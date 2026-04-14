Nam sinh ở Quảng Trị bị móc câu cắm sâu vào đỉnh đầu

Ngày 14/4, thông tin từ Bệnh viện Hữu nghị Quảng Bình (Quảng Trị) cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận và xử lý một trường hợp hy hữu khi bệnh nhân bị móc câu 3 tiêu cắm sâu vào vùng đỉnh đầu.

Theo đó, bệnh nhân là em B.T.Đ (15 tuổi, trú phường Đồng Thuận) nhập viện trong trạng thái hoảng loạn, đau nhiều, chảy máu do lưỡi câu xuyên qua da đầu. Theo lời kể, trong lúc đi câu cùng bạn, do không giữ khoảng cách an toàn nên em bị vướng lưỡi câu vào đầu.

Bác sĩ Nguyễn Mạnh Thưởng - Trưởng Khoa Ngoại - Gây mê hồi sức cho biết, qua thăm khám xác định dị vật cắm xuyên da vùng đỉnh đầu nhưng chưa ảnh hưởng đến mạch máu và dây thần kinh quan trọng. Các bác sĩ đã tiến hành gây tê tại chỗ, thực hiện thủ thuật lấy móc câu ra an toàn. Đồng thời, bệnh nhân được khuyến cáo tiêm vaccine phòng uốn ván để phòng biến chứng.

Theo bác sĩ Thưởng, những tai nạn từ móc câu tuy thường bị xem nhẹ nhưng tiềm ẩn nguy cơ nhiễm trùng, tổn thương nghiêm trọng nếu xảy ra ở vị trí nguy hiểm, thậm chí có thể để lại sẹo, ảnh hưởng thẩm mỹ.

Các bác sĩ khuyến cáo người dân, đặc biệt là trẻ em, khi đi câu cá cần giữ khoảng cách an toàn, không đùa nghịch với dụng cụ có lưỡi móc. Khi không may gặp sự cố, tuyệt đối không tự ý xử lý tại nhà mà cần đến cơ sở y tế để được can thiệp đúng cách…