Bạn đọc - Phản biện

Xã Thạnh Phú: Ai trúng chỉ định gói thầu xây lắp đê bao Tây Kênh Tổng?

Công ty Tín Phát Cai Lậy vừa trúng gói thầu xây lắp đê bao Tây Kênh Tổng với giá 1,1 tỷ đồng qua hình thức chỉ định thầu rút gọn, tiết kiệm ngân sách đạt 5%.

Hoạt động đầu tư công tại các đơn vị hành chính cơ sở đang ngày càng được chú trọng nhằm nâng cao hạ tầng ứng phó thiên tai. Vừa qua, Dự án Nạo vét, nâng cấp đê bao Tây Kênh Tổng (xã Thạnh Phú, tỉnh Đồng Tháp) đã hoàn tất quy trình lựa chọn nhà thầu, sớm đưa công trình vào thi công thực tế.

Quy trình lựa chọn nhà thầu

Dự án Nạo vét, nâng cấp đê bao Tây Kênh Tổng (xã Thạnh Phú, tỉnh Đồng Tháp) là một trong những công trình trọng điểm tại địa phương sử dụng nguồn vốn tỉnh phân cấp (Vốn xây dựng cơ bản tập trung). Mục tiêu của dự án là đảm bảo an toàn đê bao, bảo vệ sản xuất nông nghiệp trước diễn biến phức tạp của khí hậu.

Theo hồ sơ trích xuất, ngày 16/4/2026, Chủ tịch UBND xã Thạnh Phú đã ký Quyết định số 856/QĐ-UBND phê duyệt dự án. Chỉ 5 ngày sau (21/4/2026), Giám đốc Trung tâm Cung ứng dịch vụ công xã Thạnh Phú đã ký Quyết định số 72/QĐ-TTCUDVC phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Thi công xây lắp thuộc dự án: Nạo vét, nâng cấp đê bao Tây Kênh Tổng, áp dụng hình thức chỉ định thầu rút gọn.

Đến ngày 24/4/2026, các bên hoàn thiện biên bản thương thảo và cũng ngay trong ngày, Quyết định số 80/QĐ-TTCUDVC được ký để phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho Công ty TNHH MTV XD Tín Phát Cai Lậy.

Dữ liệu tài chính tại gói thầu xây lắp đê bao Tây Kênh Tổng mang đến một thông số gây chú ý. Giá gói thầu được phê duyệt là 1.178.865.327 đồng. Sau khi thực hiện quy trình thương thảo trong hình thức chỉ định thầu rút gọn, giá trúng thầu chính thức được công bố là 1.119.922.000 đồng. Thực hiện phép tính đối soát, số tiền tiết kiệm cho ngân sách tại gói thầu này là 58.943.327 đồng, tương ứng với tỷ lệ tiết kiệm đạt 5,00%.

Quyết định số 80/QĐ-TTCUDVC được ký để phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Thi công xây lắp thuộc dự án Dự án Nạo vét, nâng cấp đê bao Tây Kênh Tổng. (Nguồn MSC)

Chân dung nhà thầu

Theo dữ liệu trích xuất từ Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Công ty TNHH MTV XD Tín Phát Cai Lậy (MST: 1201675558) được thành lập ngày 04/7/2023, có trụ sở đóng tại Ấp 2, Xã Thạnh Phú, tỉnh Đồng Tháp.

Phân tích lịch sử năng lực từ dữ liệu Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia cho thấy, Công ty TNHH MTV XD Tín Phát Cai Lậy là một cái tên "đáng gờm". Tính đến nay, nhà thầu này đã tham gia 23 gói thầu, trong đó trúng tới 21 gói, chỉ trượt 1 gói và 1 gói chưa có kết quả (tỷ lệ trúng thầu đạt hơn 91%). Tổng giá trị các gói thầu đã trúng (bao gồm cả liên danh) đạt mức khoảng 6.152.628.000 đồng.

Nhằm nâng cao nhận thức và thúc đẩy tính Minh bạch, Báo Tri thức và Cuộc sống trích dẫn quy định pháp lý về chỉ định thầu xây lắp:

1. Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (và các Luật sửa đổi số 57/2024, 90/2025):

  • Quy định tại Điều 23 về các trường hợp được áp dụng chỉ định thầu, trong đó có các gói thầu có tính chất cấp bách, cần triển khai ngay để tránh gây nguy hại đến tính mạng và tài sản của cộng đồng hoặc để không ảnh hưởng nghiêm trọng đến các công trình liền kề.

2. Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ:

  • Điều 80, Khoản 3, Điểm b: Quy định về quy trình chỉ định thầu rút gọn. Đối với gói thầu xây lắp, chủ đầu tư và nhà thầu phải thương thảo về giá, đảm bảo tiết kiệm tối thiểu 5% giá gói thầu được duyệt.

3. Thông tư số 79/2025/TT-BTC của Bộ Tài chính:

  • Hướng dẫn về việc cung cấp, đăng tải thông tin kết quả lựa chọn nhà thầu lên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm về tính chính xác, khách quan của các thông tin đã phê duyệt và công bố.

Bạn đọc - Phản biện

Doanh nghiệp vừa thành lập 12 ngày đã được chỉ định gói thầu tiền tỷ

Công ty Xây dựng Anh Khoa Tháp Mười vừa được duyệt hồ sơ trên mạng đấu thầu đã liên tiếp trúng 2 gói chỉ định thầu tại xã Trường Xuân, tỉnh Đồng Tháp.

Đầu tư công thông qua hệ thống mạng lưới đấu thầu quốc gia luôn đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là công tác hoàn thiện cơ sở hạ tầng thiết yếu tại các địa phương. Để đảm bảo nguồn vốn ngân sách nhà nước được sử dụng một cách minh bạch, hiệu quả và tránh thất thoát, pháp luật về đấu thầu đã quy định rất chặt chẽ về các hình thức lựa chọn nhà thầu. Trong đó, đấu thầu rộng rãi qua mạng luôn được xem là hình thức ưu tiên hàng đầu nhằm tối đa hóa tính cạnh tranh. Việc áp dụng hình thức "chỉ định thầu", đặc biệt là quy trình "chỉ định thầu rút gọn" đối với các dự án xây lắp có giá trị hàng tỷ đồng, luôn đòi hỏi một cơ sở pháp lý vững chắc và sự soi chiếu kỹ lưỡng từ các cơ quan quản lý cũng như cộng đồng.

Tại tỉnh Đồng Tháp, trong bối cảnh các địa phương đang nỗ lực hiện đại hóa cơ sở vật chất nông thôn, dự án Xây dựng trụ sở Trung tâm Cung ứng Dịch vụ công xã do Trung tâm Cung ứng Dịch vụ công xã Trường Xuân làm chủ đầu tư vừa qua đã hoàn tất quá trình lựa chọn nhà thầu.

Bạn đọc - Phản biện

Vĩnh Long: Giảm giá sốc 31,2%, Công ty Ngọc Minh thắng lớn tại xã Châu Thành

Bỏ thầu giảm hơn 1 tỷ đồng, nhà thầu Ngọc Minh đã đánh bại 3 đối thủ để trúng thầu tại dự án thủy lợi quan trọng nhờ hồ sơ kỹ thuật chuẩn xác.

Trong bối cảnh hệ thống pháp luật về đấu thầu không ngừng được hoàn thiện, tiêu biểu là Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15, cùng các luật sửa đổi bổ sung như Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15 và hệ thống văn bản hướng dẫn thi hành (Nghị định 214/2025/NĐ-CP, Thông tư 79/2025/TT-BTC), công tác lựa chọn nhà thầu qua mạng (e-GP) đang thực sự chứng minh hiệu quả to lớn. Môi trường cạnh tranh công bằng không chỉ tạo cơ hội bình đẳng cho các doanh nghiệp mà còn là công cụ hữu hiệu để các địa phương tiết giảm tối đa ngân sách nhà nước. Minh chứng rõ nét nhất cho tinh thần thượng tôn pháp luật, tối ưu hóa ngân sách và sàng lọc năng lực khách quan vừa được ghi nhận tại một gói thầu xây lắp công trình thủy lợi thuộc địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Theo hồ sơ và tài liệu Báo Tri thức và Cuộc sống thu thập được, gói thầu số 08: Thi công xây dựng công trình Nạo vét 60 tuyến kênh cấp III trên địa bàn xã Châu Thành là một dự án mang ý nghĩa dân sinh vô cùng thiết thực. Mục tiêu trọng tâm của gói thầu nhằm khơi thông dòng chảy, kiên cố hóa hệ thống thủy lợi nội đồng, đảm bảo nguồn nước tưới tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là hỗ trợ trực tiếp cho diện tích đất trồng lúa trên địa bàn trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng phức tạp.

Bạn đọc - Phản biện

Tiết kiệm gần 237 triệu, gói thầu tại xã Hưng Mỹ bóc trần lỗi nhân sự

Liên danh Nam Bộ - Nguyễn Mai trúng thầu dự án kênh Tân Tạo tại xã Hưng Mỹ (Cà Mau) với gần 237 triệu tiết kiệm ngân sách. Đối thủ ngã ngựa vì lỗi nhân sự.

Theo các tài liệu và hồ sơ trích xuất hợp pháp mà Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp cận được, Gói thầu số 05: Thi công xây dựng công trình thuộc Dự án đường Bờ Đông kênh Tân Tạo là một dự án hạ tầng giao thông mang ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Căn cứ theo Quyết định số 2149/QĐ-UBND ngày 31/12/2025 của Chủ tịch UBND xã Hưng Mỹ về việc phê duyệt dự án, công trình này sử dụng nguồn vốn Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030. Ban quản lý dự án xã Hưng Mỹ được giao trọng trách làm chủ đầu tư, trực tiếp tổ chức mời thầu gói thầu số 05 với giá dự toán được phê duyệt ở mức 4.085.090.000 đồng. Dự án được kỳ vọng sẽ tạo ra một trục giao thông đồng bộ, kiên cố, phục vụ nhu cầu đi lại và giao thương hàng hóa của người dân dọc tuyến kênh Tân Tạo.

Áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ, cuộc thầu đã chính thức đóng/mở thầu vào lúc 09 giờ 01 phút ngày 09/04/2026. Trích xuất Biên bản mở thầu ghi nhận sự tham gia cạnh tranh của 02 đơn vị. Dù số lượng hồ sơ dự thầu (E-HSDT) nộp vào không nhiều, nhưng quá trình đánh giá lại diễn ra vô cùng cẩn trọng, nghiêm ngặt dưới lăng kính của đơn vị tư vấn độc lập là Công ty TNHH MTV Xây dựng An Nguyên CM. Chính sự kỹ lưỡng trong khâu chấm thầu này đã giúp chủ đầu tư đưa ra một quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu hoàn toàn thuyết phục, đồng thời vạch trần lỗi nghiêm trọng trong hồ sơ dự thầu của doanh nghiệp.

