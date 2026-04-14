Cấp cứu trong đêm xoắn u buồng trứng ở phụ nữ trẻ 23 tuổi

Nhiều trường hợp u buống trứng không có triệu chứng rõ ràng ban đầu, chỉ phát hiện khi đã xuất hiện biến chứng cấp tính như xoắn phần phụ.

Thúy Nga

Bệnh viện Phụ sản Hà Nội vừa thực hiện cấp cứu trong đêm kịp thời can thiệp u buồng trứng xoắn ở bệnh nhân trẻ, giữ lại chức năng sinh sản.

Theo đó, bệnh viện tiếp nhận trường hợp cấp cứu của bệnh nhân Phạm P.T (23 tuổi, Quảng Ninh) – tiền sử khỏe mạnh, nhập viện trong tình trạng đau bụng dưới vùng hạ vị trái, đau dữ dội.

Thăm khám ban đầu: Bụng mềm, không có phản ứng thành bụng; Ấn tức vùng phần phụ trái. Siêu âm ổ bụng phát hiện: Khối u bì buồng trứng trái kích thước lớn ~109x103x81mm; Chưa loại trừ xoắn phần phụ – tình trạng cấp cứu có nguy cơ gây thiếu máu và hoại tử buồng trứng.

Ngay lập tức, ca bệnh được hội chẩn chuyên môn, bệnh nhân được chỉ định phẫu thuật nội soi cấp cứu trong đêm. Ca mổ do ThS.BSCKII Nguyễn Phạm Tiến Đạt, ThS.BSNT Nguyễn Tuấn Minh cùng ê-kíp gây mê hồi sức thực hiện.

Trong mổ ghi nhận: Buồng trứng trái có khối u ~11cm; Cuống xoắn 1 vòng, màu tím nhạt (dấu hiệu giảm tưới máu)

Ê-kíp đã tiến hành: Tháo xoắn kịp thời giúp buồng trứng hồng trở lại; Bóc tách khối u, bảo tồn tối đa phần nhu mô buồng trứng lành.

Ca phẫu thuật u buồng trứng tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội - Ảnh BVCC

Kết quả giải phẫu, khối u có đặc điểm điển hình của u bì buồng trứng: chứa dịch bã đậu, lẫn tóc. Sau phẫu thuật, bệnh nhân ổn định, tiếp tục được theo dõi hậu phẫu tại khoa Phụ A5.

ThS.BSCKII Nguyễn Phạm Tiến Đạt cho biết, thời gian gần đây, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội ghi nhận gia tăng các trường hợp bệnh nhân trẻ tuổi (20–30 tuổi) phát hiện: U buồng trứng; Khối u phần phụ có nguy cơ xoắn.

Đáng lưu ý, nhiều trường hợp: Không có triệu chứng rõ ràng ban đầu; Chỉ phát hiện khi đã xuất hiện biến chứng cấp tính như xoắn phần phụ.

Theo ThS.BSCKII Nguyễn Phạm Tiến Đạt, xoắn buồng trứng là tình trạng cấp cứu ngoại khoa: Có thể xảy ra đột ngột; Diễn biến nhanh; Nguy cơ mất hoàn toàn chức năng buồng trứng nếu chậm trễ.

Các bác sĩ khuyến cáo với chị em phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ trẻ: Không chủ quan với các cơn đau bụng dưới, đặc biệt: Đau lệch một bên; Đau đột ngột, dữ dội hoặc tăng dần.

Khám phụ khoa định kỳ, ngay cả khi chưa lập gia đình. Khi có các dấu hiệu nghi ngờ cần đến cơ sở y tế chuyên khoa sớm nhất có thể.

Phát hiện sớm, can thiệp kịp thời chính là chìa khóa giúp: Bảo tồn chức năng sinh sản; Tránh biến chứng nguy hiểm.

