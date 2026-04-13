Bảo vệ thận mùa hè, 6 việc cần làm để tránh nguy cơ suy thận

Nắng nóng có làm tăng nguy cơ suy thận và các bệnh lý đường tiết niệu?

Theo các chuyên gia y tế, thận đóng vai trò quan trọng trong việc lọc máu, điều hòa dịch và cân bằng điện giải. Khi cơ thể bị mất nước kéo dài, hoạt động sinh lý của thận sẽ bị ảnh hưởng đáng kể, làm tăng nguy cơ mắc các bệnh tiết niệu, thậm chí suy thận nếu không được bù nước kịp thời.

Trước hết, tình trạng mất nước qua mồ hôi khiến thể tích tuần hoàn giảm, làm giảm lưu lượng máu đến thận, từ đó ảnh hưởng đến tốc độ lọc cầu thận (GFR). Khi lưu lượng máu giảm, thận không thể hoạt động hiệu quả như bình thường.

Bên cạnh đó, khi lượng nước nạp vào không đủ, thận sẽ tăng tái hấp thu nước, dẫn đến nước tiểu bị cô đặc. Đây là điều kiện thuận lợi để các tinh thể như canxi oxalat hay acid uric kết tủa, làm tăng nguy cơ hình thành sỏi thận.

Ngoài ra, nắng nóng còn gây rối loạn điện giải do cơ thể mất natri, kali qua mồ hôi. Sự mất cân bằng này làm tăng gánh nặng điều hòa cho thận.

Không chỉ vậy, nước tiểu cô đặc và giảm số lượng cũng tạo môi trường thuận lợi cho vi khuẩn phát triển, làm tăng nguy cơ nhiễm trùng đường tiết niệu.

Trong những trường hợp mất nước nghiêm trọng, đặc biệt ở người cao tuổi hoặc có bệnh nền, tình trạng này có thể dẫn đến tổn thương thận cấp nếu không được xử trí kịp thời.

Các chuyên gia khuyến cáo, việc chủ động bảo vệ thận trong thời tiết nắng nóng là rất cần thiết, đặc biệt với người có nguy cơ cao.

Uống đủ nước

Theo Tổ chức quốc gia về Thận của Mỹ (National Kidney Foundation), uống đủ nước là cách dễ nhất để hỗ trợ chức năng thận. Nước giúp hòa tan chất thải và đào thải chúng qua nước tiểu, đồng thời giảm nguy cơ hình thành sỏi thận. Tuy nhiên, lượng nước cần thiết có thể khác nhau tùy thể trạng, môi trường và mức độ vận động.

Kiểm soát huyết áp và đường huyết

Một trong những yếu tố quan trọng nhất là kiểm soát huyết áp và đường huyết. Ông Dr. Joseph Vassalotti, Giám đốc y khoa của National Kidney Foundation, cho biết tăng huyết áp và tiểu đường là nguyên nhân hàng đầu gây suy thận mạn. Ông nhấn mạnh việc duy trì cân nặng hợp lý, ăn uống lành mạnh và tập thể dục đều đặn có thể giảm đáng kể nguy cơ này.

Hạn chế muối, thực phẩm chế biến sẵn

Chế độ ăn uống cũng ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe thận. Các chuyên gia khuyến nghị hạn chế muối, thực phẩm chế biến sẵn và đạm động vật quá mức. Thay vào đó, nên tăng cường rau xanh, trái cây và các nguồn đạm lành mạnh. Chế độ ăn ít muối không chỉ tốt cho huyết áp mà còn giúp giảm gánh nặng cho thận trong quá trình lọc máu.

Tránh lạm dụng thuốc

Bên cạnh đó, việc sử dụng thuốc cần hết sức thận trọng. Ông Dr. Mark Perazella, chuyên gia thận học tại Đại học Yale (Mỹ), cảnh báo việc lạm dụng thuốc giảm đau không kê đơn có thể gây tổn thương thận nếu dùng kéo dài. Người dân nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng thuốc thường xuyên.

Duy trì lối sống lành mạnh

Ngoài ra, duy trì lối sống lành mạnh cũng góp phần bảo vệ thận. Tập thể dục đều đặn giúp cải thiện tuần hoàn máu và kiểm soát các yếu tố nguy cơ. Hạn chế rượu bia, không hút thuốc và ngủ đủ giấc cũng là những yếu tố quan trọng giúp thận hoạt động hiệu quả hơn.

Kiểm tra sức khỏe định kỳ

Cuối cùng, các chuyên gia khuyến cáo nên kiểm tra sức khỏe định kỳ để phát hiện sớm các vấn đề về thận. Những xét nghiệm đơn giản như kiểm tra nước tiểu hay đo chức năng thận có thể giúp phát hiện bệnh từ giai đoạn sớm, tăng cơ hội điều trị hiệu quả.

Dấu hiệu cảnh báo suy thận, cần được thăm khám sớm

Trong mùa hè, thận phải hoạt động nhiều hơn để duy trì cân bằng nước, điện giải. Khi chức năng thận bị ảnh hưởng, cơ thể thường phát ra những tín hiệu cảnh báo sớm mà người bệnh cần nhận biết kịp thời:

- Nước tiểu sẫm màu, mùi nồng, lượng ít: Cho thấy tình trạng cô đặc nước tiểu do thiếu nước hoặc giảm chức năng lọc.

- Cảm giác tiểu rát nhẹ: Có thể liên quan đến kích ứng đường tiết niệu hoặc nguy cơ nhiễm trùng.

- Khát nước liên tục kèm mệt mỏi: Biểu hiện mất nước và rối loạn điện giải.

- Đau âm ỉ vùng hông, thắt lưng: Có thể là dấu hiệu sớm của sỏi thận hoặc tổn thương nhu mô thận.