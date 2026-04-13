Sống Khỏe

10 người nhập viện do phản vệ sau khi ăn thực phẩm lạ

Người dân cần thận trọng khi sử dụng các loại thực phẩm lạ hoặc có nguy cơ gây dị ứng, đặc biệt là những người có cơ địa dị ứng.

Thúy Nga

Tại Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí, tính từ đầu tháng 3/2026 đến nay, bệnh viện đã tiếp nhận và điều trị cho khoảng 10 trường hợp nhập viện do phản vệ sau khi dùng các thực phẩm lạ.

Gần đây có một phụ nữ 63 tuổi (phường Uông Bí) được đưa đến viện trong tình trạng đau bụng, buồn nôn và nôn ra thức ăn sau khi ăn món trứng kiến.

Qua thăm khám và đánh giá, các bác sĩ chẩn đoán người bệnh bị phản vệ độ II do dị ứng thực phẩm. Ngay lập tức, người bệnh được xử trí theo phác đồ chống phản vệ.

Ăn trứng kiến người phụ nữ phải nhập viện vì sốc phản vệ độ 2 - Hình minh họa BVCC

Theo ThS.BSCKII. Đoàn Thị Thúy Hồng, Trưởng Khoa Cấp cứu bệnh viện cho biết, phản vệ là một phản ứng dị ứng cấp tính, có thể xảy ra rất nhanh và diễn biến khó lường.

Các loại thực phẩm như hải sản, côn trùng (trong đó có trứng kiến), đậu phộng, sữa… đều có nguy cơ gây dị ứng ở một số người.

Nhiều trường hợp trước đó chưa từng có tiền sử dị ứng nhưng vẫn có thể xuất hiện phản vệ sau khi dùng các thực phẩm lạ.

“Người dân cần thận trọng khi sử dụng các loại thực phẩm lạ hoặc có nguy cơ gây dị ứng, đặc biệt là những người có cơ địa dị ứng.

Khi xuất hiện các dấu hiệu như ngứa, nổi mề đay, đau bụng, buồn nôn, khó thở sau ăn, cần nhanh chóng đến cơ sở y tế gần nhất để được xử trí kịp thời, tránh những biến chứng nguy hiểm có thể xảy ra”, các bác sĩ khuyến cáo.

Cô gái sốc phản vệ phải cấp cứu vì ăn đặc sản bánh trứng kiến

Ăn đặc sản bánh trứng kiến có vị béo bùi, đang gây sốt cô gái phải nhập viện khẩn cấp vì sốc phản vệ.

Khoa Cấp cứu, Hồi sức tích cực và Chống độc, Trung tâm Y tế Cẩm Khê Phú Thọ vừa tiếp nhận và điều trị một nữ bệnh nhân 24 tuổi, trú tại xã Cẩm Khê (Phú Thọ) trong tình trạng nổi ban sẩn vùng đầu, mặt, cổ sau khi ăn đặc sản “bánh trứng kiến”.

Theo lời kể, khoảng 3 giờ sau khi ăn bánh trứng kiến, bệnh nhân bắt đầu xuất hiện triệu chứng ngứa, nổi ban sẩn rải rác ở vùng đầu, mặt, cổ, kèm cảm giác khó chịu, buộc phải nhập viện cấp cứu ngay trong đêm.

Hai cha con sốc phản vệ do tìm tổ chim bị ong đốt

Khi cơ thể phản ứng quá mức với dị nguyên do ong đốt, mạch máu giãn đột ngột, phế quản co thắt, gây suy hô hấp và trụy tim mạch.

Anh T. 39 tuổi và con trai 9 tuổi (trú tại xã Phú Khê, tỉnh Phú Thọ) lên đồi tìm tổ chim, bất ngờ vướng phải tổ ong mật. Chỉ trong chốc lát, hàng trăm con ong tỏa ra tấn công khiến hai cha con hoảng loạn, bị đốt dồn dập và nhanh chóng rơi vào tình trạng phản vệ, phải nhập viện cấp cứu.

Thời điểm nhập viện, cả hai cha con đều trong tình trạng rét run, khó thở, mạch nhanh, huyết áp tụt, đau nhiều vùng ong đốt, vết đốt sưng đỏ, có vài nốt thâm đen hoại tử ở giữa. Bác sĩ CKI Nguyễn Hồng Nhung - Khoa Cấp cứu, Hồi sức tích cực và Chống độc cho biết, người cha có 200 nốt ong đốt, người con có 80 nốt ong đốt.

Can thiệp đặc biệt cứu bệnh nhân nhồi máu cơ tim dị ứng thuốc cản quang

Đây là ca đầu tiên thực hiện can thiệp mạch vành hoàn toàn không dùng thuốc cản quang và cũng là một trong rất ít trường hợp được ghi nhận tại Việt Nam.

Một nữ bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp rơi vào tình thế nguy hiểm khi xuất hiện dị ứng thuốc cản quang. Trong bối cảnh đó, các bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế S.I.S Cần Thơ đã triển khai một chiến lược can thiệp đặc biệt, cứu sống bệnh nhân trong gang tấc.

Một tình huống nguy kịch hiếm gặp

