Lấy sỏi niệu quản 2 cm ngừa biến chứng hỏng thận

Các bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Cẩm Phả vừa phẫu thuật thành công một trường hợp sỏi niệu quản kích thước lớn kèm theo biến chứng nặng, nguy cơ ảnh hưởng đến chức năng thận nếu không được phát hiện và xử trí sớm.

Ngày 11/4/2026, bệnh nhân nữ L.T.M (59 tuổi, trú tại Vân Đồn, Quảng Ninh), nhập viện trong tình trạng sốt cao 38°C, đau nhiều vùng mạn sườn trái lan ra sau lưng, kèm theo nước tiểu đục. Trước đó, các biểu hiện chưa rõ ràng nên người bệnh chưa đi khám.

Kết quả thăm khám và cận lâm sàng xác định sỏi niệu quản trái đoạn 1/3 trên, kích thước khoảng 2cm, gây tắc nghẽn đường tiểu và dẫn tới ứ mủ đài bể thận trái. Đây là biến chứng nguy hiểm, có thể tiến triển thành sốc nhiễm khuẩn nếu không được can thiệp kịp thời.

Nội soi lấy sỏi niệu quản cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Sau khi hội chẩn, các bác sĩ chỉ định phẫu thuật nội soi sau phúc mạc lấy sỏi niệu quản. Trong quá trình phẫu thuật, kíp mổ gồm BS.CKI Phan Văn Đức và BS Vũ Thái Bảo (Khoa Ngoại) ghi nhận khoảng 100ml dịch mủ thoát ra khi bộc lộ và mở niệu quản, cho thấy tình trạng nhiễm trùng do tắc nghẽn kéo dài.

Viên sỏi kích thước lớn 2 cm đã được lấy ra an toàn, đồng thời đặt sonde JJ nhằm đảm bảo lưu thông nước tiểu, giải phóng tắc nghẽn và hỗ trợ phục hồi chức năng thận.

Hiện tại, bệnh nhân tỉnh, các chỉ số sinh tồn ổn định, nước tiểu lưu thông tốt, tình trạng nhiễm trùng được kiểm soát, tiên lượng hồi phục khả quan.

Theo các bác sĩ, sỏi niệu quản là bệnh lý phổ biến, song nếu không được phát hiện và điều trị sớm có thể gây biến chứng như nhiễm trùng thận, ứ mủ đài bể thận, thậm chí nhiễm khuẩn huyết. Các triệu chứng ban đầu như đau vùng thắt lưng, mạn sườn, rối loạn tiểu tiện đái buốt đái rắt thường không điển hình, dễ khiến người bệnh chủ quan, dễ bị bỏ qua.

Để phòng ngừa, người dân cần duy trì uống đủ nước, hạn chế ăn mặn, giảm thực phẩm giàu oxalat, tăng cường vận động và kiểm soát các bệnh lý chuyển hóa. Đồng thời, nên khám sức khỏe định kỳ để phát hiện sớm sỏi tiết niệu.

Khi xuất hiện các dấu hiệu bất thường, cần đến cơ sở y tế để được thăm khám sớm, tránh để bệnh tiến triển nặng. Việc tự điều trị tại nhà hoặc trì hoãn thăm khám có thể làm tăng nguy cơ biến chứng, ảnh hưởng đến chức năng thận và sức khỏe toàn thân.

>>> Mời quý độc giả theo dõi video: Vé máy bay, tàu hỏa dịp 30/4 chạm trần giá