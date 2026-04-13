10 người nhập viện do phản vệ sau khi ăn thực phẩm lạ

Tại Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí, tính từ đầu tháng 3/2026 đến nay, bệnh viện đã tiếp nhận và điều trị cho khoảng 10 trường hợp nhập viện do phản vệ sau khi dùng các thực phẩm lạ.

Gần đây có một phụ nữ 63 tuổi (phường Uông Bí) được đưa đến viện trong tình trạng đau bụng, buồn nôn và nôn ra thức ăn sau khi ăn món trứng kiến.

Qua thăm khám và đánh giá, các bác sĩ chẩn đoán người bệnh bị phản vệ độ II do dị ứng thực phẩm. Ngay lập tức, người bệnh được xử trí theo phác đồ chống phản vệ.

Ăn trứng kiến người phụ nữ phải nhập viện vì sốc phản vệ độ 2 - Hình minh họa BVCC

Theo ThS.BSCKII. Đoàn Thị Thúy Hồng, Trưởng Khoa Cấp cứu bệnh viện cho biết, phản vệ là một phản ứng dị ứng cấp tính, có thể xảy ra rất nhanh và diễn biến khó lường.

Các loại thực phẩm như hải sản, côn trùng (trong đó có trứng kiến), đậu phộng, sữa… đều có nguy cơ gây dị ứng ở một số người.

Nhiều trường hợp trước đó chưa từng có tiền sử dị ứng nhưng vẫn có thể xuất hiện phản vệ sau khi dùng các thực phẩm lạ.

“Người dân cần thận trọng khi sử dụng các loại thực phẩm lạ hoặc có nguy cơ gây dị ứng, đặc biệt là những người có cơ địa dị ứng.

Khi xuất hiện các dấu hiệu như ngứa, nổi mề đay, đau bụng, buồn nôn, khó thở sau ăn, cần nhanh chóng đến cơ sở y tế gần nhất để được xử trí kịp thời, tránh những biến chứng nguy hiểm có thể xảy ra”, các bác sĩ khuyến cáo.

