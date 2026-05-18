Nhà thầu rút lui, BV Đại học Y Thái Bình hủy kết quả gói thầu máy giặt

Lựa chọn rút lui ngay tại bước đàm phán hợp đồng sau khi đã chiến thắng trong một phòng chào giá trực tuyến đầy kịch tính, Công ty Cổ phần Tập đoàn Gia Hải vừa phải nhận quyết định xử lý vi phạm trong hoạt động đấu thầu từ phía Bệnh viện Đại học Y Thái Bình.

Cuộc đua nghẹt thở tại phòng chào giá trực tuyến

Theo tìm hiểu từ Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, gói thầu "Mua sắm máy giặt công nghiệp của Bệnh viện Đại học Y Thái Bình" (Mã E-TBMT: IB2600169670, phiên bản 00) có giá trần hay dự toán được duyệt là 425.000.000 đồng. Nguồn vốn thực hiện được trích từ Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của đơn vị. Gói thầu áp dụng hình thức "Chào giá trực tuyến theo quy trình rút gọn", phương thức "Một giai đoạn một túi hồ sơ" với loại hợp đồng trọn gói trong thời gian 20 ngày.

Thông báo mời thầu được đăng tải công khai từ ngày 23/04/2026. Hệ thống chính thức mở phòng chào giá trực tuyến từ 08 giờ 10 phút ngày 04/05/2026 và kết thúc vào lúc 11 giờ 15 phút ngày 05/05/2026 với bước giá quy định là 600.000 đồng. Khác với những suy đoán ban đầu về một kịch bản thiếu tính cạnh tranh, biên bản ghi nhận phòng chào giá trực tuyến đã diễn ra vô cùng sôi nổi với sự tham gia nộp giá của 4 nhà thầu.

Tại những phút cuối cùng trước khi đóng phòng thầu vào ngày 05/05/2026, cuộc bám đuổi về giá diễn ra hết sức gay cấn. Lúc 11 giờ 14 phút 47 giây, Công ty TNHH vật tư công nghiệp HT Kim Phát đưa ra mức giá 403.000.000 đồng và tạm vươn lên vị trí thứ hai. Chỉ vỏn vẹn 9 giây sau đó, vào lúc 11 giờ 14 phút 56 giây – tức là chỉ còn cách thời điểm đóng thầu chưa đầy 4 giây, Công ty Cổ phần Tập đoàn Gia Hải đã tung mức giá quyết định là 379.385.000 đồng. Với giá dự thầu cuối cùng này, Tập đoàn Gia Hải đã vượt qua HT Kim Phát, Công ty CP dịch vụ vật tư thiết bị y tế HT (giá 420.000.000 đồng) và Công ty TNHH Thiết bị giặt là Hòa Phát (giá 423.000.000 đồng) để xuất sắc xếp hạng thứ nhất. Mức giá đề nghị trúng thầu này giúp chủ đầu tư tiết kiệm được hơn 45.000.000 đồng so với giá trần dự toán ban đầu.

Đến ngày 06/05/2026, PGS.TS Nguyễn Xuân Bái – Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Thái Bình đã ký ban hành Quyết định số 285/QĐ-BVĐHYTB (đính kèm phụ lục 1 tại Quyết định số 285/QĐ-BVĐHYTB) phê duyệt Công ty Cổ phần Tập đoàn Gia Hải là đơn vị trúng thầu với giá trúng thầu là 379.385.000 đồng. Thời gian thực hiện gói thầu và hợp đồng được ấn định đồng bộ là 20 ngày.

Hồ sơ kỹ thuật nghiêm ngặt và “bước ngoặt” tại khâu đàm phán

Danh mục hàng hóa trúng thầu được phê duyệt tại phụ lục 2 bao gồm 01 cái Máy giặt công nghiệp hiệu PRIMUS, ký mã hiệu RX280 (M), xuất xứ Cộng hòa Séc, năm sản xuất từ 2025 trở về sau. Thiết bị đáp ứng các thông số kỹ thuật chi tiết theo yêu cầu cốt lõi của ngành y tế như: công suất giặt 28-32kg/mẻ, dung tích lồng 280 lít, vỏ và lồng giặt làm bằng inox AISI 304, lực vắt ly tâm (G-FACTOR) đạt 200, cùng hệ thống điều khiển biến tần và hiển thị chương trình qua màn hình LED. Yêu cầu hợp đồng quy định nhà thầu phải bàn giao đầy đủ giấy tờ CO, CQ, tờ khai hải quan, giấy phép nhập khẩu và chịu trách nhiệm vận chuyển, lắp đặt tại cơ sở Bệnh viện tại số 373 Lý Bôn, phường Trần Lãm. Địa điểm thực hiện thuộc tỉnh Thái Bình, song các văn bản hành chính của Chủ đầu tư lại ghi nhận ký đóng dấu tại địa danh Hưng Yên.

Tuy nhiên, bước ngoặt lớn bất ngờ xảy ra ngay sau đó. Vào ngày 08/05/2026, trong quá trình thương thảo và hoàn thiện hợp đồng dựa trên Thư chấp thuận hồ sơ dự thầu điện tử (E-HSDT), đại diện Công ty Cổ phần Tập đoàn Gia Hải bất ngờ xác nhận doanh nghiệp không thể đáp ứng được tiến độ thực hiện hợp đồng là 20 ngày như đã cam kết trong hồ sơ dự thầu và theo quy định bắt buộc của hồ sơ mời thầu (E-HSMT). Việc không tìm được tiếng nói chung về thời gian bàn giao trang thiết bị đã khiến tiến trình đàm phán chính thức đổ vỡ.

Hệ quả pháp lý diễn ra rất nhanh. Ngày 11/05/2026, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Thái Bình đã ký Quyết định số 298/QĐ-BVĐHYTB phê duyệt hủy kết quả lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu nêu trên. Tiếp đó, ngày 14/05/2026, Quyết định số 299/QĐ-BVĐHYTB về việc xử lý vi phạm trong hoạt động đấu thầu đối với Tập đoàn Gia Hải chính thức được ban hành và công bố công khai.

Phân tích năng lực nhà thầu và góc nhìn toàn diện từ chuyên gia

Theo dữ liệu phân tích hệ thống doanh nghiệp, Công ty Cổ phần Tập đoàn Gia Hải có mã số thuế 0111159620, có địa chỉ đăng ký tại Số 542 Đường Trần Cung, Phường Xuân Đỉnh, Hà Nội. Doanh nghiệp hoạt động dưới loại hình công ty cổ phần, do ông Đỗ Hữu Phúc giữ chức vụ Tổng giám đốc kiêm người đại diện pháp luật. Lịch sử tham gia đấu thầu cho thấy nhà thầu này sở hữu một bảng thành tích vô cùng ấn tượng: đã tham gia tổng cộng 14 gói thầu, trong đó trúng cả 14 gói, đạt tỷ lệ trúng thầu tuyệt đối 100%. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng (bao gồm cả tư cách độc lập) đạt 7.110.551.310 đồng. Việc để xảy ra sự cố không đáp ứng tiến độ dẫn đến bị xử lý vi phạm tại gói thầu này là một nốt trầm đáng tiếc đối với một nhà thầu có hồ sơ năng lực "bất bại" như Gia Hải.

Dưới góc nhìn chuyên môn, chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ đưa ra nhận định mang tính đa chiều: “Phòng chào giá trực tuyến đã chứng minh tính cạnh tranh rất cao và minh bạch khi các nhà thầu liên tục bám đuổi nhau đến tận những giây cuối cùng. Tuy nhiên, thời gian thực hiện gói thầu trọn gói chỉ trong vòng 20 ngày đối với một thiết bị kỹ thuật chuyên dụng nhập khẩu nguyên chiếc từ Châu Âu (Cộng hòa Séc) như dòng máy giặt Primus RX280 là một thử thách rất lớn. Nhà thầu có thể đã quá tự tin khi nộp bước giá sâu ở giây cuối cùng để giành chiến thắng, nhưng lại gặp phải những biến động bất khả kháng trong chuỗi cung ứng logistics quốc tế hoặc tiến độ thông quan hải quan tại thời điểm tháng 5/2026. Đây là bài học sâu sắc cho các nhà thầu khi tham gia mô hình đấu thầu trực tuyến tốc độ cao, đòi hỏi phải tính toán rủi ro tiến độ cực kỳ chuẩn xác trước khi ấn nút định giá”.

Về mặt quy định hành chính, Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP.HCM) phân tích: “Căn cứ vào hành vi từ chối thực hiện hợp đồng do không đáp ứng tiến độ đã cam kết, phía Bệnh viện Đại học Y Thái Bình ban hành quyết định xử phạt dựa trên Khoản 4 Điều 102 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP là hoàn toàn có cơ sở pháp lý. Chế tài công khai thông tin vi phạm của doanh nghiệp lên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và cập nhật làm căn cứ đánh giá uy tín nhà thầu trong các đợt tham gia thầu tiếp theo được áp dụng chặt chẽ theo Điểm h Khoản 1 Điều 20 của Nghị định này. Những chế tài nghiêm khắc này cho thấy tinh thần thượng tôn pháp luật và sự siết chặt quản lý khâu thực hiện hợp đồng của Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 cũng như các văn bản sửa đổi bổ sung như Luật số 90/2025/QH15”.

Hiện tại, tuân thủ theo quyết định xử lý vi phạm, Phòng Vật tư Quản trị chủ trì phối hợp với Phòng Tài chính Kế toán của Bệnh viện Đại học Y Thái Bình đã thực hiện các bước đăng tải thông tin vi phạm lên hệ thống e-GP và tiến hành lưu trữ đầy đủ hồ sơ theo đúng quy định hiện hành. Gói thầu mua sắm máy giặt công nghiệp phục vụ hoạt động y tế chuyên dùng này nhiều khả năng sẽ phải tổ chức đấu thầu lại để tìm kiếm một phương án cung ứng khả thi.