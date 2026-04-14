Uống nhầm thuốc sỏi thận nhiều năm, sự thật ngỡ ngàng khi chụp CT 'giải mã'

Suốt nhiều năm ròng rã, bệnh nhân H. V. T (74 tuổi) sống trong nỗi lo âu với chẩn đoán "sỏi thận phải kích thước gần 3cm". Uống đủ mọi loại thuốc nhưng bệnh tình vẫn "giậm chân tại chỗ".

Chỉ đến khi đặt chân tới Bệnh viện Quốc tế Thăng Long Lạc Việt, sự thật về "viên sỏi" khổng lồ ấy mới chính thức được giải mã.

Tại các cơ sở trước đây, kết quả chụp X-quang chỉ cho thấy một nốt cản quang nằm sát vị trí thận, khiến bác sĩ dễ dàng đi đến kết luận sỏi thận.

Nốt vôi hóa từng được kết luận là sỏi thận

Tuy nhiên, dưới nhãn quan của PGS.TS.BS Thái Khắc Châu, Trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh với hơn 45 năm kinh nghiệm, nốt mờ này ẩn chứa những nghi vấn cần phải được đánh giá sâu hơn để tránh một bản án điều trị sai lầm.

Để mang lại kết quả chính xác nhất, chuyên gia đã chỉ định bệnh nhân T. thực hiện chụp cắt lớp vi tính (CT) ổ bụng. Hệ thống CT 128 dãy hiện đại với khả năng tái tạo hình ảnh siêu sắc nét đã đưa ra kết quả hoàn toàn bất ngờ - không phải sỏi thận như chẩn đoán suốt nhiều năm qua mà là nốt vôi hóa thành ổ bụng (Kích thước ~ 15x10mm).

Sau khám các bác sĩ kết luận: Đây là tổn thương lành tính, không cần can thiệp, không cần dùng thuốc.

Nghe kết luận từ PGS.TS. Thái Khắc Châu, bệnh nhân T. mừng rơi nước mắt: "Hóa ra bấy lâu nay mình lo hão, uống thuốc cũng không đúng bệnh...".

Đừng để X-quang thông thường đánh lừa. Hình ảnh cản quang vùng bụng rất dễ gây nhầm lẫn nếu chỉ dựa vào chẩn đoán hình ảnh truyền thống.

PGS. TS. BS Thái Khắc Châu khuyến cáo người dân nên lựa chọn các cơ sở có trang bị hệ thống chuyên sâu như CT Philips, MRI 1.5 Siemens để tầm soát "trúng" bệnh, tránh điều trị sai hướng gây lãng phí tiền bạc và ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe.

