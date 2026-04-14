Đi khám sức khỏe phát hiện ung thư amidan

Người dân cần chủ động thăm khám sức khỏe định kỳ, đặc biệt khi có dấu hiệu bất thường vùng tai mũi họng, đau họng kéo dài, nuốt vướng, khàn tiếng, nổi hạch cổ…

Thúy Nga

Các bác sĩ Bệnh viện Bãi Cháy vừa phẫu thuật điều trị ung thư amidan thành công cho người bệnh, tiếp tục khẳng định năng lực thực hiện các kỹ thuật chuyên sâu, phức tạp trong điều trị ung thư vùng đầu cổ, mở ra cơ hội điều trị triệt căn và tiên lượng tốt cho người bệnh.

Bệnh nhân Hoàng V C (55 tuổi, ở phường Móng Cái 2, tỉnh Quảng Ninh) được phát hiện ung thư amidan trái khi đi khám tại Bệnh viện Bãi Cháy dù không có triệu chứng đau họng, nuốt nghẹn.

Trước đó, người bệnh đã từng phẫu thuật ung thư xoang lê giai đoạn sớm (cT1N0M0) từ tháng 12/2024. Qua nội soi Tai Mũi Họng và chụp cộng hưởng từ (MRI), các bác sĩ phát hiện tổn thương tại amidan trái kích thước khoảng 1x1cm, chưa có dấu hiệu di căn hạch.

Kết quả giải phẫu bệnh xác định là ung thư biểu mô vảy không sừng hóa xâm nhập. Sau hội chẩn chuyên khoa ung bướu và tai mũi họng, các bác sĩ chẩn đoán ung thư amidan giai đoạn sớm (cT1N0M0), chỉ định phương pháp phẫu thuật cắt amidan trái.

Ê-kíp phẫu thuật cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Ca phẫu thuật có sự phối hợp nhịp nhàng của các chuyên khoa ung bướu 2 – Tai mũi họng – gây mê hồi sức. Ê-kíp của BSCKI Nguyễn Văn Bảo, Phó Trưởng Khoa Tai mũi họng, BSCKI Doãn Chiến Thắng, Phụ trách vị trí Phó Trưởng Khoa Ung bướu 2 đã tiến hành phẫu thuật cắt toàn bộ amidan trái kèm khối u, đồng thời cắt mở rộng một phần trụ trước, trụ sau và một phần khẩu cái mềm đảm bảo diện cắt an toàn, âm tính về mặt ung thư, hạn chế tối đa nguy cơ tái phát.

Ca phẫu thuật diễn ra thuận lợi, kiểm soát tốt chảy máu và đảm bảo nguyên tắc điều trị ung thư, bảo tồn chức năng vùng họng miệng cho người bệnh. Sau phẫu thuật 5 ngày, sức khỏe bệnh nhân hồi phục tốt và được xuất viện.

BSCKI Doãn Chiến Thắng cho biết: "Ung thư amidan là bệnh lý không phổ biến nhưng có đặc thù giải phẫu phức tạp do nằm sâu trong khoang họng miệng – khu vực tập trung nhiều cấu trúc quan trọng như mạch máu lớn, thần kinh và đường thở.

BSCKI Doãn Chiến Thắng, Phụ trách vị trí Phó Trưởng Khoa Ung bướu 2 thăm khám cho bệnh nhân sau phẫu thuật - Ảnh BVCC

Phẫu thuật ung thư amidan được đánh giá là một trong những kỹ thuật khó và chuyên sâu trong lĩnh vực ngoại khoa đầu cổ do vùng phẫu thuật hẹp, khối u nằm sâu trong khoang họng miệng – khu vực có cấu trúc giải phẫu phức tạp, tập trung nhiều mạch máu lớn, dây thần kinh quan trọng và liên quan trực tiếp đến đường thở, ăn uống… nên việc tiếp cận, bóc tách và kiểm soát tổn thương đòi hỏi độ chính xác cao trong từng thao tác.

Không chỉ yêu cầu phẫu thuật viên có tay nghề vững vàng và kinh nghiệm dày dặn, phẫu thuật điều trị ung thư amidan yêu cầu sự phối hợp chặt chẽ của ê-kíp gây mê hồi sức để đảm bảo kiểm soát đường thở an toàn trong suốt quá trình mổ.

Đồng thời, tuân thủ nguyên tắc điều trị ung thư - đảm bảo diện cắt triệt căn, bảo tồn tối đa chức năng nói, nuốt và chất lượng sống cho người bệnh”.

Phẫu thuật ung thư amidan ở giai đoạn sớm khi kích thước khối u còn nhỏ, chưa có xâm lấn rộng, có thể mang lại khả năng điều trị khỏi bệnh cao, người bệnh được bảo tồn tốt chức năng sinh lý như ăn uống, phát âm, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, thời gian sống sau điều trị.

“Người dân cần chủ động thăm khám sức khỏe định kỳ, đặc biệt khi có các dấu hiệu bất thường vùng tai mũi họng như đau họng kéo dài, nuốt vướng, khàn tiếng, nổi hạch cổ…

Việc phát hiện sớm và điều trị kịp thời chính là yếu tố quyết định giúp nâng cao hiệu quả điều trị và cải thiện chất lượng cuộc sống cho người bệnh”, các bác sĩ Bệnh viện Bãi Cháy khuyến cáo.

Sống Khỏe

Viêm amidan cấp mủ có thể gây nhiều biến chứng nguy hiểm

Viêm amidan cấp mủ có thể gây biến chứng nguy hiểm nếu không được chẩn đoán và điều trị kịp thời, cần thăm khám sớm để tránh hậu quả nặng nề.

Phòng khám Đa khoa Medlatec Tây Hồ vừa điều trị cho một bệnh nhân bị viêm amidan cấp mủ. Đây là một trong những biến chứng nguy hiểm của viêm amidan cấp tính, có thể tiến triển nhanh, gây nhiều hệ lụy nếu chậm trễ điều trị.

Chị N.N.H. (24 tuổi, Hà Nội) đến Phòng khám Đa khoa Medlatec Tây Hồ với lý do đau họng, nuốt vướng. Trước đó 5 ngày, chị H. có tình trạng sốt liên tục, có sử dụng thuốc hạ sốt sau đó lại sốt lại, kèm theo nuốt vướng, không ho, không ngạt mũi chảy nước mũi.

Sống Khỏe

Gắp thành công dị vật xương cá cho bé trai 6 tuổi

Phụ huynh cần đặc biệt cẩn trọng khi cho trẻ ăn các loại cá có nhiều xương, nên lọc kỹ xương trước khi ăn và theo dõi sát các biểu hiện bất thường.

Bệnh viện Sản – Nhi tỉnh Quảng Ngãi vừa tiếp nhận và xử trí thành công một trường hợp hóc dị vật đường tiêu hóa là xương cá ở trẻ em.

Bệnh nhi T. T.T (6 tuổi, trú xã Sơn Tịnh) nhập viện trong tình trạng đau nhiều vùng cổ sau khi ăn cá chuồn vào khoảng 19 giờ tối hôm trước. Theo gia đình, bé không có biểu hiện nôn ói, không sốt, không đau bụng nhưng liên tục than đau, khó chịu vùng cổ họng.

Sống Khỏe

Đau tai, ăn uống kém trẻ viêm amidan cấp biến chứng viêm tai giữa mủ

Việc chẩn đoán chính xác ngay từ giai đoạn đầu đóng vai trò then chốt, giúp tránh điều trị kéo dài hoặc dùng thuốc không phù hợp ở trẻ nhỏ.

Bé T.K được gia đình đưa đến Bệnh viện Đa khoa Vinmec Cần Thơ trong tình trạng sốt cao kéo dài, đau họng nhiều, nuốt đau, ăn uống kém, kèm theo đau tai, mệt mỏi rõ rệt, phản ứng viêm lan rộng ra mô quanh amidan và phần mềm vùng cổ làm khó khăn cho việc ăn nhai, hạn chế vận động vùng cổ.

Trước đó, bé đã được điều trị ngoại trú nhưng các triệu chứng không cải thiện, khiến gia đình lo lắng về nguy cơ biến chứng và quyết định nhập viện để được thăm khám chuyên sâu.

