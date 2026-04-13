Ứng dụng công nghệ robot trong phẫu thuật ung thư buồng trứng tái phát

Bệnh viện K vừa điều trị thành công ung thư buồng trứng tái phát cho một bệnh nhân bằng phương pháp phẫu thuật nội soi robot, đem lại hiệu quả rõ rệt, người bệnh hồi phục nhanh ra viện sau 5 ngày kèm theo đó là nhiều lợi ích trong phác đồ điều trị ung thư cho người bệnh.

Ung thư buồng trứng tiến triển “trở lại” sau 6 năm đáp ứng điều trị

Bệnh nhân Nguyễn Thị B. (68 tuổi, Thạch Thất) có một tiền sử bệnh lý khá phức tạp. Năm 2021, người bệnh được chẩn đoán ung thư buồng trứng giai đoạn FIGO IIIC, giai đoạn tiến triển muộn, khi tế bào ung thư đã lan rộng, có di căn.

Bà đã trải qua ca phẫu thuật lớn cắt tử cung toàn bộ, phần phụ và mạc nối lớn, sau đó là chuỗi dài 6 chu kỳ hóa chất phối hợp điều trị đích. Dù đã có những khoảng thời gian bệnh ổn định, nhưng năm 2026, bà Nguyễn Thị B. phát hiện bệnh tiến triển lại, hành trình điều trị tích cực bệnh ung thư lại được khởi động một lần nữa.

Các kết quả chẩn đoán hình ảnh và xét nghiệm chỉ số HE4, CA 12-5 tăng cao cho thấy bệnh đã tái phát tại vùng tiểu khung với khối u kích thước gần 4cm, xâm lấn sát trực tràng. Đối với một bệnh nhân gần 70 tuổi, đã từng trải qua nhiều phương pháp điều trị ung thư việc tiếp tục phẫu thuật để loại bỏ khối tái phát là một thử thách lớn về cả thể chất lẫn tâm lý.

Cánh tay robot phẫu thuật cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Ứng dụng phẫu thuật nội soi robot, điểm sáng trong điều trị ung thư tái phát

Trước thực tế ca bệnh phức tạp, các bác sĩ khoa Ngoại Tiêu hóa 1 và Khoa Điều trị theo yêu cầu (cơ sở Quán Sứ), Bệnh viện K đã quyết định áp dụng phẫu thuật nội soi Robot. Đây được coi là "điểm sáng" và là bước tiến vượt bậc trong ngoại khoa ung thư hiện nay.

GS.TS Lê Văn Quảng, Giám đốc Bệnh viện K cho biết: Robot phẫu thuật mang lại những ưu thế mà mổ hở hay nội soi thông thường khó lòng đạt được:

“Phẫu thuật nội soi robot mang lại ưu điểm vượt trội cho bệnh nhân ung thư tái phát nhờ khả năng phẫu tích chính xác cao trong môi trường phẫu thuật khó, có dính phức tạp, giúp giảm tối đa rủi ro tổn thương các cơ quan lân cận, ít mất máu, giảm đau và đẩy nhanh tốc độ phục hồi so với mổ hở. Công nghệ hình ảnh 3D phóng đại và cánh tay robot linh hoạt cho phép loại bỏ triệt để các khối u tái phát ở vị trí khó.

Cụ thể như: Nâng cao tính chính xác trong môi trường dính sau phẫu thuật lần đầu; Hình ảnh 3D sắc nét, phóng đại tốt giúp phẫu thuật viên bóc tách tổn thương dính một cách chính xác, bảo tồn tối đa các cấu trúc lành; Thao tác linh hoạt ở vùng chật hẹp, dễ dàng tiếp cận các vị trí sâu, hẹp trong khung chậu, lồng ngực mà tay người hoặc dụng cụ nội soi thông thường khó làm được;

Hạn chế tối đa biến chứng, giảm nguy cơ chảy máu và nhiễm trùng hơn do diện tích đường mổ nhỏ; Người bệnh ít đau hơn, thời gian nằm viện ngắn hơn giúp sớm trở lại cuộc sống bình thường hoặc tiếp tục các phác đồ điều trị bổ trợ; Hiệu quả ung thư học cao, giúp lấy triệt để các hạch di căn trong trường hợp tái phát”.

Thăm khám cho bệnh nhân sau phẫu thuật - Ảnh BVCC

Xử lý bài toán khó ở người bệnh đã từng phẫu thuật, có tổn thương dính tại tiểu khung

Một trong những trở ngại lớn nhất khi mổ lại cho bệnh nhân ung thư là tình trạng dính tạng do các mô sẹo từ lần phẫu thuật trước. Ở bệnh nhân B., khối tái phát nằm ở vị trí hiểm hóc, dính vào các cấu trúc xung quanh, đòi hỏi sự tinh tế tuyệt đối để không làm tổn thương đại tràng và bàng quang.

TS.BS Trần Giang Châu, Phó trưởng khoa Điều trị theo yêu cầu chia sẻ: “Về phẫu thuật nội soi robot, đội ngũ bác sĩ, phẫu thuật viên Bệnh viện K đã có kinh nghiệm thực hiện rất nhiều ca mổ, áp dụng thành công và hiệu quả phương pháp điều trị này. Ứng dụng robot, đường vào không bị ảnh hưởng, kể cả tiền sử người bệnh đã từng phẫu thuật mở.

Cánh tay robot cũng sẽ tiếp cận vùng tổn thương một cách chính xác, tinh tế hơn so với mổ nội soi thông thường. Các vùng cần bóc tách cũng được xử lý tối đa, ngay cả với trường hợp như bệnh nhân Nguyễn Thị B. - người có tiền sử ung thư buồng trứng và đã từng phẫu thuật, hiện điều trị bệnh tái phát.

Kỹ thuật nội soi robot với hình ảnh 3D, độ phóng đại lớn, hỗ trợ phẫu thuật viên tiếp cận các phần như phúc mạc, quan sát, đánh giá ổ bụng chi tiết hơn, cho hiệu quả tiệm cận cao hơn hẳn so với phương pháp phẫu thuật nội soi.

Hiệu quả cầm máu trong phẫu thuật cũng được thể hiện rõ rệt trong tất cả các ca mổ, đặc biệt có lợi cho những bệnh nhân có sức khỏe yếu, bệnh tái phát, có tiền sử mổ trước đây hay bệnh nhân là người cao tuổi”.

Với những bệnh nhân có tổn thương tại tiểu khung cần điều trị phẫu thuật, cánh tay robot xử lý rất mượt mà, loại bỏ được nguy cơ biến chứng dính tắc ruột sau mổ, là biến chứng phổ biến khi các mô sẹo hình thành sau phẫu thuật ổ bụng, gây cản trở lưu thông đường ruột, thường xảy ra từ vài tuần đến nhiều năm sau mổ.

Trước khi tiến hành xử lý phần tổn thương khối u tái phát tiểu khung, ê-kíp phẫu thuật cũng đã tiến hành gỡ dính cho người bệnh, xác định tổn thương khu trú tại tiểu khung đúng như những gì đã đánh giá qua các kết quả chụp chiếu trước mổ. Robot xử lý rất tốt những tổn thương này để rút ngắn thời gian phẫu thuật, sớm tiếp cận được với vùng tổn thương cần xử lý.

Phẫu thuật robot cho quá trình hậu phẫu nhẹ nhàng hơn, giúp người bệnh rút ngắn thời gian phục hồi. Bởi vậy, người bệnh có thể tranh thủ thời gian để tiếp nhận điều trị hóa chất, một trong những điều rất cần thiết với những bệnh nhân ung thư tái phát nói chung, ung thư buồng trứng tái phát nói riêng.

“Với một bệnh nhân có thời gian bệnh ổn định kéo dài, tổn thương tái phát chỉ giới hạn trong tiểu khung, có một số dấu hiệu khối tái phát dính vào trực tràng và một số vị trí phúc mạc trong tiểu khung, chỉ định phẫu thuật kiểu Hudson được đặt ra và phương pháp phẫu tích với những cánh tay robot có thể làm tăng hiệu quả và an toàn cho những kỹ thuật phẫu tích phúc mạc trong trường hợp này”, ThS.BS Nguyễn Văn Hà, phẫu thuật viên ung thư phụ khoa chia sẻ.

Các bác sĩ thăm hỏi với bệnh nhân sau phẫu thuật - Ảnh BVCC

Hiệu quả phẫu thuật robot phù hợp là một mảnh ghép trong điều trị đa mô thức

Với bệnh nhân lớn tuổi và từng phẫu thuật, tiếp nhận nhiều đợt hóa trị như bà B., việc giảm thiểu xâm lấn là yếu tố cần thiết. Phẫu thuật robot giúp kiểm soát mất máu tối ưu và giảm thiểu tổn thương mô mềm. Kết quả sau mổ đã chứng minh tính ưu việt này.

TS.BS Đào Văn Tú – Trưởng khoa Điều trị theo Yêu cầu (cơ sở Quán Sứ) cho biết người bệnh hồi phục tốt cả về mặt sức khỏe lẫn tinh thần, thời gian nằm viện được rút ngắn:

“Người bệnh có ít triệu chứng đau, mệt mỏi và khó chịu sau phẫu thuật. Sau khoảng 3 ngày, tình trạng sức khỏe người bệnh ổn định, có thể ăn uống, đi lại, vận động chủ động mà không gặp khó khăn. Sau 5 ngày, dẫn lưu không còn ra dịch và có thể xuất viện.

Cơ thể người bệnh phục hồi tốt để đảm bảo sẵn sàng cho liệu trình điều trị tiếp theo được tiến hành sớm làm tăng hiệu quả của chiến lược điều trị đa mô thức trong ung thư nói chung và ung thư buồng trứng nói riêng.

Mặt khác lợi ích của phẫu thuật này với việc có thể rút ngắn thời gian nằm viện cũng góp phần vào nâng cao hiệu quả quản lý bệnh viện, giảm gánh nặng giường bệnh nội trú tại Bệnh viện K”.

