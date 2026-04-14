Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Phó Tổng thống Vance nói cuộc đàm phán Mỹ - Iran đã đạt tiến triển

Phó Tổng thống JD Vance nói rằng cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran vừa qua tại Islamabad (Pakistan) “đã đạt được một số tiến triển”.

An An (Theo AP)

Theo AP, trong một cuộc phỏng vấn, Phó Tổng thống JD Vance nói rằng Mỹ và Iran đã đạt được một số tiến triển trong các cuộc đàm phán ở Islamabad về yêu cầu của Mỹ trong việc loại bỏ vật liệu hạt nhân khỏi Iran cũng như một cơ chế để đảm bảo uranium không thể được làm giàu trong tương lai.

Ông Vance cũng cho biết các nhà đàm phán của Mỹ đã nói rõ rằng Tổng thống Trump “sẽ rất vui nếu Iran được đối xử như một quốc gia bình thường, nếu nước này có một nền kinh tế bình thường”, nhưng ông không đi sâu vào chi tiết về ý nghĩa của điều đó.

“Tôi nghĩ thực sự có một cơ hội tuyệt vời ở đây. Nhưng tôi cho rằng việc tiến thêm bước nữa phụ thuộc vào phía Iran”, ông Vance nói.

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance. Ảnh: Wikimedia Commons.

Các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt vĩnh viễn cuộc xung đột - bắt đầu từ ngày 28/2 với các cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào Iran - không đạt được thỏa thuận vào cuối tuần qua. Tổng thống Donald Trump ngày 13/4 thông báo Quân đội Mỹ đã bắt đầu phong tỏa các cảng của Iran như một phần trong nỗ lực buộc Tehran mở lại eo biển Hormuz và chấp nhận một thỏa thuận chấm dứt cuộc chiến đã kéo dài hơn 6 tuần.

Bộ Tư lệnh Trung tâm của Mỹ (CENTCOM) tuyên bố lệnh phong tỏa sẽ được thực thi “đối với tàu thuyền của tất cả quốc gia ra vào các cảng và khu vực ven biển của Iran” trên Vịnh Ba Tư và Vịnh Oman. Quyết định của CENTCOM cho phép các tàu di chuyển giữa các cảng không thuộc Iran được đi qua eo biển là một bước giảm nhẹ so với lời đe dọa phong tỏa tuyến đường thủy này trước đó của ông Trump.

Ít nhất 2 tàu chở dầu đang tiến vào eo biển hôm 13/4 đã phải quay đầu ngay sau khi lệnh phong tỏa của Mỹ bắt đầu, theo thông tin từ trang theo dõi tàu MarineTraffic.

Cơ quan Điều hành Thương mại Hàng hải của Anh cho biết thêm lệnh phong tỏa đã hạn chế “toàn bộ bờ biển Iran, bao gồm cả các cảng và cơ sở hạ tầng năng lượng”. Thông báo gửi các thủy thủ cho biết việc đi lại qua eo biển đến hoặc từ các địa điểm không thuộc Iran không bị cản trở, mặc dù các tàu “có thể gặp phải sự hiện diện của quân đội”.

Hành động phong tỏa của Mỹ và lời đe dọa trả đũa của Iran đã tạo nên một cuộc đối đầu bất thường, tiềm ẩn những rủi ro nghiêm trọng cho nền kinh tế toàn cầu và làm dấy lên nguy cơ thỏa thuận ngừng bắn sụp đổ và giao tranh có thể tái diễn.

Dù vậy, Tổng thống Trump cho biết Mỹ vẫn sẵn sàng hợp tác với Iran.

"Chúng tôi đã nhận được cuộc gọi từ phía Iran và họ muốn đạt được một thỏa thuận", ông chủ Nhà Trắng nói.

Hai quan chức Mỹ cho hay các cuộc thảo luận giữa Mỹ và Iran về vòng đàm phán trực tiếp thứ hai đang diễn ra. Một nhà ngoại giao từ một trong những nước trung gian hòa giải cho biết Tehran và Washington đã đồng ý tiến hành thêm các cuộc đàm phán.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Hormuz - Tâm điểm đối đầu Mỹ, Iran

Nguồn video: VTV
Bài liên quan

Quân sự - Thế giới

Toàn cảnh cuộc đàm phán lịch sử Mỹ - Iran tại Pakistan

Theo Phó Tổng thống Mỹ JD Vance, cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran đã kết thúc vào sáng sớm 12/4 mà không đạt được thỏa thuận hòa bình.

AP đưa tin, phái đoàn Mỹ do Phó Tổng thống JD Vance dẫn đầu và phái đoàn Iran do Chủ tịch Quốc hội Mohammad Bagher Qalibaf làm trưởng đoàn đã thảo luận với Pakistan về cách thúc đẩy thỏa thuận ngừng bắn Mỹ - Iran vốn đang bị đe dọa bởi những bất đồng sâu sắc và các cuộc tấn công liên tục của Israel nhằm vào lực lượng Hezbollah do Iran hậu thuẫn ở Lebanon.

Mỹ nói không đạt thỏa thuận hòa bình với Iran sau đàm phán

Xem chi tiết

Quân sự - Thế giới

Cuộc sống người dân Iran giữa ngừng bắn

Người dân Iran cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi đạt được thỏa thuận ngừng bắn hai tuần với Mỹ, nhưng nhiều người vẫn lo ngại rằng cuộc chiến còn lâu mới kết thúc.

Theo AP, thỏa thuận ngừng bắn kéo dài 2 tuần giữa Mỹ và Iran có hiệu lực từ ngày 8/4 đã mang lại sự yên tĩnh tương đối cho thủ đô Tehran, sau hơn một tháng bị không kích dữ dội với nhiều tòa nhà chính phủ và an ninh, nhà dân bị phá hủy.

Tuy nhiên, nhiều vấn đề lớn vẫn chưa được giải quyết, và thỏa thuận ngừng bắn bị lung lay do cuộc chiến của Israel với lực lượng Hezbollah thân Iran tại Lebanon, cũng như việc Iran từ chối hoàn toàn mở cửa eo biển Hormuz - tuyến đường thủy quan trọng đối với nguồn cung năng lượng toàn cầu.

Xem chi tiết

Quân sự - Thế giới

Hình ảnh phái đoàn Mỹ đến Pakistan chuẩn bị đàm phán với Iran

Phái đoàn Mỹ do Phó Tổng thống JD Vance dẫn đầu đã đến Pakistan để tiến hành cuộc đàm phán cấp cao với các đại diện của Iran.

AP đưa tin, những con phố vốn nhộn nhịp của Islamabad (Pakistan) trở nên vắng vẻ vào sáng 11/4 khi lực lượng an ninh phong tỏa các tuyến đường trước thềm cuộc đàm phán Mỹ - Iran.

Phái đoàn Mỹ do Phó Tổng thống JD Vance dẫn đầu đã đến Pakistan để tham dự cuộc đàm phán. Được biết, phái đoàn Mỹ còn có Đặc phái viên Steve Witkoff và Jared Kushner, con rể của Tổng thống Donald Trump.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới