Trẻ gần 2 tuổi ngộ độc aceton, cảnh báo nguy hiểm từ vật dụng tưởng vô hại

Tai nạn sinh hoạt do hóa chất ở trẻ nhỏ vẫn luôn là mối nguy tiềm ẩn trong mỗi gia đình, đặc biệt khi phụ huynh còn chủ quan trong việc bảo quản.

Mới đây, Khoa Nhi – Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Vĩnh Long đã tiếp nhận một trường hợp trẻ uống nhầm Aceton (nước rửa móng tay), gióng lên hồi chuông cảnh báo về sự nguy hiểm của những dung môi quen thuộc trong đời sống.

Bệnh nhi là bé T..T.N. (23 tháng tuổi, ngụ Vĩnh Long), nhập viện trong tình trạng nghi ngộ độc sau khi uống nhầm Aceton. Theo người nhà, khoảng 1 giờ trước nhập viện, bé vô tình lấy chai nước suối có chứa Aceton để uống, với lượng ước tính khoảng 10ml. Ngay khi phát hiện, gia đình đã nhanh chóng đưa bé đến bệnh viện cấp cứu.

Aceton là một dung môi hữu cơ thường có trong nước tẩy sơn móng tay, dung dịch tẩy rửa, keo dán hay sơn. Đây là chất dễ bay hơi, có khả năng hấp thu nhanh qua đường tiêu hóa và hô hấp.

Khi xâm nhập vào cơ thể, Aceton có thể gây bỏng niêm mạc miệng – họng – thực quản, ảnh hưởng đến hệ thần kinh trung ương, gây rối loạn hô hấp, tim mạch và kích ứng đường tiêu hóa.

Trong trường hợp uống với lượng lớn, chất này còn có thể dẫn đến suy thận và nhiều biến chứng nguy hiểm khác.

Nên để hóa chất xa tầm tay của trẻ - Ảnh minh họa nguồn Internet

Ngay khi nhập viện tại khoa Cấp Cứu, bé được các bác sĩ nhanh chóng tiến hành truyền dịch, điều trị triệu chứng, thực hiện các xét nghiệm cần thiết và theo dõi sát các dấu hiệu bất thường liên quan đến thần kinh, hô hấp, tim mạch và tiêu hóa.

Sau đó, bé được chuyển đến Khoa Nhi để tiếp tục theo dõi và điều trị tích cực. Sau 24 giờ, bé tiếp tục được thăm khám chuyên khoa Tai – Mũi – Họng để đánh giá tổn thương niêm mạc. Nhờ được xử trí kịp thời, sau hơn 2 ngày điều trị, sức khỏe bé đã ổn định hoàn toàn và được xuất viện, tiếp tục theo dõi tại nhà.

Từ trường hợp này, BS.CKI. Trần Đăng Khoa, Trưởng Khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Vĩnh Long cảnh báo, một số sai lầm nguy hiểm mà nhiều phụ huynh vẫn thường mắc phải như tự ý gây nôn cho trẻ tại nhà, dẫn đến tăng nguy cơ hít sặc; chủ quan khi nghĩ rằng trẻ chỉ uống một lượng nhỏ; hoặc chậm trễ trong việc đưa trẻ đến cơ sở y tế. Những hành động này có thể khiến tình trạng trở nên nghiêm trọng hơn.

Để phòng tránh những tai nạn đáng tiếc, phụ huynh cần đặc biệt lưu ý bảo quản hóa chất trong tủ có khóa, đặt xa tầm tay trẻ. Tuyệt đối không đựng các dung dịch hóa chất trong chai nước uống vì rất dễ gây nhầm lẫn. Sau khi sử dụng, cần đậy kín nắp và không để trẻ chơi một mình ở khu vực có hóa chất.

Aceton không phải là chất vô hại như nhiều người lầm tưởng. Với trẻ nhỏ, chỉ một lượng nhỏ cũng có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng nếu không được xử trí kịp thời. Chủ động phòng ngừa, nhận biết sớm và đưa trẻ đến bệnh viện ngay khi xảy ra sự cố chính là cách tốt nhất để bảo vệ an toàn cho trẻ.

