Chưa chồng, u xơ tử cung lớn đã lan từ tiểu khung lên ổ bụng

Nhiều trường hợp chỉ được phát hiện u xơ tử cung khi khối u đã lớn và bắt đầu gây chèn ép, ảnh hưởng đến cơ thể, thậm chí tới khả năng sinh sản.

Thúy Nga

Bệnh viện Phụ sản Hà Nội vừa phẫu thuật thành công bóc tách khối u 30 cm, bảo tồn chức năng sinh sản cho cô gái 28 tuổi chưa xây dựng gia đình.

Ở tuổi 28, một cô gái tại Sóc Sơn đi khám sức khỏe định kỳ với tâm lý rất bình thường. Không có biểu hiện gì đặc biệt, không cơn đau nào đủ khiến phải lo lắng. Mọi thứ vẫn ổn cho đến khi kết quả kiểm tra trả về một con số khiến chính bệnh nhân cũng bất ngờ: khối u xơ tử cung kích thước hơn 30cm.

Khi đến Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội kiểm tra chuyên sâu, kết quả chụp cộng hưởng từ cho thấy tử cung to bất thường, khối u phát triển từ tiểu khung lan lên ổ bụng.

Không chỉ lớn về kích thước, khối u còn chèn ép tử cung, buồng trứng, các quai ruột và ảnh hưởng tới niệu quản phải, gây giãn ứ dịch. Đây là giai đoạn mà bệnh không còn đơn thuần là “một khối u lành tính”.

Sau khi hội chẩn ban giám đốc bệnh viện, bệnh nhân được chỉ định phẫu thuật mổ mở bóc tách khối u nhằm đảm bảo an toàn cho người bệnh và giữ lại chức năng sinh sản.

u-xo-tu-cung.jpg
U xơ tử cung kích thước lớn - Ảnh BVCC

Ca mổ do BSCKII Đỗ Xuân Hai, Khoa Phụ ngoại A5 cùng ê kíp thực hiện. Trong quá trình phẫu thuật, khối u lớn được bóc tách cẩn trọng, kiểm soát tốt các nguy cơ. Kết quả, khối u được lấy ra thành công, phần phụ được bảo tồn, mở ra cơ hội sinh sản cho bệnh nhân trong tương lai.

Từ ca bệnh này, các bác sĩ nhấn mạnh một điều rất quan trọng: u xơ tử cung là bệnh lý lành tính nhưng thường phát triển âm thầm và không có triệu chứng rõ ràng ở giai đoạn đầu. Nhiều trường hợp chỉ được phát hiện khi khối u đã lớn và bắt đầu gây chèn ép, ảnh hưởng đến cơ thể, thậm chí tới khả năng sinh sản.

Khám phụ khoa định kỳ không phải là việc làm khi có bệnh, mà là cách để phát hiện sớm những điều cơ thể chưa kịp lên tiếng. Một lần kiểm tra đúng lúc có thể giúp bạn tránh được cả một hành trình điều trị phức tạp về sau.

