tăng vào buổi sáng hoặc sau thời gian nghỉ ngơi.

Cứng khớp, khó vận động: Trẻ bị cứng khớp rõ rệt lúc mới ngủ dậy. Trẻ có thể tránh sử dụng khớp bị đau, đi khập khiễng, lười vận động hoặc khó thực hiện các hoạt động cầm nắm bình thường.

Dấu hiệu toàn thân: Sốt cao liên tục hoặc tái phát (thường vào chiều tối), kèm theo ban đỏ không ngứa.

Biến chứng âm thầm: Bệnh có thể đi kèm viêm màng bồ đào (đỏ mắt, nhạy cảm ánh sáng), nếu bỏ sót có thể gây giảm thị lực.

Biểu hiện của viêm khớp tự phát thiếu niên - hình minh họa BVCC

Bước đột phá trong điều trị trả lại nhịp sống năng động cho trẻ

Bên cạnh các phác đồ nền tảng truyền thống, Bệnh viện Nhi Đồng 2 hiện đang ứng dụng rất thành công Liệu pháp sinh học – giải pháp mang lại hy vọng lớn cho các bệnh nhi JIA, đặc biệt là các bé không đáp ứng tốt với thuốc thông thường.

Điển hình là việc sử dụng các nhóm thuốc sinh học nhắm trúng đích thế hệ mới, nổi bật là thuốc kháng Interleukin-6 (IL-6) và thuốc kháng TNF-alpha:

Kiểm soát viêm triệt để: Các loại thuốc này ức chế trực tiếp các protein gây viêm (IL-6 và TNF-alpha), giúp làm dịu nhanh chóng tình trạng sưng nóng, đau nhức và hạ sốt hiệu quả.

Phục hồi và bảo vệ chức năng vận động: Điểm sáng lớn nhất của liệu pháp này là khả năng ngăn chặn quá trình phá hủy sụn, xương. Khớp của bé được bảo vệ nguyên vẹn cấu trúc, giúp các rào cản vận động được tháo gỡ. Bé hoàn toàn có thể chạy nhảy, tập thể dục và tận hưởng các hoạt động vui chơi linh hoạt như bạn bè đồng trang lứa.

An toàn và cá nhân hóa: Phác đồ sinh học tại Bệnh viện Nhi Đồng 2 được các bác sĩ chuyên khoa đánh giá, chỉ định và theo dõi sát sao, đảm bảo tối ưu hóa cho từng tình trạng bệnh và thể trạng của mỗi chiến binh nhí.

Khi nào cần đưa trẻ đi khám?

Đừng chờ đợi cho đến khi khớp của con có dấu hiệu biến dạng! Hãy đưa trẻ đến bác sĩ ngay lập tức nếu:

Đau, sưng hoặc cứng khớp kéo dài hơn vài ngày.

Sốt không rõ nguyên nhân lặp đi lặp lại kèm theo đau mỏi.

Bé đi đứng khó khăn, khập khiễng hoặc không muốn chạy nhảy như bình thường.

Chẩn đoán sớm là chìa khóa vàng để bảo vệ khớp. Nếu ba mẹ nhận thấy con có bất kỳ dấu hiệu bất thường nào, hãy đưa bé đến trực tiếp phòng khám Tim mạch – khớp.

