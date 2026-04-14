Trung Quốc kêu gọi duy trì lệnh ngừng bắn giữa Mỹ và Iran

Theo CGTN ngày 13/4, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã có cuộc điện đàm với Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Pakistan Mohammad Ishaq Dar.

Trong cuộc điện đàm, ông Vương Nghị tái khẳng định lập trường nguyên tắc của Trung Quốc và ca ngợi Pakistan vì đã làm trung gian cho thỏa thuận ngừng bắn tạm thời giữa Mỹ và Iran.

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị cho biết ưu tiên hàng đầu là nỗ lực hết sức để ngăn chặn xung đột bùng phát trở lại ở Trung Đông và duy trì lệnh ngừng bắn đạt được trước đó.

Ông Vương Nghị kêu gọi cộng đồng quốc tế tiếp tục tăng cường nỗ lực thúc đẩy các cuộc đàm phán hòa bình và kiên quyết phản đối bất kỳ hành động nào làm suy yếu thỏa thuận ngừng bắn hoặc leo thang xung đột.

"Sáng kiến 5 điểm nhằm khôi phục hòa bình và ổn định ở khu vực Vịnh Ba Tư và Trung Đông, do Trung Quốc và Pakistan đề xuất, thể hiện sự đồng thuận quốc tế về thúc đẩy hòa bình", ông Vương Nghị nói, đồng thời nhấn mạnh rằng nó vẫn có thể đóng vai trò là lộ trình để giải quyết cuộc khủng hoảng.

Bộ trưởng Ngoại giao Vương Nghị nói thêm rằng Trung Quốc hoan nghênh Pakistan đóng vai trò lớn hơn và sẵn sàng hợp tác với Pakistan cũng như cộng đồng quốc tế để tích cực đóng góp vào việc sớm khôi phục hòa bình và ổn định ở Trung Đông.

Về phần mình, Ngoại trưởng Pakistan Mohammad Ishaq Dar đã trình bày một bản báo cáo toàn diện về những nỗ lực hòa giải của Pakistan trong các cuộc đàm phán giữa Iran và Mỹ, đồng thời bày tỏ lòng biết ơn đối với những nỗ lực của Trung Quốc trong việc thúc đẩy hòa bình.

Ngoại trưởng Dar cho biết Pakistan sẵn sàng duy trì liên lạc và hợp tác chặt chẽ với Trung Quốc để đóng vai trò tích cực trong việc đạt được hòa bình khu vực.