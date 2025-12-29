Thuốc sinh học giải cứu nguy cơ tàn phế cho người viêm cột sống dính khớp

Trong những năm gần đây, các bệnh lý cơ xương khớp, đặc biệt là bệnh viêm cột sống dính khớp đang có xu hướng trẻ hóa và gia tăng nhanh chóng. Người bệnh phải chịu đựng cơn đau kéo dài, ảnh hưởng nghiêm trọng đến vận động và chất lượng cuộc sống, thậm chí có nguy cơ tàn phế nếu không được chẩn đoán và điều trị đúng cách.

Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, việc điều trị bằng thuốc sinh học – một phương pháp hiện đại, nhắm trúng đích, đã mang đến cơ hội hồi phục cho nhiều người bệnh nặng, đáp ứng kém với các phương pháp điều trị truyền thống.

Khổ sở vì đau nhức kéo dài nhiều năm

Trường hợp của người bệnh N.T.X (sinh năm 1994, trú tại xã Sông Lô, tỉnh Phú Thọ) là một trong những minh chứng cho hiệu quả vượt trội của phương pháp này.

Người bệnh nhập viện trong tình trạng đau nhức vùng cột sống cổ, ngực và lưng kéo dài suốt hơn 2 năm. Triệu chứng đau tăng dần theo thời gian, đau nhiều về đêm khiến người bệnh mất ngủ triền miên, phải phụ thuộc vào thuốc giảm đau; tình trạng cứng cột sống, hạn chế vận động khiến mọi sinh hoạt hàng ngày của người bệnh trở nên khó khăn, ảnh hưởng lớn đến cuộc sống và công việc.

Người bệnh đã đi khám và điều trị tại nhiều cơ sở y tế nhưng tình trạng bệnh vẫn không thuyên giảm, các cơn đau xuất hiện với tần suất dày hơn, mức độ nặng hơn nên người bệnh đã đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ để được thăm khám chuyên sâu.

Hình ảnh phim chụp Xquang khớp cùng chậu của người bệnh: Viêm khớp cùng chậu độ III - Ảnh BSCC

Người bệnh được chỉ định chụp cộng hưởng từ (MRI) cột sống lưng, cột sống ngực và khớp cùng chậu, xét nghiệm cho thấy người bệnh mang kháng nguyên HLA-B27 dương tính. Người bệnh được chẩn đoán: Viêm cột sống dính khớp, một bệnh tự miễn mạn tính thuộc nhóm bệnh lý cột sống – khớp có thể gây biến dạng, dính khớp, tàn phế nặng nếu không được điều trị kịp thời và đúng cách.

Hình ảnh chụp cộng hưởng từ cột sống ngực và cột sống lưng của người bệnh - Ảnh BSCC

Sau 3 tháng điều trị theo phác đồ bằng các thuốc cơ bản, người bệnh đáp ứng kém, các triệu chứng đau và cứng khớp chỉ giảm rất ít. Người bệnh được chỉ định dùng thuốc sinh học – phương pháp điều trị hiện đại đã chứng minh hiệu quả tại nhiều quốc gia và đã được áp dụng tại một số bệnh viện tuyến Trung ương.

Chỉ sau một mũi tiêm đầu tiên, tình trạng của người bệnh X đã cải thiện rõ rệt: đỡ đau, vận động các khớp tốt không phải dùng thuốc giảm đau, tinh thần ổn định hơn, khả năng sinh hoạt và lao động phục hồi đáng kể.

ThS. BSNT Nguyễn Thị Minh Ngọc – Khoa Nội thần kinh – Cơ xương khớp thực hiện tiêm thuốc sinh học cho người bệnh tại khoa - Ảnh BVCC

Liệu pháp trúng đích ngăn chặn tiến triển

Thuốc sinh học là liệu pháp điều trị nhắm trúng đích, tác động trực tiếp vào cơ chế gây bệnh, giúp giảm viêm mạnh, ngăn chặn tiến triển dính khớp và cải thiện chất lượng sống cho người bệnh. Với những trường hợp đáp ứng kém với thuốc cơ bản như người bệnh N.T.X, can thiệp bằng thuốc sinh học là lựa chọn tối ưu, giúp kiểm soát bệnh hiệu quả và sớm đưa người bệnh trở lại cuộc sống bình thường.

Việc triển khai thuốc sinh học tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ giúp người bệnh không phải chuyển tuyến Trung ương, tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại, đồng thời được theo dõi điều trị sát sao bởi đội ngũ bác sĩ chuyên khoa Cơ xương khớp giàu kinh nghiệm.

Đây cũng là dấu mốc quan trọng trong việc nâng cao năng lực chẩn đoán và điều trị các bệnh lý cơ xương khớp phức tạp tại tuyến tỉnh.

ThS.BSNT Nguyễn Thị Minh Ngọc – Khoa Nội thần kinh – Cơ xương khớp kiểm tra sức khỏe cho người bệnh - Ảnh BVCC

Viêm cột sống dính khớp là bệnh lý mạn tính, nếu không điều trị đúng và đủ, người bệnh có thể bị hạn chế vận động nặng, cong vẹo hoặc dính cột sống, ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng cuộc sống thậm chí có nguy cơ tàn phế.

Việc ứng dụng thuốc sinh học trong điều trị viêm cột sống dính khớp mang lại bước tiến lớn, giúp người bệnh kiểm soát tốt triệu chứng, cải thiện chức năng vận động và ngăn ngừa biến chứng lâu dài.

“Người dân khi có các dấu hiệu như đau lưng kéo dài, cứng khớp buổi sáng, đau tăng về đêm, hạn chế vận động… cần đi khám sớm ở các cơ sở y tế có chuyên khoa sâu để được chẩn đoán và điều trị kịp thời, tránh nguy cơ bệnh tiến triển nặng”, các bác sĩ Khoa Nội thần kinh – Cơ xương khớp, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ khuyến cáo.

ThS.BSNT Nguyễn Thị Minh Ngọc (Khoa Nội thần kinh – Cơ xương khớp, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ)