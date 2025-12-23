Gây mê cố định xương cho chàng shipper bị viêm cột sống dính khớp nặng

Vượt qua thử thách gây mê ở người bệnh cột sống dính liền nhau

Anh D. (30 tuổi, Củ Chi) là nhân viên giao hàng. Vào một buổi chiều, khi đang trên đường giao hàng thì chẳng may anh bị té. Cú ngã xe khiến anh đập người xuống mặt đường gây chấn thương mạnh. Anh được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á cấp cứu trong tình trạng đau đớn, khó vận động, trầy xước da.

Kết quả chụp X – quang cho thấy anh bị đa chấn thương, gãy nhiều xương như: xương mâm chày, đầu trên xương mác, xương bàn tay, mắt cá trong. Để đưa các mảnh xương gãy về đúng vị trí giải phẫu, ngăn ngừa tổn thương mô lành xung quanh và giúp bệnh nhân sớm phục hồi vận động, các bác sĩ khoa Chỉnh hình vi phẫu đã chỉ định bệnh nhân phẫu thuật cố định xương.

Thế nhưng, khi tìm hiểu kỹ bệnh sử, ê-kíp phát hiện người bệnh bị viêm cột sống dính khớp từ năm 8 tuổi nhưng chưa từng điều trị. Trải qua hơn 20 năm, căn bệnh tiến triển âm thầm, khiến nhiều đoạn cột sống bị dính liền vào nhau, gây cứng khớp, hạn chế vận động cột sống và lồng ngực, bệnh nhân bị gù cột sống cổ và cột sống lưng, không thể nằm ngửa.

Điều này khiến việc gây mê đặt đường thở trở thành thách thức cực kỳ lớn. Bởi để gây mê toàn thân cho bệnh nhân trước khi tiến hành phẫu thuật, bác sĩ thường cần đặt nội khí quản, nhưng với một cột sống biến dạng nặng như vậy, mọi thao tác đều trở nên rủi ro.

Cột sống của bệnh nhân hiện tại không có tính đàn hồi, nếu cố gắng ngửa cổ bệnh nhân để gây mê đặt nội khí quản thì khả năng sẽ làm gãy cột sống bệnh nhân. Chính điều này đã đặt ra một thách thức vô cùng lớn, làm sao để gây mê an toàn cho một cột sống gần như không thể ngửa, ưỡn hay di động?

Ê-kíp gây mê, phẫu thuật cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

4 phương án gây mê cho 1 ca mổ

Nhận thấy mức độ phức tạp của ca bệnh, các bác sĩ đã tổ chức hội chẩn liên khoa gồm: Gây mê hồi sức, Chỉnh hình vi phẫu, Nội soi và Liên chuyên khoa. Nhiều phương án gây mê được đưa ra, phân tích, đánh giá một cách cẩn trọng. Ê-kíp đã lên 4 phương án gây mê dự trù, bao gồm:

Gây tê tủy sống.

Gây mê và đặt mask thanh quản.

Gây mê bằng cách dùng ống soi mềm để đặt nội khí quản.

Gây mê bằng cách mở khí quản qua da.

Sau khi lên kế hoạch, cân nhắc và chuẩn bị kỹ lưỡng, ca phẫu thuật được tiến hành. Trong phòng mổ, ê–kíp gây mê hồi sức thử gây tê tủy sống nhưng thất bại do các đốt sống dính liền nhau, khe đốt sống hẹp nên không thể đâm kim vào giữa hai đốt sống để gây tê.

Lúc này, ê–kíp lựa chọn phương án thứ 2 là gây mê và đặt mask thanh quản – một kỹ thuật đòi hỏi sự chính xác và kinh nghiệm dày dạn của bác sĩ gây mê. Và rồi, chỉ sau 10 phút, mask thanh quản được đặt thành công, mở ra cơ hội để ê–kíp chỉnh hình vi phẫu thực hiện ca phẫu thuật cố định xương.

BSCKII Chung Nguyễn Anh Hùng, Trưởng khoa Gây Mê Hồi Sức cho biết: “Bất kỳ một ca mổ nào trước khi thực hiện chúng tôi đều chuẩn bị dự trù đầy đủ các phương án gây mê. Đối với bệnh nhân này, người bệnh bị viêm cột sống dính khớp gây khó khăn về kiểm soát đường thở, không thể gây tê, người bệnh phải gây mê bằng đặt nội khí quản hoặc đặt mask thanh quản nhưng phải ưu tiên lựa chọn phương án gây mê an toàn và mức độ xâm lấn tối thiểu để sớm hồi phục cho bệnh nhân.

Vì thế, đặt mask thanh quản là lựa chọn ưu tiên. Gây mê bằng mask thanh quản áp dụng cho các ca mổ trong thời gian ngắn (dưới 2 giờ).

Trước khi đặt mask thanh quản, các bác sĩ đã soi hầu họng để kiểm tra, nhận thấy tư thế đặt mask khó khăn nhưng nhờ ê-kíp gây mê thành thục nên đã thực hiện thành công thao tác này chỉ trong 10 phút để giữ vững đường thở cho bệnh nhân, theo dõi và rút mask thanh quản êm đềm khi kết thúc cuộc mổ.

Để thực hiện được kỹ thuật này, bác sĩ gây mê phải biết cách đặt tư thế bệnh nhân để gây mê, biết cách mở miệng, đặt mask và đưa mask vào thanh quản, nắm được diễn tiến cuộc mổ và kiểm soát tốt trong quá trình mổ”.

Khi đường thở đã được đảm bảo, đội ngũ bác sĩ Chỉnh hình vi phẫu nhanh chóng tiến hành phẫu thuật cố định các xương bị gãy. Người bệnh được phẫu thuật đặt nẹp mâm chày, bắt vít mắt cá trong, điều trị bảo tồn xương ngón tay. Từng thao tác được thực hiện một cách chuẩn xác, nhanh chóng để tránh gây biến chứng cho bệnh nhân. Chỉ trong vòng một giờ, các bác sĩ khoa Chỉnh hình Vi phẫu đã thực hiện thành công ca mổ.

BSCKI Phạm Duy Phương, Khoa Chỉnh hình Vi phẫu Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á, thành viên ê-kíp mổ chia sẻ: “Mục đích của ca mổ là cố định lại xương gãy, đặt nẹp cố định và nắn chỉnh phục hồi khớp để tránh thoái hóa khớp cho bệnh nhân sau này. Vai trò của phẫu thuật viên gây mê rất quan trọng đối với ca mổ này, vì nếu không có bác sĩ gây mê thì bác sĩ chỉnh hình vi phẫu không thể thực hiện được ca mổ.

Rất may, các bác sĩ gây mê đã thực hiện thành công ở bước đặt mask thanh quản nên không cần đặt nội khí quản hay mở khí quản qua da phức tạp, tránh các nguy cơ. Ê-kíp phẫu thuật chúng tôi đã nỗ lực thao tác chuẩn xác và kịp thời cho bệnh nhân, đảm bảo cuộc mổ diễn ra trong vòng 1 giờ”.

Sau mổ, sức khỏe bệnh nhân cải thiện đáng kể. Hiện tại, anh D. đã ăn uống và sinh hoạt bình thường, vết thương khô, giảm đau. Anh được hướng dẫn tập vật lý trị liệu dưới sự hỗ trợ của kỹ thuật viên phục hồi chức năng.

Hình ảnh nam shipper gặp tai nạn được hướng dẫn tập vật lý trị liệu sau phẫu thuật - Ảnh BVCC

Đối với ê–kíp các bác sĩ, đây không chỉ là một ca phẫu thuật thành công, mà còn là minh chứng cho sự phối hợp đa chuyên khoa trong điều trị, mang lại hiệu quả tối ưu cho người bệnh.

Điều trị sớm viêm cột sống dính khớp, bảo vệ cột sống khỏi nguy cơ tàn phế

BSCKI Phạm Duy Phương, viêm cột sống dính khớp là một bệnh viêm hệ thống mạn tính, đặc trưng bởi tổn thương ở khớp cùng chậu, cột sống, các khớp ở chi và thậm chí cả điểm bám gân. Bệnh thường phát triển từ rất sớm nhưng lại tiến triển chậm, theo thời gian có thể làm dính cứng khớp và đốt sống dẫn đến tàn phế.

Triệu chứng điển hình của viêm cột sống dính khớp là đau thắt lưng hoặc vùng lưng, kèm hiện tượng cứng cột sống, đau cổ và cảm giác mệt mỏi. Cơn đau thường nặng hơn vào buổi sáng và có thể gây mất ngủ giữa đêm. Bệnh viêm cột sống dính khớp thường không tiến triển liên tục mà diễn biến theo các đợt, xen kẽ với các khoảng thời gian bệnh ổn định.

Nếu không được chẩn đoán và điều trị, kiểm soát tốt, bệnh sẽ ảnh hưởng đến các đốt sống, liên lụy đến nhiều khớp ngoại vi và thậm chí cả các cơ quan, bộ phận khác trong cơ thể. Điều này dẫn đến hàng loạt hệ lụy nguy hiểm như: dính khớp và đốt sống, viêm màng bồ đào, nứt gãy xương, tim mạch, ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng cuộc sống.