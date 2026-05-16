Hưng Vạn Phát trúng gói thầu làm đường hơn 8,4 tỷ tại Cần Đước

Tại gói thầu xây lắp Đường Cầu Miễu, Công ty Xây dựng Tổng hợp Hưng Vạn Phát đã vượt qua đối thủ để trúng thầu với giá hơn 8,4 tỷ đồng, tiết kiệm 7,2%

Ban Quản lý dự án xã Cần Đước (tỉnh Tây Ninh) vừa ban hành quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu xây lắp thuộc công trình Đường Cầu Miễu. Theo đó, Công ty TNHH Xây dựng Tổng hợp Hưng Vạn Phát là đơn vị trúng thầu với giá hơn 8,4 tỷ đồng.

Duy nhất một nhà thầu vượt qua bước kỹ thuật

Công trình Đường Cầu Miễu là dự án hạ tầng giao thông quan trọng tại xã Cần Đước, tỉnh Tây Ninh. Gói thầu xây lắp của dự án này có giá dự toán được duyệt là 9.057.424.710 đồng, sử dụng nguồn vốn ngân sách tỉnh bổ sung có mục tiêu cho ngân sách xã và nguồn vốn ngân sách xã.

Theo Biên bản mở thầu ngày 20/04/2026, gói thầu thu hút 02 nhà thầu tham dự qua mạng gồm: Công ty TNHH Xây dựng Tổng hợp Hưng Vạn Phát và Công ty TNHH MTV Đại Tân Long An. Kết quả đánh giá hồ sơ đề xuất về kỹ thuật cho thấy, chỉ có duy nhất Công ty TNHH Xây dựng Tổng hợp Hưng Vạn Phát vượt qua bước này để vào vòng xét thầu về tài chính.

Cụ thể, tại Quyết định số 306/QĐ-BQLDA ngày 05/05/2026 do Giám đốc Võ Hoàng Vân ký, Ban Quản lý dự án xã Cần Đước đã phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho Công ty TNHH Xây dựng Tổng hợp Hưng Vạn Phát với giá trúng thầu là 8.405.000.000 đồng. So với giá gói thầu, tỷ lệ tiết kiệm đạt khoảng 7,2%. Thời gian thực hiện hợp đồng là 240 ngày, loại hợp đồng trọn gói.

Quyết định số 306/QĐ-BQLDA phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Nguồn: MSC

Đáng chú ý, đối thủ còn lại là Công ty TNHH MTV Đại Tân Long An bị loại do không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật. Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu số 150/BC.2026 chỉ rõ nhà thầu này không đạt khả năng huy động vật tư, vật liệu phục vụ công trình và tiến độ thực hiện theo quy định của hồ sơ mời thầu.

Năng lực "đáng nể" của nhà thầu trúng thầu

Công ty TNHH Xây dựng Tổng hợp Hưng Vạn Phát (MSDN: 1101847588) có trụ sở tại số 777, ấp 1, xã Tân Lân, tỉnh Tây Ninh, do ông Nguyễn Thanh Tài làm Giám đốc. Đây là một cái tên khá quen thuộc trong lĩnh vực đầu tư công tại khu vực Long An và Tây Ninh.

Dữ liệu lịch sử đấu thầu cho thấy doanh nghiệp này có phong độ rất ấn tượng. Tính đến nay, đơn vị đã tham gia khoảng 45 gói thầu và trúng tới 38 gói, trượt 5 gói. Tổng giá trị trúng thầu lũy kế đạt hơn 172 tỷ đồng, trong đó giá trị trúng thầu với vai trò độc lập là hơn 49,8 tỷ đồng.

Trong giai đoạn 2025-2026, Công ty TNHH Xây dựng Tổng hợp Hưng Vạn Phát liên tiếp ghi dấu ấn với nhiều gói thầu giá trị. Có thể kể đến gói thầu xây dựng tại Ban Quản lý dự án xã Mỹ Lộc trị giá hơn 12 tỷ đồng (trúng thầu ngày 13/04/2026) hay các gói nạo vét kênh nội đồng tại huyện Cần Đước. Việc liên tục trúng các gói thầu tại địa phương cho thấy khả năng cạnh tranh và sự tín nhiệm của chủ đầu tư đối với doanh nghiệp này.

Góc nhìn pháp lý từ chuyên gia

Phân tích về việc chỉ có một nhà thầu vượt qua bước kỹ thuật, chuyên gia đấu thầu Lê Hân nhận định: "Trong đấu thầu rộng rãi qua mạng, việc đánh giá kỹ thuật là chốt chặn quan trọng để đảm bảo chất lượng công trình. Khi nhà thầu không chứng minh được khả năng huy động nguồn lực và tiến độ, chủ đầu tư có quyền loại bỏ để tránh rủi ro sau này. Tuy nhiên, nếu tình trạng này diễn ra thường xuyên với cùng một nhóm nhà thầu, cần xem xét kỹ tính cạnh tranh trong khâu lập hồ sơ mời thầu".

Dưới góc độ pháp luật, Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP HCM) dẫn chiếu: Theo Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và Nghị định 214/2025/NĐ-CP, mục tiêu cao nhất của đấu thầu là hiệu quả kinh tế đi đôi với minh bạch và trách nhiệm giải trình. Các tiêu chí về vật tư và tiến độ trong E-HSMT phải được xây dựng dựa trên yêu cầu thực tế của công trình, không được đưa ra các điều kiện nhằm hạn chế sự tham gia của nhà thầu.