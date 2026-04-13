Nhận biết, điều trị đau dây thần kinh mặt hiệu quả từ sớm

Đau dây thần kinh số V nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời có thể gây ảnh hưởng rất lớn đến sinh hoạt hàng ngày, đặc biệt ở người cao tuổi.

Thúy Nga
dein-giat.jpg
Kiểm tra và điều trị tình trạng đau cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Cụ bà 85 tuổi, ở tỉnh Phú Thọ, vừa được điều trị thành công tại Trung tâm Y tế khu vực Cẩm Khê sau nhiều ngày chịu đựng những cơn đau buốt dữ dội vùng mặt phải.

Theo chia sẻ, bệnh nhân xuất hiện các cơn đau buốt châm chích như điện giật vùng má phải, cơn đau tăng rõ khi ăn uống, đau lan lên vùng đầu, khiến ăn ngủ kém, cơ thể mệt mỏi, ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống sinh hoạt hàng ngày.

Ban đầu nghĩ là đau răng, bệnh nhân đã tự dùng thuốc tại nhà nhưng không cải thiện. Khi tình trạng ngày càng nặng, gia đình đã đưa bệnh nhân đến Trung tâm y tế để thăm khám.

Qua kiểm tra lâm sàng, các bác sĩ ghi nhận tình trạng bệnh: Đau tăng khi ấn vào các nhánh dây thần kinh V2, V3; Cảm giác dị cảm như bị vật sắc nhọn đâm, đau từng cơn dữ dội; Đã loại trừ các nguyên nhân như đau răng, viêm nhiễm vùng hàm mặt.

Bệnh nhân được chẩn đoán đau dây thần kinh số V (dây thần kinh sinh ba) bên phải – một bệnh lý thường gặp ở người cao tuổi, với đặc trưng là những cơn đau ngắn nhưng dữ dội, dễ tái phát và ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng cuộc sống.

Người bệnh được áp dụng phương pháp điều trị kết hợp giữa y học cổ truyền và y học hiện đại như: Thủy châm, Điện châm, Chiếu tia hồng ngoại, kết hợp thuốc đông – tây y...

Sau 13 ngày điều trị, tình trạng đau giảm rõ rệt, bệnh nhân ăn ngủ tốt hơn, sức khỏe ổn định và đủ điều kiện xuất viện.

dien-giat-1.jpg
Điều trị đau dây thần kinh V cho người bệnh - Ảnh BVCC

Theo bác sĩ Nguyễn Thị Thu Huyền, Khoa Y học cổ truyền & Phục hồi chức năng, Trung tâm Y tế khu vực Cẩm Khê:

“Đau dây thần kinh số V nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời có thể gây ảnh hưởng rất lớn đến sinh hoạt hàng ngày, đặc biệt ở người cao tuổi. Việc kết hợp các phương pháp điều trị can thiệp sớm sẽ giúp nâng cao hiệu quả, giảm đau nhanh và hạn chế tái phát”.

Bác sĩ Nguyễn Thị Thu Huyền khuyến cáo: Những cơn đau như điện giật, đau buốt từng cơn ở vùng mặt không đơn thuần là đau răng – đó có thể là dấu hiệu của bệnh lý thần kinh nguy hiểm.

Đặc biệt ở người cao tuổi, bệnh có xu hướng tái phát nhiều lần, mức độ đau ngày càng tăng nếu không điều trị đúng cách.

Tuyệt đối không tự ý mua thuốc giảm đau hoặc điều trị theo kinh nghiệm dân gian khi chưa có chẩn đoán chính xác.

Khi xuất hiện đau bất thường vùng mặt (đau khi ăn, nói, chạm nhẹ cũng đau), cần đi khám sớm để tránh diễn tiến nặng.

Việc điều trị cần kiên trì, đúng phác đồ và tái khám theo hướng dẫn để kiểm soát bệnh lâu dài.

Phát hiện sớm – điều trị đúng – theo dõi đều đặn chính là chìa khóa giúp người bệnh thoát khỏi những cơn đau ám ảnh và hạn chế tái phát.

>>> Mời quý độc giả theo dõi video: Đà Nẵng bung hàng loạt nhà ở xã hội giá từ hơn 17 triệu đồng/m2

#Bệnh lý thần kinh mặt #Dây thần kinh số V #Chẩn đoán nhầm đau răng #Tác động của đau dây thần kinh #Điều trị sớm và kiên trì #Vai trò y học cổ truyền

Giải ép vi mạch thần kinh, chấm dứt 8 năm ám ảnh đau nửa mặt cho người bệnh

Các cơn đau xuất hiện ngày càng thường xuyên và dữ dội, chị D. không thể ăn được thức ăn cứng hay cơm, cơ thể mệt mỏi, suy nhược kéo dài.

Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật giải ép xung đột mạch máu dây thần kinh số V cho người bệnh Đ.T.D (43 tuổi, trú tại xã Nguyệt Đức, tỉnh Phú Thọ). Đây là trường hợp mắc bệnh lý đau dây thần kinh số V điển hình với tiền sử bệnh kéo dài suốt 8 năm.

Trước đó, người bệnh được chẩn đoán đau mặt bên phải do tổn thương dây thần kinh số V và duy trì điều trị nội khoa trong thời gian dài. Tuy nhiên, khoảng vài năm trở lại đây, hiệu quả điều trị bằng thuốc không còn như mong đợi.

Đốt sống cao tần trị đau đầu xuất phát từ đốt sống cổ

Đau dây thần kinh chẩm gây đau dữ dội, có thể điều trị nội khoa hoặc bằng phương pháp đốt sóng cao tần hiện đại, giảm đau nhanh chóng.

Đau dây thần kinh chẩm là gì?

Theo định nghĩa của Hiệp hội Đau đầu Quốc tế (IHS), đau dây thần kinh chẩm là một chứng rối loạn đau đầu có ảnh hưởng từ các dây thần kinh chẩm, còn được gọi là đau dây thần kinh C2 (dây thần kinh chạy từ vùng da đầu phía sau đến khu vực cột sống tiếp giáp với cổ).

Phẫu thuật giải ép thần kinh cho bệnh nhân đau đầu suốt hơn 20 năm

Sau cuộc phẫu thuật giải ép dây thần kinh, nữ bệnh nhân thoát khỏi nỗi ám ảnh của những cơn đau đầu dữ dội suốt hơn 20 năm qua.

Bà Nguyễn Thị Thu D. (TP HCM) chia sẻ, hơn 20 năm qua, những cơn đau nửa đầu dữ dội đã trở thành "người bạn đồng hành" không mong muốn. Cơn đau kéo dài, không dứt, ảnh hưởng nghiêm trọng đến giấc ngủ, sinh hoạt hàng ngày và tinh thần của bà. Sự tuyệt vọng đã có lúc bao trùm, khi bà nghĩ rằng mình sẽ phải sống chung với nỗi đau này đến cuối đời.

Mới đây bà đến Đơn vị Vi phẫu Tạo hình, thuộc Khoa Chấn thương Chỉnh hình, Bệnh viện Nhân dân 115 để khám. BS.CKII Nguyễn Cao Viễn, Trưởng đơn vị, Phó trưởng khoa, đã trực tiếp thăm khám và đánh giá tình trạng của bà. Sau quá trình kiểm tra lâm sàng kỹ lưỡng và thực hiện các cận lâm sàng chuyên sâu, bác sĩ Viễn nhận thấy nguyên nhân gây ra những cơn đau đầu mãn tính của bà D. là do tình trạng chèn ép thần kinh.

