Loài thực vật có thể chiết xuất các kim loại độc hại trong đất

Theo nghiên cứu mới, những loại rau lá xanh quen thuộc như cải xoăn (kale), bắp cải... có thể được sử dụng để chiết xuất các kim loại độc hại từ đất ô nhiễm.

Tâm Anh (TH)

Theo Tân Hoa Xã, các nhà khoa học từ Australia, Đức và Hà Lan phát hiện ra rằng những loại rau lá xanh quen thuộc như cải xoăn (kale), bắp cải và súp lơ xanh có thể được sử dụng để chiết xuất các kim loại độc hại từ đất ô nhiễm, phục vụ cho các dự án năng lượng và công nghệ y tế.

Cụ thể, Đại học Queensland (UQ) của Australia mới đưa ra thông cáo báo chí nói về việc nhóm nghiên cứu phát hiện thực vật thuộc họ Cải (Brassicaceae) là "những loài tích lũy siêu việt", có khả năng hút Thallium có độc tính cao nhưng có giá trị kinh tế từ các vùng đất bị ô nhiễm thông qua rễ và thân cây.

trang-2.jpg
Thực vật thuộc họ Cải (Brassicaceae) có khả năng hút Thallium ở trong đất bị ô nhiễm. Ảnh: The University of Queensland / Adobe.

Nhà địa hóa học Amelia Corzo-Remigio tại Đại học Queensland cho biết, tia X cường độ cao đã xác nhận thực vật họ Cải có tiềm năng lớn trong "khai thác thực vật" (phytomining), sử dụng thực vật để chiết xuất kim loại, nhờ vào cơ chế tiến hóa tự nhiên của thực vật giúp chúng chiết xuất các vết kim loại Thallium từ đất bị ô nhiễm.

Theo nhà địa hóa học Corzo-Remigio, Thallium cực kỳ độc hại nhưng lại rất có giá trị trong ngành y tế, sản xuất thủy tinh và chất bán dẫn. Điều này biến các loại cây họ Cải trở thành một công cụ tiềm năng cho hoạt động khai thác khoáng sản bền vững.

Nhóm nghiên cứu phát hiện rau cải xoăn tích lũy Thallium ở dạng tinh thể. Do đó có thể tương thích với các phương pháp chiết xuất luyện kim. Các chuyên gia đã xác định được các tinh thể Thallium lắng đọng dọc theo gân lá rau cải xoăn. Họ nhận định những phương pháp khai thác phi truyền thống như "khai thác thực vật" không chỉ giúp đảm bảo nguồn cung kim loại quan trọng cho công nghệ y tế và năng lượng tái tạo, đồng thời phục hồi đất bị ô nhiễm một cách bền vững.

Thực vật sống sót từ kỷ nguyên khủng long vẫn mọc đầy ven đường

Tựa như những chiếc bút xanh mọc lên từ lòng đất ẩm, cỏ tháp bút gợi nhắc về một thế giới sinh vật rất ít thay đổi sau hàng trăm triệu năm.

Cỏ tháp bút (Equisetum arvense), là một trong những loài thực vật kỳ lạ nhất còn tồn tại trên Trái Đất ngày nay. Điều khiến loài cây này trở nên đặc biệt không chỉ nằm ở hình dáng thẳng đứng, chia đốt đều đặn như một chuỗi ống trúc nhỏ, mà còn ở lịch sử tiến hóa cực kỳ lâu đời. Tổ tiên của nó từng xuất hiện từ hơn 300 triệu năm trước, vào thời kỳ mà những “rừng tháp bút” khổng lồ cao tới hàng chục mét thống trị các vùng đầm lầy tiền sử, góp phần tạo nên các mỏ than đá ngày nay.

Cận cảnh loài thực vật 'ăn bám' được tôn sùng như cây thiêng ở châu Âu

Treo mình trên cành cây ở xứ ôn đới, cây ghi trắng là loài thực vật ký sinh mang nhiều câu chuyện văn hóa và đặc điểm sinh học thú vị.

Là loài bán ký sinh đặc biệt. Cây ghi trắng (Viscum album) không hoàn toàn sống độc lập mà bám vào cây chủ để hút nước và khoáng chất. Tuy nhiên, nhờ có diệp lục, nó vẫn có thể quang hợp để tự tạo ra một phần dinh dưỡng, khiến nó trở thành loài “bán ký sinh” độc đáo trong thế giới thực vật. Ảnh: Flickr.
Phát triển thành bụi tròn trên cành cây. Ghi trắng thường mọc thành những khối tròn dày đặc trên cành của cây chủ như táo, dương hay sồi. Hình dạng này khiến chúng dễ nhận ra vào mùa đông khi cây chủ rụng lá, để lộ những “quả cầu xanh” treo lơ lửng trên không. Ảnh: Flickr.
[INFOGRAPHIC] Loài thực vật quý hiếm mới ghi nhận ở VQG Phong Nha - Kẻ Bàng

loai-thuc-vat-ky-sinh.jpg
