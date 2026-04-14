Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Đang chơi đùa bé 21 tháng tuổi nuốt đinh vít dài 2,5 cm

Trẻ nhỏ dễ gặp tai nạn hóc dị vật, xử lý kịp thời giúp giảm nguy cơ thủng đường tiêu hóa và xuất huyết.

Thúy Nga

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị vừa tiếp nhận và xử trí thành công một trường hợp hóc dị vật ở bệnh nhi L.B.N (21 tháng tuổi, trú tại Gio Linh, Quảng Trị).

Ghi nhận từ gia đình, trong lúc đang chơi đùa, cháu bé vô tình nuốt phải đinh vít dài khoảng 2,5cm. Do hoảng loạn và mất bình tĩnh, người mẹ đã vỗ lưng với mong muốn đẩy dị vật ra ngoài, nhưng không may lại khiến dị vật trôi sâu hơn. Ngay sau đó, gia đình đã nhanh chóng đưa cháu đến bệnh viện để được cấp cứu kịp thời.

Qua thăm khám và chụp X-quang, các bác sĩ xác định: Dị vật đang nằm trong dạ dày. Nếu như không được xử lý sớm, tình trạng này có thể gây thủng đường tiêu hóa, xuất huyết và nhiều biến chứng nguy hiểm.

Thăm khám cho trẻ sau nội soi cấp cứu gây mê - Ảnh BVCC

Ngay lập tức, các bác sĩ Khoa Hồi sức cấp cứu, Thăm dò chức năng và Gây mê Hồi sức đã tiến hành hội chẩn liên chuyên khoa và quyết định nội soi cấp cứu dưới gây mê.

Chỉ trong vòng 30 phút, dị vật đã được lấy ra an toàn. Sau can thiệp, bệnh nhi được theo dõi sát tại Khoa Hồi sức cấp cứu, tình trạng ổn định và có thể xuất viện ngay hôm sau.

Chiếc đinh vít được lấy ra - Ảnh BVCC

Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị khuyến cáo các bậc phụ huynh: Không để trẻ nhỏ chơi với các vật dụng nhỏ, sắc nhọn như đinh, vít, pin, đồng xu…; Luôn quan sát trẻ trong quá trình chơi. Trường hợp nghi ngờ trẻ nuốt dị vật hãy đưa ngay đến cơ sở y tế gần nhất để được xử lý kịp thời.

Tai nạn hóc dị vật ở trẻ nhỏ có thể xảy ra trong chớp mắt nhưng tiềm ẩn nhiều nguy cơ nghiêm trọng nếu xử trí sai cách. Giữ bình tĩnh, sơ cứu đúng và đưa trẻ đến cơ sở y tế kịp thời là những yếu tố then chốt để bảo vệ an toàn cho trẻ. Chủ động phòng ngừa chính là cách tốt nhất để tránh những sự cố đáng tiếc.

>>> Mời quý độc giả theo dõi video: Iran công bố video tàu Mỹ suýt bị phá hủy ở eo biển Hormus, căng thẳng leo thang

Bài liên quan

Sống Khỏe

Người đàn ông 54 tuổi ở Nghệ An hóc đinh vít khi ăn uống

Bệnh nhân 54 tuổi ở Nghệ An bị hóc đinh vít trong khi ăn uống, được bác sĩ Trung tâm Y tế Quế Phong (Nghệ An) nội soi cấp cứu, gắp dị vật ra an toàn.

Bệnh nhân L.T.L. (54 tuổi, trú tại xã Quế Phong, Nghệ An) nhập viện trong tình trạng đau rát vùng họng, nuốt vướng sau khi ăn.

Qua thăm khám, bác sĩ nghi ngờ bệnh nhân bị hóc dị vật ở thực quản và chỉ định nội soi tiêu hóa cấp cứu. Hình ảnh nội soi cho thấy một chiếc đinh vít dài cắm vào thành thực quản, gây phù nề và chảy máu nhẹ.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Người đàn ông 35 tuổi nuốt hàng chục đinh vít vào dạ dày phải cấp cứu

Bệnh nhân 35 tuổi nuốt hàng chục đinh vít, được cấp cứu kịp thời, cảnh báo nguy hiểm của dị vật kim loại trong dạ dày và đường tiêu hóa.

Chiều tối ngày 23/10, Khoa Cấp cứu - Bệnh viện Đa khoa Phương Bắc (Tuyên Quang) tiếp nhận một bệnh nhân nam 35 tuổi trong tình trạng đau bụng dữ dội, buồn nôn và khó chịu vùng thượng vị.

Qua thăm khám và chẩn đoán hình ảnh, các bác sĩ phát hiện nhiều dị vật kim loại trong dạ dày người bệnh, gồm đinh và ốc vít, những vật sắc nhọn có thể gây thủng dạ dày, tổn thương ống tiêu hóa, thậm chí đe dọa tính mạng.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới