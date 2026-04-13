Lấy sỏi niệu quản 2 cm ngừa biến chứng hỏng thận

Các triệu chứng đau vùng thắt lưng, mạn sườn, rối loạn tiểu tiện đái buốt đái rắt thường không điển hình, dễ khiến người bệnh chủ quan, bỏ qua.

Thúy Nga

Các bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Cẩm Phả vừa phẫu thuật thành công một trường hợp sỏi niệu quản kích thước lớn kèm theo biến chứng nặng, nguy cơ ảnh hưởng đến chức năng thận nếu không được phát hiện và xử trí sớm.

Ngày 11/4/2026, bệnh nhân nữ L.T.M (59 tuổi, trú tại Vân Đồn, Quảng Ninh), nhập viện trong tình trạng sốt cao 38°C, đau nhiều vùng mạn sườn trái lan ra sau lưng, kèm theo nước tiểu đục. Trước đó, các biểu hiện chưa rõ ràng nên người bệnh chưa đi khám.

Kết quả thăm khám và cận lâm sàng xác định sỏi niệu quản trái đoạn 1/3 trên, kích thước khoảng 2cm, gây tắc nghẽn đường tiểu và dẫn tới ứ mủ đài bể thận trái. Đây là biến chứng nguy hiểm, có thể tiến triển thành sốc nhiễm khuẩn nếu không được can thiệp kịp thời.

Nội soi lấy sỏi niệu quản cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Sau khi hội chẩn, các bác sĩ chỉ định phẫu thuật nội soi sau phúc mạc lấy sỏi niệu quản. Trong quá trình phẫu thuật, kíp mổ gồm BS.CKI Phan Văn Đức và BS Vũ Thái Bảo (Khoa Ngoại) ghi nhận khoảng 100ml dịch mủ thoát ra khi bộc lộ và mở niệu quản, cho thấy tình trạng nhiễm trùng do tắc nghẽn kéo dài.

Viên sỏi kích thước lớn 2 cm đã được lấy ra an toàn, đồng thời đặt sonde JJ nhằm đảm bảo lưu thông nước tiểu, giải phóng tắc nghẽn và hỗ trợ phục hồi chức năng thận.

Hiện tại, bệnh nhân tỉnh, các chỉ số sinh tồn ổn định, nước tiểu lưu thông tốt, tình trạng nhiễm trùng được kiểm soát, tiên lượng hồi phục khả quan.

Theo các bác sĩ, sỏi niệu quản là bệnh lý phổ biến, song nếu không được phát hiện và điều trị sớm có thể gây biến chứng như nhiễm trùng thận, ứ mủ đài bể thận, thậm chí nhiễm khuẩn huyết. Các triệu chứng ban đầu như đau vùng thắt lưng, mạn sườn, rối loạn tiểu tiện đái buốt đái rắt thường không điển hình, dễ khiến người bệnh chủ quan, dễ bị bỏ qua.

Để phòng ngừa, người dân cần duy trì uống đủ nước, hạn chế ăn mặn, giảm thực phẩm giàu oxalat, tăng cường vận động và kiểm soát các bệnh lý chuyển hóa. Đồng thời, nên khám sức khỏe định kỳ để phát hiện sớm sỏi tiết niệu.

Khi xuất hiện các dấu hiệu bất thường, cần đến cơ sở y tế để được thăm khám sớm, tránh để bệnh tiến triển nặng. Việc tự điều trị tại nhà hoặc trì hoãn thăm khám có thể làm tăng nguy cơ biến chứng, ảnh hưởng đến chức năng thận và sức khỏe toàn thân.

#Phẫu thuật nội soi lấy sỏi #Sỏi niệu quản #nhiễm trùng thận #ứ mủ đài bể thận #nhiễm khuẩn huyết

Quên tháo sonde JJ sau mổ sỏi, cảnh báo biến chứng nguy hiểm

Sonde bị “quên” trong cơ thể sẽ khiến việc điều trị trở nên phức tạp hơn, thậm chí phải can thiệp ngoại khoa để xử lý.

Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cao Bằng vừa tiếp nhận và điều trị cho một trường hợp người bệnh gặp biến chứng do quên tháo sonde JJ sau phẫu thuật sỏi tiết niệu trong thời gian dài.

Theo đó, bệnh nhân nam, 56 tuổi, trú tại xã Nam Tuấn (Cao Bằng), có tiền sử sỏi thận và đã từng được can thiệp tán sỏi, đặt sonde JJ niệu quản. Tuy nhiên sau phẫu thuật, người bệnh không quay lại tái khám để tháo sonde theo lịch hẹn của bác sĩ.

Sỏi bám dày đặc quanh ống sonde JJ bị bỏ quên 3 năm

Ống sonde JJ chỉ nên lưu trong cơ thể từ 3–12 tháng. Nếu không được rút đúng chỉ định, sẽ tạo sỏi xung quanh gây nhiễm trùng tiết niệu, tắc niệu quản, suy thận.

Các bác sĩ khoa Ngoại Tiết niệu - Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Đức Hòa vừa tiếp nhận một trường hợp người bệnh đã bỏ quên ống sonde JJ suốt 3 năm, vô tình trở thành “giá đỡ” cho sỏi bám và ngày càng phát triển.

Chị P. (33 tuổi, Tây Ninh) từng được đặt ống sonde JJ niệu quản phải tại một cơ sở y tế khác để điều trị thận ứ nước và được hẹn tái khám sau 3 tháng để rút ống. Tuy nhiên, công việc bận rộn khiến cuộc hẹn bị trì hoãn, rồi dần rơi vào quên lãng.

Lấy trọn khối sỏi bàng quang kích thước lớn cho người mang nhiều bệnh

Nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, sỏi bàng quang có thể gây hỏng thận, phải cắt thận do thận mất chức năng.

Các bác sĩ Khoa Ngoại thận – Tiết niệu, Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí vừa phẫu thuật thành công, lấy trọn khối sỏi bàng quang kích thước lớn cho một người bệnh có nhiều bệnh lý nền phức tạp.

Người bệnh B.V.D., 43 tuổi (Đông Mai – Quảng Ninh), có tiền sử suy thận, suy tim, tăng huyết áp và đặc biệt là liệt hai chân do chấn thương cột sống. Người bệnh nhập viện trong tình trạng đau tức mạn sườn phải, đau lan ra sau lưng, tiểu buốt, tiểu rắt kéo dài.

