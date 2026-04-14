Nam sinh ở Quảng Trị bị móc câu cắm sâu vào đỉnh đầu

Tai nạn từ móc câu tuy thường bị xem nhẹ nhưng tiềm ẩn nguy cơ nhiễm trùng, tổn thương nghiêm trọng nếu xảy ra ở vị trí nguy hiểm.

Hạo Nhiên

Ngày 14/4, thông tin từ Bệnh viện Hữu nghị Quảng Bình (Quảng Trị) cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận và xử lý một trường hợp hy hữu khi bệnh nhân bị móc câu 3 tiêu cắm sâu vào vùng đỉnh đầu.

Theo đó, bệnh nhân là em B.T.Đ (15 tuổi, trú phường Đồng Thuận) nhập viện trong trạng thái hoảng loạn, đau nhiều, chảy máu do lưỡi câu xuyên qua da đầu. Theo lời kể, trong lúc đi câu cùng bạn, do không giữ khoảng cách an toàn nên em bị vướng lưỡi câu vào đầu.

Bác sĩ Nguyễn Mạnh Thưởng - Trưởng Khoa Ngoại - Gây mê hồi sức cho biết, qua thăm khám xác định dị vật cắm xuyên da vùng đỉnh đầu nhưng chưa ảnh hưởng đến mạch máu và dây thần kinh quan trọng. Các bác sĩ đã tiến hành gây tê tại chỗ, thực hiện thủ thuật lấy móc câu ra an toàn. Đồng thời, bệnh nhân được khuyến cáo tiêm vaccine phòng uốn ván để phòng biến chứng.

Theo bác sĩ Thưởng, những tai nạn từ móc câu tuy thường bị xem nhẹ nhưng tiềm ẩn nguy cơ nhiễm trùng, tổn thương nghiêm trọng nếu xảy ra ở vị trí nguy hiểm, thậm chí có thể để lại sẹo, ảnh hưởng thẩm mỹ.

Các bác sĩ khuyến cáo người dân, đặc biệt là trẻ em, khi đi câu cá cần giữ khoảng cách an toàn, không đùa nghịch với dụng cụ có lưỡi móc. Khi không may gặp sự cố, tuyệt đối không tự ý xử lý tại nhà mà cần đến cơ sở y tế để được can thiệp đúng cách…

#Câu cá #móc câu #cắm sâu #đỉnh đầu #Quảng Trị

Bài liên quan

Sống Khỏe

Hai trẻ chấn thương mắt nặng vì móc câu ghim vào mắt

Đây là hai ca chấn thương mắt rất nặng và phức tạp do móc câu găm vào mắt, đòi hỏi thời gian điều trị kéo dài, khả năng phục hồi thị lực hạn chế.

Liên tiếp trong hai ngày 13 và 18/01/2026, Bệnh viện Mắt Trung ương tiếp nhận hai ca chấn thương mắt do móc câu găm vào mắt. Tình trạng thị lực suy giảm nghiêm trọng. Các bác sĩ nhãn khoa cảnh báo về tình trạng câu cá không đảm bảo khoảng cách an toàn, đã gây ra nhiều tai nạn đáng tiếc, có thể gây mù lòa vĩnh viễn.

Tối 13/01/2026, Bệnh viện Mắt Trung ương tiếp nhận bệnh nhân T.H.A, 15 tuổi (trú tại phường Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ) trong tình trạng mắt trái bị chấn thương rất nặng, đau nhức, mờ mắt và phù nề nghiêm trọng, móc câu cắm vào mi trên. Theo lời kể của bệnh nhân và người nhà, cháu H.A đang xem bạn câu nhái và bị bạn câu giật khiến lưỡi câu ghim vào mắt.

