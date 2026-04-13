Não mô cầu gia tăng nhanh, ghi nhận 24 ca mắc, 4 ca tử vong

Theo báo cáo giám sát từ tuần 1 đến tuần 14 năm 2026, cả nước ghi nhận 24 trường hợp mắc não mô cầu, trong đó có 4 trường hợp tử vong.

Thúy Nga

Ngày 13/4, Bộ Y tế cho biết, theo báo cáo giám sát từ tuần 1 đến tuần 14 năm 2026, cả nước ghi nhận 24 trường hợp mắc não mô cầu, trong đó có 4 trường hợp tử vong; nhóm tuổi mắc tập trung ở trẻ em dưới 15 tuổi chiếm tới 46% tổng số trường hợp mắc.

Các trường hợp mắc được ghi nhận rải rác trong cộng đồng, chưa hình thành ổ dịch tập trung.

Tuy nhiên số trường hợp mắc có xu hướng gia tăng trong thời gian gần đây và cao hơn so với cùng kỳ năm 2025 (14 trường hợp).

Tình hình trên cho thấy nguy cơ bệnh tiếp tục xuất hiện, ảnh hưởng đến sức khỏe người dân, nhất là trẻ em.

nao-mo-cau1.png

Theo Bộ Y tế, bệnh do não mô cầu là một bệnh nhiễm khuẩn cấp tính, do vi khuẩn não mô cầu Neisseria meningitidis, lây truyền chủ yếu do tiếp xúc trực tiếp với dịch tiết mũi, hầu, họng của người bệnh hoặc người lành mang trùng.

Đây là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, có thể diễn biến nhanh, gây ra các thể bệnh nặng như viêm màng não mủ và nhiễm khuẩn huyết và có thể để lại hậu quả nghiêm trọng như điếc, liệt, chậm phát triển tinh thần, thậm chí tử vong nếu không được phát hiện, điều trị kịp thời.

viem-mang-nao-2.jpg
Bác sĩ Viện Y học Nhiệt đới Bạch Mai thăm khám cho người bệnh viêm màng não do não mô cầu - Ảnh BVCC

Để chủ động phòng, chống bệnh do não mô cầu, Bộ Y tế đề nghị người dân nâng cao ý thức phòng bệnh, chủ động thực hiện đầy đủ các biện pháp bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình và cộng đồng:

Thực hiện tốt vệ sinh cá nhân, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng và nước sạch; súc miệng và họng bằng các dung dịch sát khuẩn mũi họng; Đeo khẩu trang tại nơi công cộng và trên các phương tiện giao thông công cộng; Hạn chế tiếp xúc với người mắc bệnh.

Thực hiện tốt vệ sinh môi trường, tăng cường thông khí tại nơi ở, học tập và làm việc; lau sạch bề mặt, dụng cụ tiếp xúc hàng ngày (tay nắm cửa, mặt bàn, đồ chơi...) bằng xà phòng hoặc chất tẩy rửa thông thường.

Ăn uống đủ chất, rèn luyện thân thể để nâng cao sức đề kháng.

Khi có các dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh như sốt cao, đau đầu, buồn nôn, cổ cứng, nổi ban xuất huyết, người dân cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất để khám và điều trị kịp thời. Việc phát hiện sớm và điều trị kịp thời có ý nghĩa quan trọng trong hạn chế biến chứng nặng và tử vong do bệnh.

Một bệnh nhi tử vong do viêm não mô cầu nhóm B, bác sĩ cảnh báo

Các bác sĩ cho biết, thực tế lâm sàng cho thấy, bệnh viêm não mô cầu không chỉ gây tử vong nhanh chóng mà còn để lại những di chứng nặng nề.

Cẩn thận lây bệnh khi đổ xô đi tiêm

Mới đây, bé gái 11 tuổi tại Phú Quốc sốt, đau đầu, nổi ban, tím tái, khó thở, vào viện cấp cứu song không qua khỏi, được xác định do não mô cầu type B. Một bạn học của bé sau đó cũng có biểu hiện nghi mắc bệnh, phải chuyển đến điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP HCM.

Sốt cao, giảm thị lực, chiến sĩ đại đội phòng không 37 bị não mô cầu tấn công

Bệnh viêm màng não mô cầu ở người lớn và trẻ em có khả năng gây tử vong chỉ trong vòng 24 giờ, đi kèm các di chứng và ảnh hưởng nặng nề đến tâm lý, sức khỏe.

Trong những ngày vừa qua, trước tình hình xuất hiện ổ dịch não mô cầu tại Lữ đoàn 242, Bệnh viện Quân y 7 đã khẩn trương cử đoàn công tác chuyên môn đến hiện trường phối hợp cùng Viện Y học Dự phòng Quân đội để triển khai các biện pháp phòng chống dịch.

