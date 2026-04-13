Loại bỏ thành công u quái buồng trứng khổng lồ ở trẻ 16 tuổi

Bệnh viện Nhi Thanh Hóa vừa phẫu thuật loại bỏ u quái buồng trứng khổng lồ ở trẻ 16 tuổi.

Theo đó, ngày 31/03/2026 bệnh nhi nữ N.T.N.A 16 tuổi nhập viện trong tình trạng mệt mỏi, cổ chướng, bụng to dần.

Sau khi vào viện, trẻ được được các bác sĩ khám, siêu âm, xét nghiệm máu, chụp MRI. Hình ảnh khối u lớn trong ổ bụng nghĩ nhiều tới xuất phát từ tiểu khung trái, hướng tới chẩn đoán u quái buồng trứng bên trái kích thước lớn với phần nang dịch lớn.

Kết quả siêu âm cho thấy có 1 khối u trong ổ bụng kích thước rất lớn 35x25x16 cm chiếm toàn bộ ổ bụng. Ngay sau đó, trẻ được hội chẩn và được chỉ định phẫu thuật cắt khối u.

Bệnh nhân bị u quái buồng trứng khổng lồ - Ảnh BVCC

Kíp phẫu thuật do BSCKII Dương Văn Thông, Trưởng khoa Ngoại tổng hợp là trưởng kíp. Trong mổ nhận thấy mạc nối mềm mại, tử cung và phần phụ bình thường, bề mặt gan, dạ dày bình thường, kíp phẫu thuật đã quyết định chèn gạc thật kỹ và chọc hút lấy bớt dịch ra trước.

Cuối cùng hút ra được hơn 7 lít dịch nhầy loãng. Sau đó tiến hành gỡ dính, bóc tách cẩn thận để không làm tổn thương các cơ quan lân cận dính vào, bộc lộ khối u một cách rõ ràng nhất có thể rồi tiến hành cắt khối u.

Bằng thao tác tỉ mỉ, khéo léo, các bác sĩ đã bóc tách thành công khối u, giữ lại tối đa mô buồng trứng lành để bảo tồn khả năng sinh sản cho bệnh nhân.

7 ngày sau mổ, trẻ đã ổn định, vết mổ khô và tiếp tục được chăm sóc và theo dõi tích cực tại khoa Ngoại tổng hợp.

BSCKII Dương Văn Thông cho biết: U quái buồng trứng có thể âm thầm phát triển mà không có triệu chứng rõ ràng. Việc phát hiện thường chỉ xảy ra khi khối u đã lớn. Phần lớn các trường hợp u bì là một loại u lành tính, đặc biệt là khi thành phần trong khối u có nhiều loại mô khác nhau hay còn gọi là “u quái trưởng thành”.

Vì bản chất lành tính nên khối u thường không di căn đến các cơ quan khác trong cơ thể hay ảnh hưởng đến tuổi thọ. Tuy nhiên vẫn tồn tại nguy cơ ác tính nhưng với tỷ lệ rất thấp.

>>> Mời quý độc giả theo dõi video: Bếp thần kỳ ở Ấn Độ: chỉ 1 số điện và 100ml nước lửa cháy 6 tiếng liền