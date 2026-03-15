Nhận biết sớm viêm khớp tự phát thiếu niên để bảo vệ trẻ

Bệnh gây viêm ở các khớp, dẫn đến đau, sưng và hạn chế vận động, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phát triển và tuổi thơ của trẻ.

Thúy Nga

Các bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 2 cho biết, nhiều cha mẹ vẫn lầm tưởng đau nhức xương khớp là "bệnh của người già". Tuy nhiên, tình trạng này ở trẻ em được gọi chính xác là Viêm khớp tự phát thiếu niên (Juvenile Idiopathic Arthritis - JIA).

Đây là một bệnh tự miễn mạn tính, ảnh hưởng đến hàng triệu trẻ em. Bệnh gây viêm ở các khớp, dẫn đến đau, sưng và hạn chế vận động, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phát triển và tuổi thơ của trẻ.

Làm sao cha mẹ nhận biết sớm?

Các triệu chứng của bệnh có thể diễn biến âm thầm, cha mẹ cần đặc biệt chú ý nếu con có các biểu hiện sau:

Đau và sưng khớp: Khớp (đầu gối, cổ tay, mắt cá...) sưng to, nóng đỏ. Tình trạng đau thường tăng vào buổi sáng hoặc sau thời gian nghỉ ngơi.

Cứng khớp, khó vận động: Trẻ bị cứng khớp rõ rệt lúc mới ngủ dậy. Trẻ có thể tránh sử dụng khớp bị đau, đi khập khiễng, lười vận động hoặc khó thực hiện các hoạt động cầm nắm bình thường.

Dấu hiệu toàn thân: Sốt cao liên tục hoặc tái phát (thường vào chiều tối), kèm theo ban đỏ không ngứa.

Biến chứng âm thầm: Bệnh có thể đi kèm viêm màng bồ đào (đỏ mắt, nhạy cảm ánh sáng), nếu bỏ sót có thể gây giảm thị lực.

Biểu hiện của viêm khớp tự phát thiếu niên - hình minh họa BVCC

Bước đột phá trong điều trị trả lại nhịp sống năng động cho trẻ

Bên cạnh các phác đồ nền tảng truyền thống, Bệnh viện Nhi Đồng 2 hiện đang ứng dụng rất thành công Liệu pháp sinh học – giải pháp mang lại hy vọng lớn cho các bệnh nhi JIA, đặc biệt là các bé không đáp ứng tốt với thuốc thông thường.

Điển hình là việc sử dụng các nhóm thuốc sinh học nhắm trúng đích thế hệ mới, nổi bật là thuốc kháng Interleukin-6 (IL-6) và thuốc kháng TNF-alpha:

Kiểm soát viêm triệt để: Các loại thuốc này ức chế trực tiếp các protein gây viêm (IL-6 và TNF-alpha), giúp làm dịu nhanh chóng tình trạng sưng nóng, đau nhức và hạ sốt hiệu quả.

Phục hồi và bảo vệ chức năng vận động: Điểm sáng lớn nhất của liệu pháp này là khả năng ngăn chặn quá trình phá hủy sụn, xương. Khớp của bé được bảo vệ nguyên vẹn cấu trúc, giúp các rào cản vận động được tháo gỡ. Bé hoàn toàn có thể chạy nhảy, tập thể dục và tận hưởng các hoạt động vui chơi linh hoạt như bạn bè đồng trang lứa.

An toàn và cá nhân hóa: Phác đồ sinh học tại Bệnh viện Nhi Đồng 2 được các bác sĩ chuyên khoa đánh giá, chỉ định và theo dõi sát sao, đảm bảo tối ưu hóa cho từng tình trạng bệnh và thể trạng của mỗi chiến binh nhí.

Khi nào cần đưa trẻ đi khám?

Đừng chờ đợi cho đến khi khớp của con có dấu hiệu biến dạng! Hãy đưa trẻ đến bác sĩ ngay lập tức nếu:

Đau, sưng hoặc cứng khớp kéo dài hơn vài ngày.

Sốt không rõ nguyên nhân lặp đi lặp lại kèm theo đau mỏi.

Bé đi đứng khó khăn, khập khiễng hoặc không muốn chạy nhảy như bình thường.

Chẩn đoán sớm là chìa khóa vàng để bảo vệ khớp. Nếu ba mẹ nhận thấy con có bất kỳ dấu hiệu bất thường nào, hãy đưa bé đến trực tiếp phòng khám Tim mạch – khớp.

Thuốc sinh học giải cứu nguy cơ tàn phế cho người viêm cột sống dính khớp

Ứng dụng thuốc sinh học nhằm trúng đích đã mang lại y vọng mới cho người bệnh viêm cột sống dính khớp nặng, kém đáp ứng điều trị.

Trong những năm gần đây, các bệnh lý cơ xương khớp, đặc biệt là bệnh viêm cột sống dính khớp đang có xu hướng trẻ hóa và gia tăng nhanh chóng. Người bệnh phải chịu đựng cơn đau kéo dài, ảnh hưởng nghiêm trọng đến vận động và chất lượng cuộc sống, thậm chí có nguy cơ tàn phế nếu không được chẩn đoán và điều trị đúng cách.

Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, việc điều trị bằng thuốc sinh học – một phương pháp hiện đại, nhắm trúng đích, đã mang đến cơ hội hồi phục cho nhiều người bệnh nặng, đáp ứng kém với các phương pháp điều trị truyền thống.

Gây mê cố định xương cho chàng shipper bị viêm cột sống dính khớp nặng

Ca mổ thành công nhờ kỹ thuật gây mê đặc biệt cho bệnh nhân viêm cột sống dính khớp, đảm bảo an toàn tối đa trong điều trị phức tạp.

Vượt qua thử thách gây mê ở người bệnh cột sống dính liền nhau

Anh D. (30 tuổi, Củ Chi) là nhân viên giao hàng. Vào một buổi chiều, khi đang trên đường giao hàng thì chẳng may anh bị té. Cú ngã xe khiến anh đập người xuống mặt đường gây chấn thương mạnh. Anh được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á cấp cứu trong tình trạng đau đớn, khó vận động, trầy xước da.

Thay khớp háng cho cụ bà 91 tuổi gãy liên mấu chuyển xương đùi

Gãy liên mấu chuyển xương đùi là tình trạng gặp nhiều ở người cao tuổi khi xương không chắc khỏe, mắc tình trạng loãng xương.

Ca bệnh hiếm gặp, có nhiều yếu tố nguy cơ phức tạp

Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Khu vực Quảng Yên vừa phẫu thuật thành công ca thay khớp háng bán phần chuôi dài cho cụ bà 91 tuổi bị gãy liên mấu chuyển xương đùi trái – một trường hợp hiếm gặp, có nhiều yếu tố nguy cơ phức tạp do tuổi cao, sức yếu và mắc nhiều bệnh nền.

