Đang chơi đùa bé 21 tháng tuổi nuốt đinh vít dài 2,5 cm

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị vừa tiếp nhận và xử trí thành công một trường hợp hóc dị vật ở bệnh nhi L.B.N (21 tháng tuổi, trú tại Gio Linh, Quảng Trị).

Ghi nhận từ gia đình, trong lúc đang chơi đùa, cháu bé vô tình nuốt phải đinh vít dài khoảng 2,5cm. Do hoảng loạn và mất bình tĩnh, người mẹ đã vỗ lưng với mong muốn đẩy dị vật ra ngoài, nhưng không may lại khiến dị vật trôi sâu hơn. Ngay sau đó, gia đình đã nhanh chóng đưa cháu đến bệnh viện để được cấp cứu kịp thời.

Qua thăm khám và chụp X-quang, các bác sĩ xác định: Dị vật đang nằm trong dạ dày. Nếu như không được xử lý sớm, tình trạng này có thể gây thủng đường tiêu hóa, xuất huyết và nhiều biến chứng nguy hiểm.

Thăm khám cho trẻ sau nội soi cấp cứu gây mê - Ảnh BVCC

Ngay lập tức, các bác sĩ Khoa Hồi sức cấp cứu, Thăm dò chức năng và Gây mê Hồi sức đã tiến hành hội chẩn liên chuyên khoa và quyết định nội soi cấp cứu dưới gây mê.

Chỉ trong vòng 30 phút, dị vật đã được lấy ra an toàn. Sau can thiệp, bệnh nhi được theo dõi sát tại Khoa Hồi sức cấp cứu, tình trạng ổn định và có thể xuất viện ngay hôm sau.

Chiếc đinh vít được lấy ra - Ảnh BVCC

Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị khuyến cáo các bậc phụ huynh: Không để trẻ nhỏ chơi với các vật dụng nhỏ, sắc nhọn như đinh, vít, pin, đồng xu…; Luôn quan sát trẻ trong quá trình chơi. Trường hợp nghi ngờ trẻ nuốt dị vật hãy đưa ngay đến cơ sở y tế gần nhất để được xử lý kịp thời.

Tai nạn hóc dị vật ở trẻ nhỏ có thể xảy ra trong chớp mắt nhưng tiềm ẩn nhiều nguy cơ nghiêm trọng nếu xử trí sai cách. Giữ bình tĩnh, sơ cứu đúng và đưa trẻ đến cơ sở y tế kịp thời là những yếu tố then chốt để bảo vệ an toàn cho trẻ. Chủ động phòng ngừa chính là cách tốt nhất để tránh những sự cố đáng tiếc.

