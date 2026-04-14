Đi khám sức khỏe phát hiện ung thư amidan

Các bác sĩ Bệnh viện Bãi Cháy vừa phẫu thuật điều trị ung thư amidan thành công cho người bệnh, tiếp tục khẳng định năng lực thực hiện các kỹ thuật chuyên sâu, phức tạp trong điều trị ung thư vùng đầu cổ, mở ra cơ hội điều trị triệt căn và tiên lượng tốt cho người bệnh.

Bệnh nhân Hoàng V C (55 tuổi, ở phường Móng Cái 2, tỉnh Quảng Ninh) được phát hiện ung thư amidan trái khi đi khám tại Bệnh viện Bãi Cháy dù không có triệu chứng đau họng, nuốt nghẹn.

Trước đó, người bệnh đã từng phẫu thuật ung thư xoang lê giai đoạn sớm (cT1N0M0) từ tháng 12/2024. Qua nội soi Tai Mũi Họng và chụp cộng hưởng từ (MRI), các bác sĩ phát hiện tổn thương tại amidan trái kích thước khoảng 1x1cm, chưa có dấu hiệu di căn hạch.

Kết quả giải phẫu bệnh xác định là ung thư biểu mô vảy không sừng hóa xâm nhập. Sau hội chẩn chuyên khoa ung bướu và tai mũi họng, các bác sĩ chẩn đoán ung thư amidan giai đoạn sớm (cT1N0M0), chỉ định phương pháp phẫu thuật cắt amidan trái.

Ê-kíp phẫu thuật cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Ca phẫu thuật có sự phối hợp nhịp nhàng của các chuyên khoa ung bướu 2 – Tai mũi họng – gây mê hồi sức. Ê-kíp của BSCKI Nguyễn Văn Bảo, Phó Trưởng Khoa Tai mũi họng, BSCKI Doãn Chiến Thắng, Phụ trách vị trí Phó Trưởng Khoa Ung bướu 2 đã tiến hành phẫu thuật cắt toàn bộ amidan trái kèm khối u, đồng thời cắt mở rộng một phần trụ trước, trụ sau và một phần khẩu cái mềm đảm bảo diện cắt an toàn, âm tính về mặt ung thư, hạn chế tối đa nguy cơ tái phát.

Ca phẫu thuật diễn ra thuận lợi, kiểm soát tốt chảy máu và đảm bảo nguyên tắc điều trị ung thư, bảo tồn chức năng vùng họng miệng cho người bệnh. Sau phẫu thuật 5 ngày, sức khỏe bệnh nhân hồi phục tốt và được xuất viện.

BSCKI Doãn Chiến Thắng cho biết: "Ung thư amidan là bệnh lý không phổ biến nhưng có đặc thù giải phẫu phức tạp do nằm sâu trong khoang họng miệng – khu vực tập trung nhiều cấu trúc quan trọng như mạch máu lớn, thần kinh và đường thở.

BSCKI Doãn Chiến Thắng, Phụ trách vị trí Phó Trưởng Khoa Ung bướu 2 thăm khám cho bệnh nhân sau phẫu thuật - Ảnh BVCC

Phẫu thuật ung thư amidan được đánh giá là một trong những kỹ thuật khó và chuyên sâu trong lĩnh vực ngoại khoa đầu cổ do vùng phẫu thuật hẹp, khối u nằm sâu trong khoang họng miệng – khu vực có cấu trúc giải phẫu phức tạp, tập trung nhiều mạch máu lớn, dây thần kinh quan trọng và liên quan trực tiếp đến đường thở, ăn uống… nên việc tiếp cận, bóc tách và kiểm soát tổn thương đòi hỏi độ chính xác cao trong từng thao tác.

Không chỉ yêu cầu phẫu thuật viên có tay nghề vững vàng và kinh nghiệm dày dặn, phẫu thuật điều trị ung thư amidan yêu cầu sự phối hợp chặt chẽ của ê-kíp gây mê hồi sức để đảm bảo kiểm soát đường thở an toàn trong suốt quá trình mổ.

Đồng thời, tuân thủ nguyên tắc điều trị ung thư - đảm bảo diện cắt triệt căn, bảo tồn tối đa chức năng nói, nuốt và chất lượng sống cho người bệnh”.

Phẫu thuật ung thư amidan ở giai đoạn sớm khi kích thước khối u còn nhỏ, chưa có xâm lấn rộng, có thể mang lại khả năng điều trị khỏi bệnh cao, người bệnh được bảo tồn tốt chức năng sinh lý như ăn uống, phát âm, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, thời gian sống sau điều trị.

“Người dân cần chủ động thăm khám sức khỏe định kỳ, đặc biệt khi có các dấu hiệu bất thường vùng tai mũi họng như đau họng kéo dài, nuốt vướng, khàn tiếng, nổi hạch cổ… Việc phát hiện sớm và điều trị kịp thời chính là yếu tố quyết định giúp nâng cao hiệu quả điều trị và cải thiện chất lượng cuộc sống cho người bệnh”, các bác sĩ Bệnh viện Bãi Cháy khuyến cáo.

