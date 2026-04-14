Hà Nội: Hơn 50 % học sinh đã đăng ký tuyển sinh lớp 10, dự kiến còn biến động

Chỉ sau 4 ngày, khoảng 54,6% học sinh THCS Hà Nội đã nộp hồ sơ, phản ánh sự thận trọng và chiến lược đăng ký linh hoạt của phụ huynh và thí sinh.

Dự kiến con số sẽ còn biến động mạnh trước "phút chót"

Theo thống kê từ Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội (GD&ĐT), tính đến sáng 14/4, gần 80.000 thí sinh đã đăng ký nguyện vọng vào lớp 10 công lập năm 2026, chiếm khoảng 54,6% trong tổng số dự kiến 147.000 học sinh tốt nghiệp THCS. Như vậy, còn khoảng 60.000 em chưa đăng ký nguyện vọng lớp 10. Nhiều gia đình chờ gần ngày cuối, xem xét số hồ sơ đăng ký để tính toán tỷ lệ “chọi” trước khi đưa ra quyết định

Tỷ lệ này cho thấy tiến độ đăng ký đang ở mức trung bình, phản ánh tâm lý thận trọng của nhiều phụ huynh, học sinh trong giai đoạn đầu khi vẫn cân nhắc, điều chỉnh lựa chọn trường.

Thực tế các năm trước, lượng hồ sơ thường tăng nhanh vào những ngày cuối, khi thí sinh đã có thêm thông tin về chỉ tiêu, mức độ cạnh tranh và tham khảo phổ điểm. Vì vậy, con số hiện tại chưa phản ánh đầy đủ xu hướng đăng ký, và dự kiến sẽ còn biến động mạnh trước thời điểm 24h ngày 17/4 – khi hệ thống chính thức khóa cổng.

Học sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại Hà Nội năm trước. Ảnh SKĐS

Điều khác biệt trong tuyển sinh vào lớp 10 năm nay của Hà Nội là thí sinh có thể nhìn thấy số lượng đăng ký các trường ngay trên hệ thống. Điều này giúp phụ huynh và thí sinh có thể tính toán được tỷ lệ "chọi", tránh "mất phương hướng" như mọi năm.

Tuy nhiên, do tâm lý quan sát và chờ đợi đến gần ngày cuối cùng mới đăng ký nên tiềm ẩn rủi ro và lo ngại sẽ có những biến động về tỷ lệ đăng ký ở những ngày cuối cùng.

Tâm lý chuộng trường tốp đầu

Đứng đầu trường có nguyện vọng 1 cao nhất là Trường THPT Yên Hòa với 1.202 hồ sơ đăng ký cho 765 chỉ tiêu, cho thấy mức độ cạnh tranh tăng mạnh ngay từ những ngày đầu. Xếp sau là Trường THPT Lê Quý Đôn (Hà Đông) với 1.057 hồ sơ/765 chỉ tiêu và Trường THPT Kim Liên với 972 hồ sơ/765 chỉ tiêu. Đây đều là những trường có sức hút lớn tại khu vực nội thành, nơi áp lực tuyển sinh luôn ở mức cao.

Kế tiếp đó là các trường: THPT Nguyễn Thị Minh Khai, Việt Đức, Phan Đình Phùng, Tùng Thiện, Mỹ Đình, Quảng Oai, Mỹ Đức A, Nguyễn Gia Thiều… Ở chiều ngược lại, xét theo tổng số nguyện vọng đăng ký, nhiều trường khu vực ngoại thành hoặc có điểm đầu vào thấp hơn cũng ghi nhận lượng hồ sơ đáng kể như THPT Bắc Lương Sơn, THPT Lưu Hoàng, THPT Tự Lập, THPT Ứng Hòa B, THPT Đại Cường, THPT Đại Mỗ, THPT Minh Quang, THPT Thọ Xuân… Diễn biến này cho thấy xu hướng phân bổ nguyện vọng theo hướng "an toàn", khi không ít phụ huynh và học sinh chủ động lựa chọn thêm các phương án dự phòng nhằm giảm rủi ro trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt ở nhóm trường nội thành.

Theo các nhà quản lý, tâm lý chuộng trường tốp đầu là nguyên nhân khiến cuộc đua vào lớp 10 luôn căng thẳng. Trong khi đó, chất lượng giáo dục giữa nhiều trường công lập hiện đã thu hẹp khoảng cách đáng kể, đặc biệt khi chương trình giáo dục phổ thông mới được triển khai đồng bộ.

Việc cố đăng ký vào trường quá xa hoặc vượt xa năng lực không chỉ tăng nguy cơ trượt, mà còn tạo áp lực học tập kéo dài cho cả gia đình.

Học sinh và phụ huynh không nên để những ngày cuối mới đăng ký

Trước thực trạng nhiều thí sinh vẫn còn cân nhắc chưa đăng ký nguyện vọng vào lớp 10 công lập năm nay, Sở GD&ĐT Hà Nội khuyến cáo, học sinh và phụ huynh không nên để những ngày cuối mới tiến hành đăng ký, tránh rủi ro không đáng có.

Gia đình và các em cần cân nhắc lựa chọn trường dựa trên năng lực học tập thực tế, đồng thời tìm hiểu kỹ về môi trường giáo dục, điều kiện học tập của các trường THPT dự kiến đăng ký. Việc lựa chọn trường phù hợp với năng lực và điều kiện của học sinh sẽ giúp các em phát huy tốt khả năng, giảm bớt áp lực không cần thiết trong kỳ thi.

Sở này cũng nhấn mạnh, trường học tốt nhất là trường phù hợp với năng lực của học sinh và điều kiện của gia đình. Khi học tập phù hợp với năng lực, giúp học sinh tự tin. Khi học ở trường học gần nhà, giúp các em đảm bảo được sức khỏe, tăng thời gian tự học và thư giãn.

Theo kế hoạch, từ ngày 10/4 đến 17/4, học sinh Hà Nội được đăng ký và điều chỉnh nguyện vọng trực tuyến. Trong thời gian này, thí sinh có thể thay đổi lựa chọn trước khi hệ thống chốt dữ liệu.

Hệ thống đăng ký tuyển sinh năm nay đã có bước tiến đáng kể

Trao đổi với PV Báo Tri thức và Cuộc sống, ông Nghiêm Văn Bình, Trưởng phòng Quản lý thi và Kiểm định chất lượng, GD&ĐT Hà Nội cho biết, hệ thống đăng ký tuyển sinh năm nay đã có bước tiến đáng kể trong việc minh bạch hóa thông tin khi cho phép hiển thị dữ liệu theo thời gian thực. Phụ huynh và học sinh hiện có thể trực tiếp theo dõi số lượng hồ sơ đăng ký của từng trường, chỉ tiêu tuyển sinh cũng như khoảng cách từ nơi cư trú đến trường học để làm căn cứ đánh giá mức độ cạnh tranh và tính toán điều kiện đi lại phù hợp. Tuy nhiên, ông Bình lưu ý rằng thí sinh không nên chỉ dựa vào tỷ lệ chọi để điều chỉnh nguyện vọng mà cần cân nhắc tổng thể các yếu tố như năng lực học tập và điều kiện thực tế của gia đình, tránh xu hướng chọn trường quá "an toàn" dẫn đến việc trúng tuyển nhưng không thể theo học.

Mỗi học sinh hiện có thể tra cứu tỷ lệ chọi của tối đa 10 trường THPT công lập không chuyên và 4 trường chuyên, đồng thời hệ thống sẽ tiếp tục được hoàn thiện để bổ sung các gợi ý về khoảng cách trong thời gian tới. Đặc biệt, phụ huynh và thí sinh cần nắm vững nguyên tắc xét tuyển mới để tối ưu hóa cơ hội trúng tuyển. Khác với trước đây khi nhiều em trượt cả ba trường do sắp xếp nguyện vọng thiếu chiến lược, quy định hiện nay không ưu tiên xét tuyển theo thứ tự trường. Điều này đồng nghĩa với việc nếu thí sinh không đỗ nguyện vọng 1, hồ sơ xét tuyển nguyện vọng 2 sẽ được xét duyệt bình đẳng với nguyện vọng 1 của các thí sinh khác tại trường đó, chỉ khác biệt về mức điểm cộng chênh lệch theo quy định, từ đó giảm thiểu rủi ro và mở ra cơ hội công bằng hơn cho tất cả học sinh...

Năm ngoái, có hơn 23.500 học sinh tốt nghiệp THCS tại Hà Nội không đăng ký dự thi vào lớp 10 công lập (trong tổng số khoảng 127.000 học sinh được xét tốt nghiệp THCS). Ngoài các trường hợp được tuyển thẳng, nhóm này thường là những học sinh lựa chọn học nghề, du học hoặc theo học trung học phổ thông (THPT) tại các trường tư thục, trường quốc tế, trung tâm giáo dục thường xuyên...