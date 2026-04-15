Phát hiện mới về công cụ bằng đá của người Homo erectus

Các nhà nghiên cứu phát hiện người Homo erectus có thể đã cố ý lựa chọn những tảng đá chứa hóa thạch và tinh thể để chế tạo rìu cầm tay.

Theo nghiên cứu mới công bố, các nhà khảo cổ học ở Israel đã khai quật được 10 chiếc rìu đá cầm tay thời tiền sử "cực kỳ hiếm". Chúng được chế tác có chủ đích để mô phỏng các đặc điểm địa chất, bao gồm hóa thạch và tinh thể đá. Ảnh: R. Barkai; CC BY-NC-ND 4.0.
Các nhà nghiên cứu cho rằng, những chiếc rìu cầm tay trên có thể được người Homo erectus chế tạo cách đây từ 500.000 đến 200.000 năm, có lẽ vì tổ tiên của chúng ta tin rằng những vật thể này mang sức mạnh và ý nghĩa vũ trụ. Người Homo erectus, loài tuyệt chủng thuộc chi Người, đã xuất hiện trên Trái đất khoảng 2 triệu năm về trước. Ảnh: R. Barkai; CC BY-NC-ND 4.0.
Muataz Shalata, cư dân địa phương và đồng tác giả nghiên cứu, đã phát hiện một số rìu cầm tay ở Thung lũng Sakhnin, Israel, trong khoảng thời gian từ năm 2024 - 2025. Sau phát hiện này, Shalata đã thông báo cho Ran Barkai - giáo sư khảo cổ học tại Đại học Tel-Aviv. Ảnh: R. Barkai; CC BY-NC-ND 4.0.
Theo đó, một cuộc khảo sát chuyên sâu được triển khai vào năm 2025. Nhờ vậy, các chuyên gia tìm thấy hơn 200 chiếc rìu đá tại thung lũng Sakhnin, trong đó có 10 chiếc chứa hóa thạch, tinh thể đá hoặc các đặc điểm địa chất khác, chẳng hạn như các hốc trông giống như hang động nhỏ và một khối kết tủa tạo thành hình dạng gợn sóng tròn. Ảnh: R. Barkai; CC BY-NC-ND 4.0.
Tác giả chính của nghiên cứu Barkai cho biết những công cụ này "độc đáo vì cho đến nay, những hiện vật như vậy chỉ được tìm thấy riêng lẻ, thay vì tìm thấy số lượng lớn tại cùng khu vực". Ảnh: R. Barkai; CC BY-NC-ND 4.0.
Phát hiện này khiến các chuyên gia tranh luận về việc liệu người tiền sử có nhận biết hoặc ghi nhận một cách có ý thức các đặc điểm địa chất và hóa thạch hay không, hay việc chúng được sử dụng làm các công cụ bằng đá chỉ là ngẫu nhiên. Ảnh: Alamy Stock Photo.
Tuy nhiên, các chuyên gia cho biết trong nghiên cứu mới công bố rằng, việc phát hiện nhiều công cụ có những đặc điểm trên trong cùng một khu vực cho thấy đó là một hành động có chủ ý. Ảnh: Earth.com.
Các nhà nghiên cứu suy đoán rằng, người tiền sử bị thu hút bởi những đặc điểm bất thường của các tảng đá chứa hóa thạch và có thể tin rằng chúng có ý nghĩa siêu hình. Họ lập luận rằng đây là một đặc điểm hành vi được thấy ở nhiều nền văn hóa và thời đại khác nhau, thậm chí cả ở các loài linh trưởng khác, cho thấy sự tò mò về những vật thể phi thường là một đặc điểm cổ xưa. Ảnh: sciencephoto.
Trong trường hợp này, các nhà nghiên cứu cho rằng, người tiền sử coi những tảng đá hóa thạch này "như dấu vết của một thời gian và địa điểm nguyên thủy" và gán cho chúng một sức mạnh đặc biệt. Ảnh: KOMPAS/P RADITYA MAHENDRA YASA.
Khi những tảng đá đó được chế tác thành công cụ, chúng chủ yếu được người tiền sử sử dụng để xẻ thịt các loài động vật lớn, bao gồm cả voi và các loài họ hàng đã tuyệt chủng của chúng, những loài đóng vai trò quan trọng đối với sự sinh tồn của loài người trong thời kỳ đầu. Ảnh: Benoit Claris.
Mời độc giả xem video: 24 phút trải nghiệm cận tử khiến cô gái thay đổi hoàn toàn suy nghĩ về cái chết.
