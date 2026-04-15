Loài chim bồ câu óng ánh như đá quý, chỉ có ở nước Úc

Sinh sống giữa những vùng đất khô cằn của Australia, bồ câu cánh nâu đồng lấp lánh ánh kim như một "bộ sưu tập đá quý" biết bay.

T.B (tổng hợp)

Bồ câu cánh nâu đồng (Phaps chalcoptera) là một loài chim đặc hữu của Australia, nổi bật với bộ lông tưởng chừng giản dị nhưng lại ẩn chứa những hiệu ứng màu sắc đầy bất ngờ. Khi đứng yên, nó mang màu nâu xám khá trầm, dễ hòa lẫn với nền đất và thảm cỏ khô. Nhưng khi ánh sáng chiếu vào, đôi cánh của bỗng ánh lên sắc xanh lục, tím và đồng rực rỡ, như một món trang sức tự nhiên được giấu kín.

Ảnh: Wikimedia Commons.

Loài chim này có kích thước trung bình, thân hình tròn trịa đặc trưng của họ bồ câu, với đôi cánh rộng và khỏe. Điểm đặc biệt nằm ở các lông cánh có cấu trúc vi mô phản xạ ánh sáng, tạo nên hiệu ứng óng ánh thay đổi theo góc nhìn – một dạng “màu cấu trúc” tương tự như ở cánh bướm hay lông công. Nhờ đó, bồ câu cánh nâu đồng vừa có thể ngụy trang hiệu quả khi cần, vừa trở nên nổi bật trong các hành vi giao tiếp.

Ảnh: Peter Rowland.

Bồ câu cánh nâu đồng thường sinh sống ở các vùng rừng thưa, bụi rậm và đồng cỏ khô trên khắp Australia. Khác với hình ảnh bồ câu đô thị quen thuộc, loài này chủ yếu kiếm ăn trên mặt đất, nhặt hạt, quả nhỏ và đôi khi là côn trùng. Chúng có thói quen bay nhanh và thấp khi bị đe dọa, tạo ra âm thanh vỗ cánh đặc trưng, như một tín hiệu cảnh báo cho các cá thể khác.

Một chi tiết thú vị là tiếng kêu của bồ câu cánh nâu đồng khá trầm và đều, thường vang lên vào sáng sớm hoặc chiều muộn. Âm thanh này góp phần tạo nên “bản nhạc nền” của những vùng hoang dã Australia, nơi sự sống diễn ra âm thầm nhưng đầy nhịp điệu.

Ảnh: Ask Roz Blue Mountains

Trong mùa sinh sản, chúng xây tổ đơn giản trên cây thấp hoặc bụi rậm, thường chỉ là vài cành cây xếp chồng lên nhau. Dù cấu trúc có vẻ mong manh, nhưng lại đủ để bảo vệ trứng và chim non trong môi trường tự nhiên. Cặp đôi thường thay nhau ấp trứng và chăm sóc con non – một hành vi thể hiện sự phối hợp chặt chẽ giữa hai cá thể.

Trên phương diện sinh học, bồ câu cánh nâu đồng là một phần không thể thiếu trong hệ sinh thái Australia. Loài chim này không chỉ góp phần phát tán hạt giống mà còn là minh chứng cho vẻ đẹp tinh tế của thiên nhiên – nơi ngay cả những loài tưởng chừng bình thường cũng có thể ẩn chứa những điều kỳ diệu.

