Chồng chọn triệt sản vì thương vợ 4 lần sinh nở

Chứng kiến sức khỏe của vợ suy giảm đáng kể sau 4 lần sinh nở, anh T.V.T. (38 tuổi, trú tại Nghệ An) đã đi đến một quyết định dứt khoát là thực hiện triệt sản nam.

Đối với anh, đây không chỉ là giải pháp để tránh “vỡ kế hoạch”, mà còn là một món quà đong đầy tình yêu thương và sự thấu hiểu dành cho người bạn đời.

Gia đình anh T. hiện đã có 4 người con khỏe mạnh và ngoan ngoãn. Tuy nhiên, sau lần “vượt cạn” thứ tư, sức khỏe của vợ anh sa sút rõ rệt. Xót xa khi thấy vợ phải chịu đựng những vất vả và rủi ro thai sản, hai vợ chồng thống nhất sẽ dừng việc sinh thêm con.

Dù đã thử qua nhiều biện pháp tránh thai khác nhau, nhưng tất cả đều mang lại sự bất tiện hoặc không phải là giải pháp phù hợp để sử dụng lâu dài.

Sau nhiều đêm trăn trở, anh T. quyết định chọn phương pháp triệt sản cho chính mình. Thế nhưng, giống như tâm lý chung của rất nhiều nam giới, anh không tránh khỏi những lo âu, đặc biệt là sự e ngại trước những lời đồn thổi về việc thủ thuật này có thể làm mất đi bản lĩnh đàn ông.

Mang theo những thắc mắc đến Khoa Sản - Kế hoạch hóa gia đình, anh T. đã được các bác sĩ thăm khám và tư vấn tận tình.

Các bác sĩ tư vấn cho người chồng - Ảnh BVCC

Theo BSCKI Trần Văn Bảo, Trưởng khoa, thắt ống dẫn tinh thực chất là một can thiệp y khoa rất nhẹ nhàng, diễn ra nhanh chóng và đơn giản. Tiểu phẫu này chỉ kéo dài khoảng 15 đến 20 phút và được thực hiện dưới hình thức gây tê tại chỗ. Bác sĩ chỉ cần tạo một đường rạch rất nhỏ ở da bìu để tiến hành thắt ống dẫn tinh.

Nhờ ít xâm lấn, bệnh nhân có thể về nhà ngay trong ngày và nhanh chóng trở lại nhịp sinh hoạt bình thường. Đặc biệt, thủ thuật này hoàn toàn không ảnh hưởng đến phong độ phái mạnh vì nó chỉ có tác dụng chặn đường đi của tinh trùng, không hề can thiệp đến hormone sinh dục nam testosterone – yếu tố quyết định ham muốn và khả năng tình dục.

Ê- kíp bác sĩ thực hiện phẫu thuật triệt sản cho quý ông - Ảnh BVCC

Bác sĩ Bảo khẳng định, sau khi triệt sản, nam giới vẫn giữ nguyên phong độ từ giọng nói, cơ bắp cho đến đời sống chăn gối. Trên thực tế, khi gỡ bỏ được áp lực tâm lý về việc mang thai ngoài ý muốn, nhiều cặp đôi còn cảm thấy thoải mái và thăng hoa hơn trong chuyện vợ chồng.

Ba tháng sau ca tiểu phẫu, anh T. quay lại bệnh viện để tái khám. Kết quả kiểm tra tinh dịch đồ cho thấy hoàn toàn không còn tinh trùng. Với gương mặt rạng rỡ, anh T. hạnh phúc chia sẻ rằng biết vậy anh đã làm thủ thuật này sớm hơn. Vợ anh rất xúc động và nói đây chính là món quà lớn nhất mà anh dành cho cô ấy sau bao năm vất vả vì gia đình.

"Triệt sản nam là phương pháp tránh thai an toàn, mang lại hiệu quả lâu dài. Để đảm bảo an toàn sức khỏe và hiệu quả cao nhất, thủ thuật cần được thực hiện tại các bệnh viện hoặc cơ sở y tế chuyên khoa uy tín", các bác sĩ chuyên khoa Bệnh viện Sản nhi Nghệ An khuyến cáo.

