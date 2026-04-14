Loài thực vật có thể chiết xuất các kim loại độc hại trong đất

Theo nghiên cứu mới, những loại rau lá xanh quen thuộc như cải xoăn (kale), bắp cải... có thể được sử dụng để chiết xuất các kim loại độc hại từ đất ô nhiễm.

Theo Tân Hoa Xã, các nhà khoa học từ Australia, Đức và Hà Lan phát hiện ra rằng những loại rau lá xanh quen thuộc như cải xoăn (kale), bắp cải và súp lơ xanh có thể được sử dụng để chiết xuất các kim loại độc hại từ đất ô nhiễm, phục vụ cho các dự án năng lượng và công nghệ y tế.

Cụ thể, Đại học Queensland (UQ) của Australia mới đưa ra thông cáo báo chí nói về việc nhóm nghiên cứu phát hiện thực vật thuộc họ Cải (Brassicaceae) là "những loài tích lũy siêu việt", có khả năng hút Thallium có độc tính cao nhưng có giá trị kinh tế từ các vùng đất bị ô nhiễm thông qua rễ và thân cây.

Thực vật thuộc họ Cải (Brassicaceae) có khả năng hút Thallium ở trong đất bị ô nhiễm. Ảnh: The University of Queensland / Adobe.

Nhà địa hóa học Amelia Corzo-Remigio tại Đại học Queensland cho biết, tia X cường độ cao đã xác nhận thực vật họ Cải có tiềm năng lớn trong "khai thác thực vật" (phytomining), sử dụng thực vật để chiết xuất kim loại, nhờ vào cơ chế tiến hóa tự nhiên của thực vật giúp chúng chiết xuất các vết kim loại Thallium từ đất bị ô nhiễm.

Theo nhà địa hóa học Corzo-Remigio, Thallium cực kỳ độc hại nhưng lại rất có giá trị trong ngành y tế, sản xuất thủy tinh và chất bán dẫn. Điều này biến các loại cây họ Cải trở thành một công cụ tiềm năng cho hoạt động khai thác khoáng sản bền vững.

Nhóm nghiên cứu phát hiện rau cải xoăn tích lũy Thallium ở dạng tinh thể. Do đó có thể tương thích với các phương pháp chiết xuất luyện kim. Các chuyên gia đã xác định được các tinh thể Thallium lắng đọng dọc theo gân lá rau cải xoăn. Họ nhận định những phương pháp khai thác phi truyền thống như "khai thác thực vật" không chỉ giúp đảm bảo nguồn cung kim loại quan trọng cho công nghệ y tế và năng lượng tái tạo, đồng thời phục hồi đất bị ô nhiễm một cách bền vững.