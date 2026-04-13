Bé 5 tuổi đa chấn thương nặng vụ tai nạn xe khách tại Tam Đảo được cứu sống

Ngày 13/4, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức công bố đã cứu sống trẻ 5 tuổi nguy kịch trong vụ tai nạn xe khách nghiêm trọng của đoàn khách tại Hà Nội trên đường đi Tam Đảo.

Theo đó, chiều ngày 29/3/2026, trong vụ tai nạn xe khách nghiêm trọng xảy ra trên đường đi Tam Đảo của đoàn khách tại Hà Nội, nhiều nạn nhân bị thương nặng và được chuyển đến các cơ sở y tế điều trị. Trong đó, một bệnh nhi nam 5 tuổi được chuyển đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức trong tình trạng đa chấn thương nặng.

PGS.TS Lưu Quang Thuỳ, Giám đốc Trung tâm gây mê và Hồi sức ngoại khoa; Trưởng khoa Hồi sức tích cực 2 cho biết, bệnh nhi nhập viện trong tình trạng đa chấn thương:

Chấn thương sọ não: máu tụ ngoài màng cứng nhỏ vùng thái dương trái, xuất huyết dưới nhện, Glasgow 8 điểm; Chấn thương ngực: đụng dập phổi hai bên; Chấn thương bụng: đụng dập mạch mạc treo.

Ngay khi tiếp nhận, các bác sĩ đã nhanh chóng thăm khám, làm xét nghiệm hoàn thiện bilan chẩn đoán và chỉ định phẫu thuật thăm dò ổ bụng cấp cứu, khâu cầm máu mạch mạc treo, sau đó chuyển bệnh nhi đến Khoa Hồi sức tích cực 2 – Trung tâm Gây mê và Hồi sức ngoại khoa để thở máy và điều trị tối ưu cho bệnh nhân.

Tại khoa hồi sức tích cực, bệnh nhi được thở máy chế độ bảo vệ phổi chế độ trẻ em, kiểm soát áp lực nội sọ và theo dõi sát các tổn thương trong bệnh cảnh đa chấn thương.

Rất may, bệnh nhi đáp ứng rất tốt với điều trị, sau 5 ngày được rút nội khí quản, đến ngày thứ 9 đã tỉnh táo, giao tiếp được, tự thở và ăn uống trở lại bình thường.

Hiện tại, bệnh nhi đang được hỗ trợ phục hồi chức năng, dinh dưỡng và liệu pháp tâm lý để sớm trở lại cuộc sống bình thường.

PGS.TS Lưu Quang Thuỳ cho biết, bệnh nhi không phải là người lớn thu nhỏ, việc điều trị đòi hỏi trang thiết bị, phác đồ và chăm sóc phù hợp với đặc điểm giải phẫu, sinh lý và tâm lý của trẻ để đạt hiệu quả tối ưu.

Các chuyên gia Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức khuyến cáo, tổ chức cho cơ quan/đơn vị đông người đi du lịch là một hoạt động gắn kết, động viên nhân viên sau thời gian làm việc vất vả. Tuy nhiên, hoạt động này cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro nếu không được chuẩn bị, tổ chức và quản lý một cách cẩn thận an toàn.

Các cơ quan, đoàn thể cần lựa chọn phương tiện chất lượng, lập kế hoạch chi tiết về y tế, nắm rõ tình trạng sức khỏe của thành viên và xác định cơ sở y tế gần nhất trên hành trình để kịp thời xử trí khi có sự cố xảy ra.

Một chuyến du lịch thành công không nằm ở “đi đâu” mà ở khâu tổ chức, lên kế hoạch, chuẩn bị kỹ, quản lý chặt, kỷ luật tốt và an toàn tuyệt đối.

