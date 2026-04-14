Phó Tổng thống Vance nói cuộc đàm phán Mỹ - Iran đã đạt tiến triển

Phó Tổng thống JD Vance nói rằng cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran vừa qua tại Islamabad (Pakistan) “đã đạt được một số tiến triển”.

Theo AP, trong một cuộc phỏng vấn, Phó Tổng thống JD Vance nói rằng Mỹ và Iran đã đạt được một số tiến triển trong các cuộc đàm phán ở Islamabad về yêu cầu của Mỹ trong việc loại bỏ vật liệu hạt nhân khỏi Iran cũng như một cơ chế để đảm bảo uranium không thể được làm giàu trong tương lai.

Ông Vance cũng cho biết các nhà đàm phán của Mỹ đã nói rõ rằng Tổng thống Trump “sẽ rất vui nếu Iran được đối xử như một quốc gia bình thường, nếu nước này có một nền kinh tế bình thường”, nhưng ông không đi sâu vào chi tiết về ý nghĩa của điều đó.

“Tôi nghĩ thực sự có một cơ hội tuyệt vời ở đây. Nhưng tôi cho rằng việc tiến thêm bước nữa phụ thuộc vào phía Iran”, ông Vance nói.

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance.

Các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt vĩnh viễn cuộc xung đột - bắt đầu từ ngày 28/2 với các cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào Iran - không đạt được thỏa thuận vào cuối tuần qua. Tổng thống Donald Trump ngày 13/4 thông báo Quân đội Mỹ đã bắt đầu phong tỏa các cảng của Iran như một phần trong nỗ lực buộc Tehran mở lại eo biển Hormuz và chấp nhận một thỏa thuận chấm dứt cuộc chiến đã kéo dài hơn 6 tuần.

Bộ Tư lệnh Trung tâm của Mỹ (CENTCOM) tuyên bố lệnh phong tỏa sẽ được thực thi “đối với tàu thuyền của tất cả quốc gia ra vào các cảng và khu vực ven biển của Iran” trên Vịnh Ba Tư và Vịnh Oman. Quyết định của CENTCOM cho phép các tàu di chuyển giữa các cảng không thuộc Iran được đi qua eo biển là một bước giảm nhẹ so với lời đe dọa phong tỏa tuyến đường thủy này trước đó của ông Trump.

Ít nhất 2 tàu chở dầu đang tiến vào eo biển hôm 13/4 đã phải quay đầu ngay sau khi lệnh phong tỏa của Mỹ bắt đầu, theo thông tin từ trang theo dõi tàu MarineTraffic.

Cơ quan Điều hành Thương mại Hàng hải của Anh cho biết thêm lệnh phong tỏa đã hạn chế “toàn bộ bờ biển Iran, bao gồm cả các cảng và cơ sở hạ tầng năng lượng”. Thông báo gửi các thủy thủ cho biết việc đi lại qua eo biển đến hoặc từ các địa điểm không thuộc Iran không bị cản trở, mặc dù các tàu “có thể gặp phải sự hiện diện của quân đội”.

Hành động phong tỏa của Mỹ và lời đe dọa trả đũa của Iran đã tạo nên một cuộc đối đầu bất thường, tiềm ẩn những rủi ro nghiêm trọng cho nền kinh tế toàn cầu và làm dấy lên nguy cơ thỏa thuận ngừng bắn sụp đổ và giao tranh có thể tái diễn.

Dù vậy, Tổng thống Trump cho biết Mỹ vẫn sẵn sàng hợp tác với Iran.

"Chúng tôi đã nhận được cuộc gọi từ phía Iran và họ muốn đạt được một thỏa thuận", ông chủ Nhà Trắng nói.

Hai quan chức Mỹ cho hay các cuộc thảo luận giữa Mỹ và Iran về vòng đàm phán trực tiếp thứ hai đang diễn ra. Một nhà ngoại giao từ một trong những nước trung gian hòa giải cho biết Tehran và Washington đã đồng ý tiến hành thêm các cuộc đàm phán.

