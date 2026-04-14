Sự thật gây sốc về “thiên tài AI” Sam Altman

Bài điều tra hé lộ góc khuất về Sam Altman, khi một số đồng nghiệp cho rằng CEO OpenAI không giỏi kỹ thuật như hình ảnh công chúng vẫn tin tưởng.

Một bài điều tra mới đây từ The New Yorker đã hé lộ nhiều góc nhìn trái chiều về Sam Altman, CEO của OpenAI và là gương mặt đại diện cho làn sóng AI toàn cầu.
Theo các nguồn tin nội bộ từng làm việc trực tiếp với Altman, ông không sở hữu nền tảng kỹ thuật vững chắc như hình ảnh “thiên tài AI” thường được truyền thông xây dựng.
Một số kỹ sư cho rằng Altman thiếu kinh nghiệm thực tế về lập trình và học máy, thậm chí đôi khi còn nhầm lẫn các khái niệm cơ bản trong quá trình trao đổi công việc.
Dù từng theo học khoa học máy tính tại Stanford University, Altman đã rời trường sớm, và điều này phần nào khiến nhiều người đặt câu hỏi về nền tảng chuyên môn của ông.
Tuy nhiên, điểm mạnh nổi bật của Altman lại nằm ở khả năng điều hành và dẫn dắt tổ chức, với kỹ năng thuyết phục được ví như “thủ thuật tâm lý Jedi”.
Cựu nhân sự Carroll Wainwright cho rằng Altman thường thiết lập các cơ chế kiểm soát quyền lực trên giấy tờ, nhưng sau đó có thể điều chỉnh hoặc loại bỏ khi cần thiết.
Bài viết cũng dẫn lời một lãnh đạo cấp cao tại Microsoft, cho thấy những hoài nghi trong giới công nghệ về cách Altman xây dựng hình ảnh và điều hành công ty.
Dù vậy, trong bối cảnh AI phát triển mạnh mẽ, Sam Altman vẫn là nhân vật trung tâm, và những tranh cãi xung quanh ông tiếp tục đặt ra câu hỏi lớn về vai trò thực sự của các lãnh đạo trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo.
