Xã Thạnh Phú: Ai trúng chỉ định gói thầu xây lắp đê bao Tây Kênh Tổng?

Công ty Tín Phát Cai Lậy vừa trúng gói thầu xây lắp đê bao Tây Kênh Tổng với giá 1,1 tỷ đồng qua hình thức chỉ định thầu rút gọn, tiết kiệm ngân sách đạt 5%.

Hoạt động đầu tư công tại các đơn vị hành chính cơ sở đang ngày càng được chú trọng nhằm nâng cao hạ tầng ứng phó thiên tai. Vừa qua, Dự án Nạo vét, nâng cấp đê bao Tây Kênh Tổng (xã Thạnh Phú, tỉnh Đồng Tháp) đã hoàn tất quy trình lựa chọn nhà thầu, sớm đưa công trình vào thi công thực tế.

Quy trình lựa chọn nhà thầu

Dự án Nạo vét, nâng cấp đê bao Tây Kênh Tổng (xã Thạnh Phú, tỉnh Đồng Tháp) là một trong những công trình trọng điểm tại địa phương sử dụng nguồn vốn tỉnh phân cấp (Vốn xây dựng cơ bản tập trung). Mục tiêu của dự án là đảm bảo an toàn đê bao, bảo vệ sản xuất nông nghiệp trước diễn biến phức tạp của khí hậu.

Theo hồ sơ trích xuất, ngày 16/4/2026, Chủ tịch UBND xã Thạnh Phú đã ký Quyết định số 856/QĐ-UBND phê duyệt dự án. Chỉ 5 ngày sau (21/4/2026), Giám đốc Trung tâm Cung ứng dịch vụ công xã Thạnh Phú đã ký Quyết định số 72/QĐ-TTCUDVC phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Thi công xây lắp thuộc dự án: Nạo vét, nâng cấp đê bao Tây Kênh Tổng, áp dụng hình thức chỉ định thầu rút gọn.

Đến ngày 24/4/2026, các bên hoàn thiện biên bản thương thảo và cũng ngay trong ngày, Quyết định số 80/QĐ-TTCUDVC được ký để phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho Công ty TNHH MTV XD Tín Phát Cai Lậy.

Dữ liệu tài chính tại gói thầu xây lắp đê bao Tây Kênh Tổng mang đến một thông số gây chú ý. Giá gói thầu được phê duyệt là 1.178.865.327 đồng. Sau khi thực hiện quy trình thương thảo trong hình thức chỉ định thầu rút gọn, giá trúng thầu chính thức được công bố là 1.119.922.000 đồng. Thực hiện phép tính đối soát, số tiền tiết kiệm cho ngân sách tại gói thầu này là 58.943.327 đồng, tương ứng với tỷ lệ tiết kiệm đạt 5,00%.

Quyết định số 80/QĐ-TTCUDVC được ký để phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Thi công xây lắp thuộc dự án Dự án Nạo vét, nâng cấp đê bao Tây Kênh Tổng. (Nguồn MSC)

Chân dung nhà thầu

Theo dữ liệu trích xuất từ Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Công ty TNHH MTV XD Tín Phát Cai Lậy (MST: 1201675558) được thành lập ngày 04/7/2023, có trụ sở đóng tại Ấp 2, Xã Thạnh Phú, tỉnh Đồng Tháp.

Phân tích lịch sử năng lực từ dữ liệu Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia cho thấy, Công ty TNHH MTV XD Tín Phát Cai Lậy là một cái tên "đáng gờm". Tính đến nay, nhà thầu này đã tham gia 23 gói thầu, trong đó trúng tới 21 gói, chỉ trượt 1 gói và 1 gói chưa có kết quả (tỷ lệ trúng thầu đạt hơn 91%). Tổng giá trị các gói thầu đã trúng (bao gồm cả liên danh) đạt mức khoảng 6.152.628.000 đồng.

Nhằm nâng cao nhận thức và thúc đẩy tính Minh bạch, Báo Tri thức và Cuộc sống trích dẫn quy định pháp lý về chỉ định thầu xây lắp: 1. Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (và các Luật sửa đổi số 57/2024, 90/2025): Quy định tại Điều 23 về các trường hợp được áp dụng chỉ định thầu, trong đó có các gói thầu có tính chất cấp bách, cần triển khai ngay để tránh gây nguy hại đến tính mạng và tài sản của cộng đồng hoặc để không ảnh hưởng nghiêm trọng đến các công trình liền kề. 2. Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ: Điều 80, Khoản 3, Điểm b: Quy định về quy trình chỉ định thầu rút gọn. Đối với gói thầu xây lắp, chủ đầu tư và nhà thầu phải thương thảo về giá, đảm bảo tiết kiệm tối thiểu 5% giá gói thầu được duyệt. 3. Thông tư số 79/2025/TT-BTC của Bộ Tài chính: Hướng dẫn về việc cung cấp, đăng tải thông tin kết quả lựa chọn nhà thầu lên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm về tính chính xác, khách quan của các thông tin đã phê duyệt và công bố.

