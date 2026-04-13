Nhận biết, điều trị đau dây thần kinh mặt hiệu quả từ sớm

Kiểm tra và điều trị tình trạng đau cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Cụ bà 85 tuổi, ở tỉnh Phú Thọ, vừa được điều trị thành công tại Trung tâm Y tế khu vực Cẩm Khê sau nhiều ngày chịu đựng những cơn đau buốt dữ dội vùng mặt phải.

Theo chia sẻ, bệnh nhân xuất hiện các cơn đau buốt châm chích như điện giật vùng má phải, cơn đau tăng rõ khi ăn uống, đau lan lên vùng đầu, khiến ăn ngủ kém, cơ thể mệt mỏi, ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống sinh hoạt hàng ngày.

Ban đầu nghĩ là đau răng, bệnh nhân đã tự dùng thuốc tại nhà nhưng không cải thiện. Khi tình trạng ngày càng nặng, gia đình đã đưa bệnh nhân đến Trung tâm y tế để thăm khám.

Qua kiểm tra lâm sàng, các bác sĩ ghi nhận tình trạng bệnh: Đau tăng khi ấn vào các nhánh dây thần kinh V2, V3; Cảm giác dị cảm như bị vật sắc nhọn đâm, đau từng cơn dữ dội; Đã loại trừ các nguyên nhân như đau răng, viêm nhiễm vùng hàm mặt.

Bệnh nhân được chẩn đoán đau dây thần kinh số V (dây thần kinh sinh ba) bên phải – một bệnh lý thường gặp ở người cao tuổi, với đặc trưng là những cơn đau ngắn nhưng dữ dội, dễ tái phát và ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng cuộc sống.

Người bệnh được áp dụng phương pháp điều trị kết hợp giữa y học cổ truyền và y học hiện đại như: Thủy châm, Điện châm, Chiếu tia hồng ngoại, kết hợp thuốc đông – tây y...

Sau 13 ngày điều trị, tình trạng đau giảm rõ rệt, bệnh nhân ăn ngủ tốt hơn, sức khỏe ổn định và đủ điều kiện xuất viện.

Điều trị đau dây thần kinh V cho người bệnh - Ảnh BVCC

Theo bác sĩ Nguyễn Thị Thu Huyền, Khoa Y học cổ truyền & Phục hồi chức năng, Trung tâm Y tế khu vực Cẩm Khê:

“Đau dây thần kinh số V nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời có thể gây ảnh hưởng rất lớn đến sinh hoạt hàng ngày, đặc biệt ở người cao tuổi. Việc kết hợp các phương pháp điều trị can thiệp sớm sẽ giúp nâng cao hiệu quả, giảm đau nhanh và hạn chế tái phát”.

Bác sĩ Nguyễn Thị Thu Huyền khuyến cáo: Những cơn đau như điện giật, đau buốt từng cơn ở vùng mặt không đơn thuần là đau răng – đó có thể là dấu hiệu của bệnh lý thần kinh nguy hiểm.

Đặc biệt ở người cao tuổi, bệnh có xu hướng tái phát nhiều lần, mức độ đau ngày càng tăng nếu không điều trị đúng cách.

Tuyệt đối không tự ý mua thuốc giảm đau hoặc điều trị theo kinh nghiệm dân gian khi chưa có chẩn đoán chính xác.

Khi xuất hiện đau bất thường vùng mặt (đau khi ăn, nói, chạm nhẹ cũng đau), cần đi khám sớm để tránh diễn tiến nặng.

Việc điều trị cần kiên trì, đúng phác đồ và tái khám theo hướng dẫn để kiểm soát bệnh lâu dài.

Phát hiện sớm – điều trị đúng – theo dõi đều đặn chính là chìa khóa giúp người bệnh thoát khỏi những cơn đau ám ảnh và hạn chế tái phát.

