Thổ Nhĩ Kỳ đe dọa hành động quân sự chống lại Israel

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Erdogan thể hiện sự ủng hộ người Palestine, Lebanon bằng việc lên án và nói có thể tiến hành hành động quân sự chống lại Israel.

Tuyên bố trên được Tổng thống Erdogan đưa ra tại Hội nghị Quốc tế các Đảng Chính trị châu Á tổ chức ở Istanbul, đồng thời cáo buộc Israel thực hiện các hành động tàn bạo đối với Palestine và Lebanon.

Ông Erdogan cũng đồng thời đe dọa khả năng can thiệp quân sự vào nhà nước Do Thái, tương tự như các chiến dịch trước đây của Thổ Nhĩ Kỳ tại Karabakh và Libya.

"Nhiều trẻ em, phụ nữ và dân thường vô tội thiệt mạng trong các chiến dịch quân sự mà không tuân theo bất kỳ quy tắc hay nguyên tắc nào, phớt lờ mọi giá trị nhân đạo. Israel đã buộc 1,2 triệu người Lebanon phải rời bỏ nhà cửa do các cuộc tấn công vào khu dân cư" - ông Erdogan nói.

Ông Erdogan tiếp tục gọi các hành động của Israel là không phù hợp, đồng thời dẫn chứng một đạo luật gây tranh cãi vừa được Quốc hội Israel (Knesset) thông qua cho phép áp dụng án tử hình đối với người Palestine tại Gaza gây nguy hiểm đến người Do thái, theo nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ, luật này chỉ nhằm vào các tù nhân Palestine.

Trả lời báo chí sau đó trong ngày, ông Erdogan tiếp tục nâng cao mức độ cảnh báo, ám chỉ rằng Ankara có thể lựa chọn đối đầu quân sự với Israel.

"Chúng ta phải mạnh mẽ để ngăn Israel làm điều này với Palestine cũng như chúng ta đã tiến vào Karabakh, cũng như chúng ta đã tiến vào Libya, chúng ta sẽ làm điều tương tự với họ. Không có gì ngăn cản chúng ta làm điều đó. Chúng ta chỉ cần đủ mạnh để có thể thực hiện các bước đi này."

Những phát ngôn gay gắt của ông Erdogan là một phần trong nỗ lực lâu dài nhằm định vị Thổ Nhĩ Kỳ là quốc gia kiên quyết bảo vệ quyền lợi của người Palestine.

Người dân Palestine đi bộ bên những tòa nhà bị phá hủy trong các chiến dịch không kích và tấn công trên bộ của Israel tại Khan Younis, phía nam Dải Gaza.

Đáp lại các phát biểu này, Bộ trưởng Di sản Israel Amichai Eliyahu (đảng Otzma Yehudit) đã lên án mạnh mẽ những lời lẽ của ông Erdogan và cáo buộc nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ không đúng mực, đồng thời nhắc lại chiến dịch quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ tại Síp và vấn đề người Kurd.

Những phát biểu của ông Eliyahu không chỉ dừng lại ở việc chỉ trích ông Erdogan, mà còn ám chỉ đã đến lúc Israel và Thổ Nhĩ Kỳ "khép lại chương buồn trong quan hệ song phương" và cam kết sẽ trình lên chính phủ Israel đề xuất cắt đứt hoàn toàn quan hệ ngoại giao với Thổ Nhĩ Kỳ.