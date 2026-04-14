Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Chính trị

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri

Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XVI sẽ tiến hành đợt 2 Phiên họp thứ nhất, cho ý kiến về một số dự án luật, nội dung quan trọng.

Thiên Tuấn

Ngày 14/4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến đối với Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV; tham gia ý kiến đối với dự thảo Báo cáo của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi đến Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI; Xem xét báo cáo tổng hợp kết quả giám sát văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực phụ trách của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội năm 2025.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc: Giải trình, tiếp thu, chỉnh lý đối với dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; dự thảo Luật Tín ngưỡng, tôn giáo (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công chứng; Luật Thủ đô (sửa đổi).

Cũng tại Phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng sẽ cho ý kiến đối với Tờ trình của Chính phủ về Đề án thành lập 10 phường thuộc tỉnh Đồng Nai và thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương và các dự thảo Nghị quyết của Quốc hội gồm: Một số cơ chế, chính sách đột phá phát triển văn hoá Việt Nam; Cơ chế phối hợp, chính sách đặc thù nâng cao hiệu quả phòng ngừa và giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế; Thực hiện thí điểm chế định luật sư công

Dự kiến, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến đối với các nội dung quan trọng, cấp bách, cần thiết dự kiến bổ sung trình Quốc hội tại Đợt 2 của Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI; Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù để xử lý vi phạm pháp luật về đất đai của tổ chức, cá nhân xảy ra trước khi Luật Đất đai năm 2024 có hiệu lực và giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng, kéo dài.

Đồng thời, cho ý kiến bằng văn bản đối với: Báo cáo tổng hợp kết quả giám sát văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực phụ trách của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội Quý I năm 2026; Việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý đối với các dự thảo: Luật Hộ tịch (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý; Luật Tiếp cận thông tin (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài.

#cử tri #ý kiến cử tri #quốc hội #uỷ ban thường vụ quốc hội #giám sát

Chính trị

Ý kiến tâm huyết góp ý dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam lần thứ XI

Những ý kiến tâm huyết góp ý vào nội dung dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Chiều 12/4, tiếp tục chương trình làm việc, đại biểu tham dự Hội nghị Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam lần thứ bảy khóa X tiếp tục thảo luận vào nội dung Tờ trình dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Chính trị

Khai mạc Hội nghị Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam lần thứ 7 khoá X

Chiều 12/4, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã khai mạc Hội nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 7, khóa X.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài cho biết, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị lần thứ 7, khóa X để xem xét, cho ý kiến góp ý đối với các dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 với các nội dung: Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031; Dự thảo Báo cáo kiểm điểm hoạt động của Ủy ban Trung ương, Đoàn Chủ tịch và Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa X; Dự thảo Chương trình Đại hội; Dự thảo Quy chế của Đại hội; Dự thảo Điều lệ MTTQ Việt Nam sửa đổi, bổ sung; Đề án nhân sự Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa 11. Đồng thời, Hiệp thương nhân sự tham gia Ủy ban Trung ương, Đoàn Chủ tịch, Ban Thường trực và giữ các chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa X, nhiệm kỳ 2024-2029.

Bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát biểu khai mạc Hội nghị.
Chính trị

Những dấu ấn đặc biệt của đợt 1 Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI

Đợt 1, Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI đã hoàn thành tất cả nội dung chương trình thông qua và thành công tốt đẹp với nhiều kết quả nổi bật.

Sau gần một tuần họp với khối lượng nội dung rất lớn, được chuẩn bị kỹ lưỡng, công phu, sát yêu cầu thực tiễn, đợt 1, Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI đã hoàn thành tất cả nội dung chương trình thông qua và thành công tốt đẹp với nhiều kết quả nổi bật, được đại biểu Quốc hội đánh giá cao.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định mục tiêu cao nhất, đích đến cuối cùng là Nhân dân được thụ hưởng thành quả của phát triển. (Ảnh: TTXVN)
Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới