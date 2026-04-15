Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Kho tri thức

Lý do sao Thổ gần như không có mặt trăng khổng lồ

Mặc dù sở hữu nhiều mặt trăng nhưng sao Thổ gần như không có mặt trăng khổng lồ. Vì sao lại như vậy?

Tâm Anh (TH)

Trong nghiên cứu mới công bố trên Nature Astronomy, các nhà nghiên cứu đã lý giải nguyên nhân sao Thổ và sao Mộc gần như không có mặt trăng khổng lồ dù có khá nhiều mặt trăng.

Tính đến tháng 3/2023, các nhà khoa học xác định được sao Thổ có 285 mặt trăng và sao Mộc có 101 mặt trăng. Trong đó, mặt trăng Titan có đường kính 5,149 km là vệ tinh tự nhiên lớn nhất của sao Thổ và là mặt trăng lớn thứ 2 trong Hệ Mặt trời.

Mặc dù có rất nhiều mặt trăng nhưng sao Thổ có rất ít mặt trăng khổng lồ giống như mặt trăng Titan. Nhóm nghiên cứu của Tiến sĩ Yuri Fujii từ Đại học Kyoto và Đại học Nagoya (Nhật Bản) đã lý giải sự việc này.

Tiến sĩ Yuri Fujii là tác giả chính của nghiên cứu cho hay: "Các lý thuyết về sự hình thành vệ tinh đã đưa ra một số khả năng nhưng các nghiên cứu gần đây về từ trường sao đã gợi ý về sự cần thiết phải xem xét lại các lý thuyết này”.

Sao Thổ có rất ít mặt trăng khổng lồ giống như mặt trăng Titan. Ảnh: NASA/JPL-Caltech/Space Science Institute.

Các nhà khoa học đã có cuộc tranh luận kéo dài về sự bồi tụ liên quan đến từ trường và sự hình thành vệ tinh: Liệu một ranh giới nào đó có thể nào được hình thành trong đĩa vật chất bao quanh sao Mộc thuở sơ khai hay không.

Chính từ chiếc đĩa này, hơn 100 mặt trăng và có thể là thêm nhiều mặt trăng chưa từng được quan sát, đã ra đời.

Để hiểu rõ sự tiến hóa nhiệt và sự biến đổi từ trường của sao Mộc và sao Thổ theo thời gian, nhóm nghiên cứu thực hiện các mô phỏng số về cấu trúc bên trong khi chúng còn "trẻ" cũng như các đĩa bồi tụ từng bao quanh chúng. Từ đó, họ suy ra cách mà các vệ tinh hình thành và chuyển dịch quỹ đạo.

Kết quả nghiên cứu cho thấy sự khác biệt giữa các hệ vệ tinh lớn xung quanh sao Mộc và sao Thổ có thể được giải thích bằng cấu trúc đĩa khác nhau của chúng, bắt nguồn từ cường độ từ trường.

Nhóm nghiên cứu giải thích từ trường mạnh của sao Mộc đã gây ra sự hình thành một khoang từ quyển trong đĩa bồi tụ. Điều có thể đã giúp các mặt trăng khổng lồ được giữ ổn định, không bị cuốn vào bên trong.

Ngược lại, từ trường của sao Thổ non trẻ quá yếu để tạo ra "vùng an toàn" đó. Vì vậy, sao Thổ đã tự "bắt cóc" các mặt trăng khổng lồ ở gần mình, kéo chúng lại gần và xé nát chúng bằng lực thủy triều. Chỉ duy nhất mặt trăng Titan tồn tại được do quay quanh hành tinh mẹ với một quỹ đạo đủ rộng.

Theo nhóm nghiên cứu, phát hiện mới này có thể giúp các nhà khoa học, nhà thiên văn rất nhiều trong việc tìm kiếm các mặt trăng lớn ngoài Hệ Mặt trời trong tương lai.

#mặt trăng #sao mộc #mặt trăng Titan #mặt trăng khổng lồ #sao Thổ

Bài liên quan

Kho tri thức

Xác định thêm nhiều mặt trăng mới của sao Mộc, sao Thổ

Các nhà thiên văn học thông báo đã xác định thêm 15 mặt trăng mới xoay quanh sao Mộc và sao Thổ.

Theo công bố của Trung tâm Các tiểu hành tinh, các nhà thiên văn đã phát hiện thêm 4 mặt trăng mới của sao Mộc và 11 mặt trăng mới của sao Thổ. Trung tâm Các tiểu hành tinh có trách nhiệm xác nhận các phát hiện thiên văn như tiểu hành tinh, sao chổi và mặt trăng.

Các chuyên gia cho hay không có mặt trăng nào mới phát hiện có kích thước lớn vượt bậc. Tất cả có kích thước trung bình với đường kính khoảng 3 km nhưng có quỹ đạo rộng hơn nhiều so với những mặt trăng lớn hơn của sao Mộc và sao Thổ.

Xem chi tiết

Kho tri thức

Mặt trăng lớn nhất của sao Thổ có thể tồn tại sự sống ngoài hành tinh

Theo nghiên cứu mới, Titan - mặt trăng lớn nhất của sao Thổ - sở hữu môi trường băng giá y hệt các vùng cực của Trái đất, thích hợp cho sự sống tồn tại.

Các nhà khoa học tại NASA và Đại học Washington đã phân tích dữ liệu thu thập được bởi tàu vũ trụ Cassini, vốn đã hoàn thành hơn 100 lần bay ngang qua mặt trăng Titan của sao Thổ và có khám phá quan trọng. Ảnh: science.nasa.gov.
Cụ thể, nhóm nghiên cứu phát hiện Titan - mặt trăng lớn nhất của sao Thổ sở hữu lớp vỏ chứa đầy những lớp băng dày và hỗn hợp bùn nhão bán lỏng. Cấu trúc địa chất đặc biệt ở mặt trăng Titan được mô tả là giống hệt môi trường tại các vùng biển băng ở Bắc Cực hay Nam Cực của Trái đất. Ảnh: Baptiste Journaux/Flavio Petricca.
Xem chi tiết

Kho tri thức

Nóng: Mặt trăng của sao Thổ có thể tồn tại sự sống ngoài hành tinh

Nghiên cứu mới của các chuyên gia Italy cho thấy khả năng tìm thấy sự sống ngoài hành tinh ở Enceladus - mặt trăng của sao Thổ thấp hơn so với trước đây.

Enceladus là một trong những mặt trăng của sao Thổ mà các nhà khoa học tin rằng có thể tồn tại sự sống ngoài hành tinh. Vì vậy, trong thời gian qua, nhiều nghiên cứu được thực hiện nhằm tìm ra bằng chứng xác thực quan điểm này. Ảnh: ESA/Science Office.
Trong đó, Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Hoa Kỳ (NASA) đang phát triển một con rắn robot để triển khai trên bề mặt mặt trăng Enceladus của sao Thổ. Các chuyên gia của NASA hy vọng robot này sẽ giúp tìm thấy manh mối về sự sống ngoài hành tinh ở Enceladus. Ảnh: ESA/ NASA/ JPL-Caltech/ Space Science Institute/ Lunar and Planetary Institute.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới