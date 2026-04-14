Quân sự - Thế giới

Trung Quốc kêu gọi duy trì lệnh ngừng bắn giữa Mỹ và Iran

Theo Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị, ưu tiên hàng đầu là nỗ lực hết sức để ngăn chặn xung đột bùng phát trở lại ở Trung Đông và duy trì lệnh ngừng bắn.

An An (Theo CGTN)

Theo CGTN ngày 13/4, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã có cuộc điện đàm với Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Pakistan Mohammad Ishaq Dar.

Trong cuộc điện đàm, ông Vương Nghị tái khẳng định lập trường nguyên tắc của Trung Quốc và ca ngợi Pakistan vì đã làm trung gian cho thỏa thuận ngừng bắn tạm thời giữa Mỹ và Iran.

tq.png
Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị. Ảnh: CRI.

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị cho biết ưu tiên hàng đầu là nỗ lực hết sức để ngăn chặn xung đột bùng phát trở lại ở Trung Đông và duy trì lệnh ngừng bắn đạt được trước đó.

Ông Vương Nghị kêu gọi cộng đồng quốc tế tiếp tục tăng cường nỗ lực thúc đẩy các cuộc đàm phán hòa bình và kiên quyết phản đối bất kỳ hành động nào làm suy yếu thỏa thuận ngừng bắn hoặc leo thang xung đột.

"Sáng kiến 5 điểm nhằm khôi phục hòa bình và ổn định ở khu vực Vịnh Ba Tư và Trung Đông, do Trung Quốc và Pakistan đề xuất, thể hiện sự đồng thuận quốc tế về thúc đẩy hòa bình", ông Vương Nghị nói, đồng thời nhấn mạnh rằng nó vẫn có thể đóng vai trò là lộ trình để giải quyết cuộc khủng hoảng.

Bộ trưởng Ngoại giao Vương Nghị nói thêm rằng Trung Quốc hoan nghênh Pakistan đóng vai trò lớn hơn và sẵn sàng hợp tác với Pakistan cũng như cộng đồng quốc tế để tích cực đóng góp vào việc sớm khôi phục hòa bình và ổn định ở Trung Đông.

Về phần mình, Ngoại trưởng Pakistan Mohammad Ishaq Dar đã trình bày một bản báo cáo toàn diện về những nỗ lực hòa giải của Pakistan trong các cuộc đàm phán giữa Iran và Mỹ, đồng thời bày tỏ lòng biết ơn đối với những nỗ lực của Trung Quốc trong việc thúc đẩy hòa bình.

Ngoại trưởng Dar cho biết Pakistan sẵn sàng duy trì liên lạc và hợp tác chặt chẽ với Trung Quốc để đóng vai trò tích cực trong việc đạt được hòa bình khu vực.

Quân sự - Thế giới

Chuyên gia nhận định nguyên nhân đàm phán Mỹ - Iran thất bại

Chuyên gia Murad Sadygzade cho rằng, phái đoàn Mỹ và Iran đến Pakistan không để tìm kiếm sự thỏa hiệp, mà để vạch ra giới hạn của họ.

Cuộc đàm phán hòa bình giữa Mỹ và Iran tại Pakistan kết thúc vào rạng sáng 12/4 mà không đạt được thỏa thuận nào, làm dấy lên câu hỏi rằng điều gì sẽ xảy ra khi thỏa thuận ngừng bắn kéo dài 2 tuần hiện tại hết hạn vào ngày 22/4?

Mỹ - Iran đổ lỗi cho nhau

Quân sự - Thế giới

Nhìn lại cuộc xung đột hàng thập kỷ giữa Israel và Hezbollah

Cuộc chiến đang diễn ra giữa Israel và lực lượng Hezbollah ở Lebanon là một phần của xung đột vốn đã kéo dài nhiều thập kỷ.

Cuộc chiến đang diễn ra giữa Israel và nhóm vũ trang Hezbollah ở Lebanon không phải là xung đột đầu tiên giữa hai bên. Theo AP, mối quan hệ đối địch giữa hai bên đã tồn tại hơn 4 thập kỷ, với những đợt giao tranh lẻ tẻ xen kẽ các giai đoạn căng thẳng rồi tạm lắng.

Dưới đây là một số dấu mốc quan trọng trong lịch sử cuộc xung đột giữa Israel và lực lượng Hezbollah ở Lebanon:

Quân sự - Thế giới

Iran sẵn sàng đạt thỏa thuận đảm bảo hòa bình khu vực lâu dài

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian khẳng định nước này sẵn sàng đạt được một thỏa thuận nhằm đảm bảo hòa bình lâu dài trong khu vực.

AP đưa tin, trong cuộc điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin, Tổng thống Pezeshkian khẳng định Iran sẵn sàng đạt được một thỏa thuận nhằm đảm bảo hòa bình lâu dài trong khu vực, sau khi cuộc đàm phán Mỹ - Iran tại Islamabad, Pakistan, đổ vỡ.

Iran đã đàm phán với Mỹ một cách thiện chí

