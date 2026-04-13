Loại bỏ thành công u quái buồng trứng khổng lồ ở trẻ 16 tuổi

U quái buồng trứng có thể âm thầm phát triển mà không có triệu chứng rõ ràng. Bản chất u đa phần lành tính nhưng vẫn tồn tại nguy cơ ác tính với tỷ lệ rất thấp.

Thúy Nga

Bệnh viện Nhi Thanh Hóa vừa phẫu thuật loại bỏ u quái buồng trứng khổng lồ ở trẻ 16 tuổi.

Theo đó, ngày 31/03/2026 bệnh nhi nữ N.T.N.A 16 tuổi nhập viện trong tình trạng mệt mỏi, cổ chướng, bụng to dần.

Sau khi vào viện, trẻ được được các bác sĩ khám, siêu âm, xét nghiệm máu, chụp MRI. Hình ảnh khối u lớn trong ổ bụng nghĩ nhiều tới xuất phát từ tiểu khung trái, hướng tới chẩn đoán u quái buồng trứng bên trái kích thước lớn với phần nang dịch lớn.

Kết quả siêu âm cho thấy có 1 khối u trong ổ bụng kích thước rất lớn 35x25x16 cm chiếm toàn bộ ổ bụng. Ngay sau đó, trẻ được hội chẩn và được chỉ định phẫu thuật cắt khối u.

Bệnh nhân bị u quái buồng trứng khổng lồ - Ảnh BVCC

Kíp phẫu thuật do BSCKII Dương Văn Thông, Trưởng khoa Ngoại tổng hợp là trưởng kíp. Trong mổ nhận thấy mạc nối mềm mại, tử cung và phần phụ bình thường, bề mặt gan, dạ dày bình thường, kíp phẫu thuật đã quyết định chèn gạc thật kỹ và chọc hút lấy bớt dịch ra trước.

Cuối cùng hút ra được hơn 7 lít dịch nhầy loãng. Sau đó tiến hành gỡ dính, bóc tách cẩn thận để không làm tổn thương các cơ quan lân cận dính vào, bộc lộ khối u một cách rõ ràng nhất có thể rồi tiến hành cắt khối u.

Bằng thao tác tỉ mỉ, khéo léo, các bác sĩ đã bóc tách thành công khối u, giữ lại tối đa mô buồng trứng lành để bảo tồn khả năng sinh sản cho bệnh nhân.

7 ngày sau mổ, trẻ đã ổn định, vết mổ khô và tiếp tục được chăm sóc và theo dõi tích cực tại khoa Ngoại tổng hợp.

BSCKII Dương Văn Thông cho biết: U quái buồng trứng có thể âm thầm phát triển mà không có triệu chứng rõ ràng. Việc phát hiện thường chỉ xảy ra khi khối u đã lớn. Phần lớn các trường hợp u bì là một loại u lành tính, đặc biệt là khi thành phần trong khối u có nhiều loại mô khác nhau hay còn gọi là “u quái trưởng thành”.

Vì bản chất lành tính nên khối u thường không di căn đến các cơ quan khác trong cơ thể hay ảnh hưởng đến tuổi thọ. Tuy nhiên vẫn tồn tại nguy cơ ác tính nhưng với tỷ lệ rất thấp.

Bụng nhô bất thường, bé trai 6 tháng tuổi mang u quái 'khủng'

Bụng nhô cao bất thường kèm nôn, khó thở, bệnh nhi 6 tháng tuổi được chẩn đoán mắc u tế bào mầm sau phúc mạc nặng 1,3 kg.

Ngày 12/3, Bệnh viện Nhi đồng 2 (TPHCM) cho biết, các bác sĩ bệnh viện vừa phẫu thuật thành công lấy khối u quái nặng 1,3 kg hiếm gặp cho bé trai 6 tháng tuổi.

Cụ thể, nam bệnh nhi (ngụ tỉnh Gia Lai) nhập viện trong tình trạng bụng nhô to bất thường kèm nôn ói. Theo gia đình, tình trạng này xuất hiện khoảng một tuần trước khi nhập viện. Sau khi khám tại bệnh viện tuyến dưới, bé được chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng 2 để tiếp tục điều trị.

Giải phẫu thành công khối u quái cho người phụ nữ ở Quảng Trị

Sau khi được các bác sĩ phẫu thuật loại bỏ khối u, tình trạng sức khoẻ của bệnh nhân Đ.T.R. (Quảng Trị) phục hồi tốt, có thể xuất viện trong những ngày tới.

Ngày 1/3, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa TTH Quảng Bình cho biết, vừa phẫu thuật loại bỏ 2 khối u quái hiếm gặp cho một nữ bệnh nhân.

Trước đó, bệnh nhân Đ.T.R. (66 tuổi, trú xã Minh Hóa, tỉnh Quảng Trị) nhập viện trong tình trạng đau âm ỉ vùng bụng dưới kéo dài, ảnh hưởng nhiều đến sinh hoạt.

Loại bỏ u quái buồng trứng chứa đầy tóc, xương cho người phụ nữ mãn kinh

U quái buồng trứng thường không có triệu chứng rõ ràng, chỉ phát hiện tình cờ khi đi siêu âm nhưng biến chứng lại đe dọa sức khỏe, khả năng sinh sản.

Ê-kíp bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc Phúc Trường Minh đã phẫu thuật loại bỏ khối u bì buồng trứng kích thước hơn 7cm chứa tóc, xương và nhiều cấu trúc bất thường cho chị P.T.T (56 tuổi) đến từ Thái Nguyên. Đáng nói, người bệnh đã mãn kinh 2 năm nhưng khối u vẫn không ngừng phát triển.

Ê-kíp bác sĩ phẫu thuật loại bỏ u quái buồng trứng chứa tóc, răng và xương - Ảnh BVCC
