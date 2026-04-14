Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Gần 9.000 lít rượu vi phạm bị phát hiện tại Hà Nội

Lực lượng chức năng bắt giữ gần 9.000 lít rượu nhập lậu, không rõ nguồn gốc, tại cơ sở không đăng ký kinh doanh hợp lệ trong tháng hành động an toàn thực phẩm.

Bình Nguyên

Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước thông tin, đơn vị vừa phát hiện gần 9.000 lít rượu có dấu hiệu vi phạm tại một điểm chứa trữ ở Hà Nội. Cơ sở không xuất trình được giấy phép theo quy định.

Triển khai Tháng hành động vì An toàn thực phẩm năm 2026, ngày 13/4, Đoàn kiểm tra Phòng Nghiệp vụ Quản lý thị trường (QLTT) chủ trì, phối hợp với Đội QLTT số 8, Chi cục QLTT TP.Hà Nội và Công an xã Phù Đổng tiến hành kiểm tra đột xuất điểm chứa trữ, kinh doanh rượu tại xã Phù Đổng, TP. Hà Nội.

Cơ sở này thuộc sở hữu của ông N.V.H, chủ hộ kinh doanh N.V.H (trú tại tỉnh Phú Thọ). Tuy nhiên, địa điểm kiểm tra không phải là địa chỉ đã đăng ký trong giấy chứng nhận hộ kinh doanh.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng ghi nhận cơ sở đang chứa trữ gần 9.000 lít rượu các loại như rượu nếp men lá, rượu táo mèo, rượu mơ rừng…và một số tem nhãn, máy san chiết, đóng gói sản phẩm. Một số sản phẩm có dán tem sản xuất trong nước theo quy định. Tuy nhiên, một lượng lớn rượu có màu được chứa trong các can nhựa, chỉ dán nhãn thô sơ để phân biệt chủng loại rượu.

Điểm chứa trữ có các loại như rượu nếp men lá, rượu táo mèo, rượu mơ rừng. Ảnh nguồn DMS

Tại thời điểm kiểm tra, chủ cơ sở không có mặt. Đại diện theo ủy quyền của hộ kinh doanh chưa xuất trình được giấy đăng ký kinh doanh, giấy phép sản xuất rượu theo quy định cũng như các chứng từ liên quan.

Theo trình bày của đại diện này, toàn bộ hàng hóa được vận chuyển từ Phú Thọ (Hòa Bình cũ) về cơ sở; khi có nhu cầu từ khách hàng sẽ tiến hành san chiết, đóng gói theo thị hiếu để đưa ra thị trường. Địa điểm kinh doanh bắt đầu hoạt động từ đầu năm 2025 đến nay.

Toàn bộ hàng hoá vi phạm đã bị niêm phong để xử lý theo quy định. Ảnh nguồn DMS

Qua kiểm đếm ban đầu, Đoàn kiểm tra xác định khoảng gần 9.000 lít rượu có dấu hiệu vi phạm, ước trị giá khoảng 300 triệu đồng. Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục xác minh, làm rõ các hành vi liên quan để xử lý theo quy định.

Mời độc giả xem video Các loại thuế hộ kinh doanh sẽ phải nộp trong năm 2026 (Nguồn VTV1)
#rượu vi phạm #Hà Nội #kiểm tra thị trường #quản lý thị trường #an toàn thực phẩm

Bài liên quan

Xã hội

TP HCM rà soát, thu hồi hơn 700 loại thực phẩm bảo vệ sức khỏe

Danh sách sản phẩm cần thu hồi gồm 67 loại thực phẩm bảo vệ sức khỏe là hàng giả, 675 sản phẩm không đảm bảo tiêu chuẩn công bố.

Cụ thể, Sở An toàn thực phẩm đề nghị Ủy ban Nhân dân các phường, xã, đặc khu, Chi cục Quản lý thị trường Thành phố Hồ Chí Minh khẩn trương rà soát, kiểm tra và phối hợp với cơ quan chức năng tại địa phương để thu hồi các sản phẩm vi phạm đang lưu thông trên thị trường.

Danh sách sản phẩm cần thu hồi gồm 67 loại thực phẩm bảo vệ sức khỏe là hàng giả, 675 sản phẩm không đảm bảo tiêu chuẩn công bố do có thành phần hoặc hàm lượng thực tế không đúng với hồ sơ đăng ký.

Xem chi tiết

Xã hội

Thanh Hóa phát hiện hàng nghìn kg thực phẩm bẩn, nguy cơ gây ngộ độc

Công an Thanh Hóa thu giữ gần 2 tấn thực phẩm ruốc, đồ ăn vặt không rõ nguồn gốc, không nhãn mác, đe dọa sức khỏe cộng đồng, đặc biệt trẻ em và học sinh.

Ngày 12/3, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, trong hai ngày 7 và 8/3/2026, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa chủ trì, phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 9 tiến hành kiểm tra Công ty TNHH Dịch vụ thương mại Hương Hà (số 136 Lê Hữu Lập) và hộ kinh doanh Lê Hữu Cường (số 197B Lê Thánh Tông, phường Hạc Thành).

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện các cơ sở này đang kinh doanh nhiều mặt hàng đồ khô, đồ ăn vặt và nguyên liệu pha chế không bảo đảm quy định về nguồn gốc, nhãn mác cũng như hạn sử dụng.

Xem chi tiết

Xã hội

Cảnh báo về thực phẩm "bẩn" sau vụ bắt giữ lạp xưởng nhập lậu tại Tuyên Quang

Công an tỉnh Tuyên Quang thu giữ 5,2 tấn lạp xưởng in chữ nước ngoài, khuyến cáo người dân không tiêu thụ hàng hóa không rõ nguồn gốc, tránh nguy cơ sức khỏe.

Liên tiếp bắt giữ các vụ vận chuyển hàng thực phẩm không rõ nguồn gốc

Công an tỉnh Tuyên Quang thông tin, đơn vị vừa phát hiện, tạm giữ 2 xe vận chuyển 5,2 tấn lạp xưởng in chữ nước ngoài, đang trên đường vận chuyển về thành phố Hà Nội.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới